Ukrajinci beže od rata preko ledene Tise

Ukrajinski graničari su u martu na društvenim mrežama objavili potresan video – spasioci vade beživotno telo iz Tise, koja razdvaja Ukrajinu od Rumunije. Mladić je imao svega 23 godine i sva je prilika da je bežao od rata i mobilizacije.

Snimak očito treba da zaplaši druge. Muškarci starosti između 18 i 60 godina od početka ruske agresije ne smeju da napuštaju zemlju, inače se smatraju dezerterima i preti im robija.

Početkom godine je zakon pooštren, tako da dezerteri mogu završiti u zatvoru do 12 godina.

Hiljade plivaju preko Tise

Ipak, prema rumunskim brojkama, prošle godine je 5.400 Ukrajinaca ilegalno prešlo granicu. Navodno je oko dve hiljade njih uspelo da prepliva Tisu.

Ranije su Rumuni ovuda patrolirali mahom zbog šverca cigareta, a danas hvataju deset do petnaest begunaca od rata – svakog dana.

„Većina ljudi koji pređu graničnu reku nalaze se u lošem zdravstvenom stanju“, kaže portparolka rumunske policije u okrugu Maramureš. „Promrzline, prelomi kostiju… treba im medicinska nega.“

Prošle godine je iz Tise izvađeno deset mrtvih. Oni koji uspeju, dobijaju privremenu zaštitu od godinu dana u EU, kao i sve druge izbeglice iz Ukrajine.

Krijumčar koji „samo hoće da pomogne“

Nemački javni servis SWR pričao je sa jednim krijumčarem u pograničnoj oblasti. Ukrajinac, koji živi u inostranstvu, ali dobro zna pogranični pojas, ima ljude sa ukrajinske strane.

Oni poseduju dvoglede za noćno osmatranje i znaju da zaobiđu bodljikavu žicu i patrole.

Kaže da naplaćuje minimalno, tek da pokrije troškove. „Radim ovo samo jer želim da pomognem i jer me preklinju. Često me pitaju da li znam krijumčare, nude mi po pet hiljada evra. To odbijam, jer mislim da je pogrešno ovako profitirati“, tvrdi ovaj čovek. Njegove navode je nemoguće proveriti.

Drugi Ukrajinci pričaju da su plaćali između 1.500 i 10.000 evra švercerima. Pomoć pri begu se u Ukrajini vodi kao krijumčarenje ljudi, i predviđa zatvorsku kaznu od sedam do devet godina.

„Nikad nisam držao oružje“

Kamere SWR svedoče kako krijumčar zbilja uspeva da prebaci jednog mladog Ukrajinca na rumunsku stranu. Zajedno su preplivali ledenu reku. Mladić je posle 48 sati pušten iz pritvora i otputovao je za Češku, gde su već njegovi roditelji.

Kaže, u Ukrajini se svakog dana bojao da ne bude mobilisan. Godinu dana skoro da nije izlazio iz kuće, osim kad je radio na gradilištima za nadnicu.

„Niti sam nikad bio u vojsci, niti sam držao oružje u ruci. Hoću da radim i podržim moju domovinu finansijski“, kaže mladić.

U međuvremenu se javio reporterima iz Češke. Već je našao posao na gradilištu.

nr (ard, swr)

