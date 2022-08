Ukraine Air Rescue – privatni piloti pomažu Ukrajini

Džon Boun je mogao da uživa u svojoj kući u Apalačikoli na Floridi, uz jednu od najljepših plaža na Meksičkom zalivu. Mogao je povremeno da daje časove letenja i da uživa u zasluženoj penziji. Ali Džon Boun nije kao drugi 71-godišnjaci. Taj Amerikanac je dva puta obleteo Zemlju u svom lakom jednomotornom avionom tipa Cirrus SR22.

Kada je čuo za inicijativu Ukraine Air Rescue koja je pokrenuta u dalekoj Nemačkoj, odmah se prijavio. Pa ko bi bio bolji za prevoz humanitarne pomoći u Mjelec, mesto u Poljskoj na oko 60 kilometara od ukrajinske granice? „Seo sam u svoj avion, najpre došao do Kanade, a onda preko Grenlanda za Island i Škotsku. Za pet dana sam bio u Nemačkoj i prijavio sam se kao dobrovoljac na dva meseca, jul i avgust.“

Boun je leteo još kao tinejdžer, a kao pilot je radio 36 godina za kompaniju Delta erlajns. Na njegovom avionu zalepljene su zastave 35 država u koje je do sada sleteo.

Zastavice zemalja na avionu Džona Bouna

„Mislim da je važno učiniti sve što je moguće s resursima koji stoje na raspolaganju, kako bi se pomoglo Ukrajini. U mom slučaju to je avion. Dakle, ja sam ga doneo sa sobom“, kaže Boun. On je u Poljsku u svom avionu već prevezao na stotine paketa s medicinskim potrepštinama, a u povratku je u Nemačku dovezao izbeglice. „Svi ljudi koje dovezeš u Nemačku su ti beskrajno zahvalni“, kaže Boun.

Piloti iz čitavog sveta

Da nije bilo Kaja Volfa i Štefana Zahlinga, Boun bi i danas davao časove letenja u Apalačikoliju. Njih dvojica su, odmah nakon početka rata u Ukrajini, došli na jednu poprilično smelu ideju. Zahling je pilot, a Volf već 15 godina leti s njim. „Pomislili smo, ako će pet do deset entuzijasta iz našeg kruga prijatelja da učestvuje u tome, onda već možemo nešto da postignemo.“ I tako je osnovan Ukraine Air Rescue.

Danas je za taj projekat registrovano 313 pilota koji o sopstvenom trošku lete do Ukrajine. Među njima su bivši civilni piloti, inženjeri, ali i profesionalni vojnici. Uključili su se i piloti iz Kenije, Ekvadora i Kanade. Do sada su avioni do Mjelica leteli 69 puta. Polasci su iz Bona, Augsburga ili Majnca. Na taj način je preneto više od 17.000 kilograma tereta, recimo specijalni lekovi za obolele od raka, kutije prve pomoći, uređaji za pročišćavanje krvi... I sve to pre svega iz skladišta humanitarne organizacije „Plavo-žuti krst“ (Blau-Gelbes Kreuz) u Kelnu.

Volonterka Vika u magacinu medicinske opreme „Plavo-žutog krsta“ u Kelnu

„U subotu ujutro smo dobili poziv da je na ukrajinskoj granici sa Moldavijom hitno potreban jedan poseban i redak lek, jer je jedan ranjeni Ukrajinac razvio otpornost na antibiotike. Organizovali smo let iz Dablina i još iste večeri je pacijent dobio prvu infuziju“, priča Volf.

Paketi za Buču

Ukraine Air Rescue pomaže i u Buči, mestu koje je postalo poznato širom sveta zbog zločina koje su tamo počinili ruski vojnici. Zajedno sa policijom iz Kelna i organizacijom „Plavo-žuti krst“ hitno su na aerodrom u Majncu dopremljeni testovi kojima se dokazuje silovanje, tablete za prekid trudnoće i 200 kilograma vreća za leševe.

Do sada je u povratnim letovima za Nemačku iz Ukrajine prebačeno 57 osoba kojima je bila potrebna pomoć. Uglavnom je reč o ranjenicima, invalidima ili deci bez pratnje roditelja.

Mozak operacije: Kaj Volf

Naravno, ovaj „vazdušni most“ može da funkcioniše samo ako osnivač Volf i njegov tim bez pauze povlače konce iz pozadine. Recimo: za ponedeljak uveče bila su planirana dva leta. Ali, iznad Poljske se očekivalo nevreme. Iskusni piloti mogu to da zaobiđu, ali potrebno im je vreme, a aerodrom u Nemačkoj nije otvoren non-stop. Šta da se radi? Da se odustane od leta? Ali onda za izbeglice koje čekaju na let na brzinu mora da se rezerviše soba u nekom hotelu.

Sve to je u međuvremenu za Kaja Volfa i njegov tim postalo rutina. On je inače često boravio u Ukrajini, tamo ima mnogo prijatelja. I kaže: „Kad je kraj? Kad bude potrošen sav donirani novac. Ili kad mi padnemo u nesvest. Ili, što bi bilo najbolje, kad se završi ovaj rat.“

