Ukrajina dobija nemačke Kune, američke Bredlije i Patriote

Nemačka i SAD će početi da isporučuju Ukrajini borbene oklopne transportere. To su se u četvrtak uveče u telefonskom razgovoru dogovorili kancelar Olaf Šolc i američki predsednik Džozef Bajden, kako je naknadno navedeno u zajedničkom saopštenju.

Patriot protiv raketa i aviona

SAD su već krajem decembra najavile da će Ukrajini isporučiti jednu bateriju protivvazdušnog sistema Patriot. Nemačka je sada najavila da će Ukrajini staviti na raspolaganje još jednu.

Protivvazdušni raketni sistem "Patriot" je jedan od najmodernijih na svetu i može da obara avione, balističke rakete i krstareće rakete - na udaljenosti od oko 100 kilometara i do visine od 30 kilometara. Koristeći radar, sistem Patriot prvo klasifikuje leteće objekte na nebu u kategorije prijatelj i neprijatelj. U slučaju pretnje, vojnici u kontrolnom centru ispaljuju navođene rakete. Istovremeno se može nadgledati do 50 mogućih ciljeva, a aktivno se napada do pet.

Bundesver ima taj sistem od 1989. godine. Ta protivvazdušna odbrana je prvi put korišćena tokom Zalivskog rata 1991.

Patriot

Nemačka Kuna i američki Bredli

SAD šalju svoje tenkove „Bredli”. A Nemačka Ukrajini (konačno) šalje oklopna vozila tipa „Kuna" (Marder), koje je razvijeno pre više od 50 godina za Bundesver. Svojim naoružanjem može da se bori protiv pešadije, borbenih tenkova i oklopnih vozila. Njegov termovizijski uređaj omogućava da se koristi danju i noću i u svim vremenskim uslovima. Kune nisu tako teško naoružane kao tenkovi - ali se koriste na prvoj liniji fronta i nude skoro istu zaštitu. Zaštićeni oklopom, vojnici mogu da pucaju iz vozila u borbi.

Ne zna se koliko će ovih tenkova i do kada stići u Ukrajinu. „Špigl" piše da se radi o - do 40 „Kuna".

Ovo su prvi borbeni oklopni transporteri zapadnog tipa koje dobija Ukrajina. Do sada su istočnoevropske zemlje NATO-a u ratnu zonu isporučivale samo borbene tenkove sovjetske proizvodnje. Međutim, Ukrajina je već dobila protivvazdušna, oklopna transportna i spasilačka oklopna vozila zapadnih proizvođača.

Francuska probila led

Ukrajina je mesecima tražila od svojih zapadnih saveznika, a posebno Nemačke, borbene tenkove i oklopne transportere. Međutim, kancelar Šolc je u više navrata naglašavao da Nemačka neće sama da deluje po ovom pitanju i istakao da nijedna druga zemlja NATO-a ranije nije poslala takve tenkove u Ukrajinu.

Promena kursa je nagoveštena u sredu kada je francuski predsednik Emanuel Makron snažno obećao ukrajinskom predsedniku izviđačke tenkove sa teškim naoružanjem. Istovremeno, Bajden je ukazao na mogućnost ispurke svojih oklopnih borbenih vozila.

Francuski AMX-10 RC

Vicekancelar Robert Habek ocenio je planiranu isporuku kao dobru odluku. „Od početka rata smo sve više širili podršku Ukrjaini u saradnji sa našim partnerima. Logično je da i mi idemo na ovaj korak", objasnio je političar Zelenih. „Ukrajina ima pravo da se brani od ruskog napada, a mi smo dužni da joj pomognemo."

Milijarde vojne pomoći

Amerikanci se smatraju najvažnijim saveznikom u odbrani Ukrajine od ruske invazije. Od početka Bajdenovog mandata u januaru 2021, Sjedinjene Države su Kijevu pružile skoro 22 milijarde dolara vojne pomoći.

Nemačka je od početka rata 24. februara isporučila Ukrajini naoružanje i vojnu opremu u vrednosti od 2,25 milijardi evra, uključujući samohodne haubice (teška artiljerija), protivvazdušne tenkove Gepard i protivvazdušni sistem Iris-T, koji može da zaštiti ceo grad.

dr(ard)

