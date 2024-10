UNICEF: 370 miliona devojčica žrtve seksualnog nasilja

Brojke iz istraživanja UNICEF-a posebno su šokantne, a pritom verovatno uopšte ne predočavaju kompletan obim seksualnog nasilja. Svaka osma devojčica na svetu je pre svoje 18. godine pretrpela silovanje ili seksualno zlostavljanje. Širom sveta je to 370 miliona pogođenih devojčica i maloletnih žena.

Posebno su ugrožene devojčice starosti između 14 i 17 godina, kaže Klaudija Kapa, ekspertkinja za zaštitu dece pri UNICEF-u u Njujorku i voditeljka istraživanja. To fizičko nasilje kod devojčica izaziva duboke i dugotrajne traume, objašnjava ona: „Čitav svoj život pate zbog toga i čitav svoj život misle na to. To nema samo emocionalne posledice, već i psihičke.“

„Sramota naše moralne svesti“

Počinioci su često muškarci iz kruga porodice u koje su devojčice u stvari imale poverenja. Agencija za decu Ujedinjenih nacija (UNICEF) ocenjuje da je reč o „sramoti naše moralne svesti“. Ako se ubroji i verbalno seksualno nasilje, kao i onlajn-napadi, onda je širom sveta pogođena svaka peta devojčica.

Seksualno nasilje je posebno izraženo u kriznim područjima Foto: Shehzad Noorani/AP/picture alliance

UNICEF je prvi put predstavio ove brojke. Podaci dolaze iz reprezentativnih istraživanja u 120 zemalja, a koja su sprovedena u periodu od 2010. do 2022. Rezultati istraživanja odnose se na 80 odsto svetskog stanovništva, objašnjava Kapa: „To su ankete u domaćinstvima koje su sproveli državni statistički biroi. Reč je, dakle, o procenama, a ne o brojanjima.“

Silovanje kao oružje

Prema tome, može se reći da je seksualno nasilje nad devojčicama prisutno na svim kontinentima i u svim kulturnim krugovima. Posebno je visok broj pogođenih u ratnim ili kriznim regionima. Tamo je čak svaka četvrta devojčica žrtva silovanja ili drugog seksualnog nasilja. U ratovima se silovanja i druga seksualna zlostavljanja maloletnih žena ciljano koristi kao oružje.

Kapa zahteva od svih država na svetu da urade više po pitanju bolje zaštite devojčica od seksualnog nasilja. Pritom se ne radi samo o oštrijim kaznama za počinioce, nastavlja Kapa: „Moramo da se izborimo protiv polne nepravde, isto kao i protiv pogrešnih predodžbi o muškosti i mišljenju muškaraca o seksualnim zahtevima te protiv stigmatizacije žrtava.“

Iako se UNICEF povodom Svetskog dana devojčica 11. oktobra koncentriše na seksualno nasilje protiv devojčica, istovremeno ističe da su i dečaci žrtve silovanja i zlostavljanja. Ali, na tu temu nema još dovoljno podataka i postoji veliki broj žrtava za koje se ne zna.