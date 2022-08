Ukrajina se sprema za kontranapad?

Nemački Vehrmaht je 1943. godine na jugu Ukrajine mesecima vodio teške borbe protiv Crvene armije – sve dok nemačka vojska u novembru nije doživela katastrofalan poraz kod Staljingrada. „Nemački Vermaht je morao da razmesti stotine hiljada vojnika samo za zaštitu železničkih linija u Ukrajini i Belorusiji“, podseća bivši američki general Ben Hodžis u intervjuu za DW. I ističe da u ratu na kraju uvek odlučujuću ulogu igra – logistika.

-pročitajte još: Obuka Ukrajinaca u Britaniji: „Pokušaj da preživiš!“

General-pukovnik Hodžis, bivši komandant američkih oružanih snaga u Evropi, povlači paralele između tih istorijskih događaja i aktuelnog ruskog rata protiv Ukrajine – pogotovo napada na rusku logistiku, kao što je onaj nedavni na aerodrom Saki na poluostrvu Krimu. Ili napad ukrajinske artiljerije na više od 50 ruskih skladišta municije i ruske jedinice na okupiranim područjima. „Rusi nemaju dovoljno ljudi ili sposobnosti“ za zaštitu svoje logistike“, smatra Hodžis. „To, dakle, pokazuje da su ranjivi.“

Vojnici Vermahta u Kijevu, decembar 1943.

Snabdevanje vojske oružjem je presudno

Veličina Ukrajine i danas predstavlja problem što se tiče logistike. Tu je Rusija ekstremno ranjiva, smatra Hodžis. On zato, zajedno sa drugim bivšim vojnim zvaničnicima, političarima i analitičarima američke administracije i njihovim saveznicima, zahteva slanje još inteligentnijih oružanih sistema u Ukrajinu, kao što su rakete ATACMS s dometom od 300 kilometara. Takve rakete mogu da se lansiraju i sa sistema višecevnih bacača HIMARS, s kojim su Ukrajinci u zadnje vreme zabeležili većinu vojnih uspeha protiv ruske vojske.

-pročitajte još: Povratak Krima – neostvarljiv cilj?

Krajem jula su poslanici Demokratske i Republikanske stranke u Vašingtonu signalizirali da podržavaju taj zahtev. Međutim, sredinom avgusta ukrajinski ministar odbrane Oleksij Resnikov rekao je da SAD još nisu isporučile rakete ATACMS.

Ben Hodžis: U ratu na kraju uvek odlučujuću ulogu igra logistika

Ruski atomski napad „nije verovatan“

Do sada je prema slanju tih oružanih sistema uzdržan bio pre svih Džejk Suliven, savetnik za nacionalnu bezbednost u Beloj kući – iz straha od eskalacije. Bivši general Hodžis tvrdi međutim da Rusija nema nikakvu drugu mogućnost za eskalaciju – osim atomske bombe. A on smatra da je to „krajnje neverovatno“, već i zbog toga što, kako kaže, u Ukrajini nema ciljeva „koji bi tok borbe mogli da promene u korist Rusije“. Hodžis je takođe uveren da bi čak i upotreba taktičke atomske rakete male razorne snage u Ukrajini mogla da dovede do otvorenog uključivanja SAD i Velike Britanije u rat. Dakle, smatra bivši američki general, ruski rat u Ukrajini biće odlučen konvencionalnim oružjem i zato je Ukrajini potrebno još više modernog naoružanja, kao i obuka vojnika.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski već mesecima najavljuje kontraofanzivu na jugu Ukrajine. Za to, međutim, do sada nije bilo dovoljno vojne opreme, kaže Niko Lange, nemački stručnjak za bezbednost. Lange je bio savetnik bivše nemačke ministarke odbrane Anegret Kramp-Karenbauer i šest godina je vodio predstavništvo fodnacije Konrad Adenauer u Kijevu. On kaže da Ukrajina još uvek „nema dovoljno oklopnih vozila i tenkova da bi zaista velikim kontranapadom mogla da povrati pod svoju kontrolu delove tog ogromnog područja u južnoukrajinskoj stepi“.

Ukrajinska vojska trenutno stvara „preduslove“ za takav kontranapad, kaže Lange za DW. On ujedno kritikuje nemačku uzdržanost kod isporuka teškog naoružanja. „Izgubilo se na vremenu. Naravno da je kod isporuke – npr. oklopnih vozila, potrebno vreme za logistiku i obuku. Sada kada bi Ukrajina imala šansu, nije stiglo dovoljno pomoći. To je žalosno.“

Niko Lange: Ukrajinska vojska trenutno stvara „preduslove“ za kontranapad

Kritike na račun Nemačke

Da li su raketni napadi na železničku logistiku i komandne i komunikacione strukture ruske vojske na okupiranim područjima priprema za veliku kontraofanzivu na jugu Ukrajine? To ne može da se dogodi bez neophodne opreme, kritikuje Lange. „U Nemačkoj se proteklih meseci često moglo čuti da Ukrajinci ne mogu brzo da nauče da rukuju zapadnim borbenim sistemima kao što su nemački Marder, Fuhs ili Gepard. Ali, kod američkog HIMARS-a su dokazali da to ide veoma brzo. Sada bi im bila potrebna oklopna vozila kao što je Marder.“

Isporuku većeg broja nemačkih oklopnih vozila zahteva i penzionisani američki general Hodžis. On kaže da Nemačka mora jasno da pokaže da „pomaže Ukrajini da pobedi Rusiju“. U suprotnom, dodaje Hodžis, niko više neće poštovati Nemačku: „Rusija neće poštovati Nemačku. Druge evropske zemlje neće poštovati Nemačku.“

Pobeda Ukrajine do kraja godine?

Bivši američki general smatra da je sada pravi trenutak za veliku isporuku oružja i opreme. On procenjuje da bi Ukrajina do kraja godine mogla da vrati pod svoju kontrolu područja koja je Rusija okupirala nakon 24. februara, a da potom, možda u idućih „godinu, dve“, pregovorima vrati i Krim i Donbas. Kako kaže Hodžis, mada deluje kao da se rat nalazi u pat-poziciji, Ukrajina koristi vreme za „pojačanje vojske sve dok ne bude spremna i uvežbana, sve dok ne bude imala dovoljno snage za proboj“.

Ruska vojska nema ni resurse, ni ljudstva, ni energije za još jednu veliku ofanzivu, ocenjuje Hodžis i ističe da svaki uspešan pogodak skladišta municije ili komandnog položaja dovodi do toga da ruska vojska mora sve dalje da povlači svoju logistiku. To Rusiji „još više otežava stvari, jer kamioni sa municijom sada moraju duže da voze“. Kada ukrajinska vojska bude dovoljno jaka, a ruska infrastruktura dovoljno slaba, tada će, kaže Hodžis, Ukrajina „pokrenuti veliki kontranapad“.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.