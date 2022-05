Ubedljiva pobeda CDU na izborima u Šlezvig-Holštajnu

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn. Demohrišćani predvođeni pokrajinskim premijerom Danijelom Ginterom imaju izrazitu prednost u odnosu na Socijaldemokrate (SPD) i Zelene i njihov rezultat znatno je bolji u odnosu na onaj na prethodnim izborima održanim 2017.

CDU je ovoga puta osvojio 43,4 odsto glasova birača (na prošlim izborima osvojili su 32 procenta). Socijaldemokrate predvođeni kandidatom za premijersko mesto Tomasom Lose-Milerom imaju 16 odsto glasova, a 2017. su dobili čak 27,3 odsto glasova. To je istorijski loš rezultat na pokrajinskim izborima u toj severnoj nemačkoj pokrajini. Zeleni predvođeni dvema kandidatkinjama Monikom Hajnold i Aminatom Ture dobili su poverenje 18,2 odsto birača (2017. imali su 12,9 odsto).

Slavlje i u štabu Zelenih: Nositeljki liste Aminate Ture (levo) i dosadašnje pokrajinska ministarke finansija Monike Hajnold

Nemački liberali (FDP) zabeležili su pad poverenja birača – dok su 2017. dobili 11,5 odsto glasova, sada imaju 6,4. Alternativa za Nemačku (AfD) sa rezultatom 4,4, neće biti zastupljena u pokrajinskom parlamentu, a 2017. je lako preskočila cenzus sa 5,9 procenata. Levica je ponovo bila neuspešna u pokušaju da uđe u pokrajinski parlament u glavnom gradu Kilu (1,7%).

Jedno od iznenađenja jeste i to da je Južnošlezviški savez birača (SSW) dobio više od 5,8 odsto glasova (2017. imali su samo 3,3 odsto). To je za njih najbolji rezultat u poslednjih 70 godina. Oni su inače, kao partija danske manjine, oslobođeni cenzusa od 5 procenata.

Povećanje cena energenata – tema u predizbornoj kampanji

U Šlezvig-Holštajnu, pokrajini na severu Nemačke, promena vladajućih koalicija posle izbora skoro 20 godina je redovna stvar. Godine 2000. je poslednji put neka vladajuća koalicija ponovo osvojila vlast na pokrajinskim izborima – to je tada bila koalicija SPD i Zelenih.

Težak poraz SPD-a i njihovog nosioca liste Tomasa Lose-Milera

Posle početka rata u Ukrajini u predizbornoj kampanji, visoke cene energenata postale su politička tema, jasno su se čuli zahtevi za finansijske olakšice. Dodatna izgradnja obnovljivih izvora energije kao što su vetroparkovi takođe je postala važna tema.

Za premijera Gintera rezultat ovih izbora je i lični trijumf. Taj četrdesetosmogodišnjak spada u najpopularnije pokrajinske premijere u Nemačkoj, a kao šef najsnažnije stranke u pokrajini on sada ima više opcija na raspolaganju. Teoretski bi mogao da produži dosadašnju koaliciju sa Zelenima i Liberalima, ali to je malo verovatno, jer je, prema rezultatima, dovoljan i samo jedan partner. To bi mogli da budu i Socijaldemokrate i Zeleni i Liberali.

Zeleni i Liberali se udvaraju Ginteru

I Zeleni i Liberali se u međuvremenu nude Demohrišćanima kao partneri u koaliciji. „Verovatno smo kao Zeleni postigli do sada najbolji rezultat na pokrajinskim izborima, druga smo po snazi partija. To pokazuje da ljudi u Šlezvig-Holštajnu žele da vide nas Zelene kako preuzimamo odgovornost u vladi“, rekla je zelena političarka i dosadašnja ministarka finansija u pokrajinskoj vladi Monika Hajnold.

Njen dosadašnji kolega iz vlade koji je bio na čelu ministarstva ekonomije, liberal Bernd Buholc, naglašava sadržinska preklapanja političkih programa Demohrišćana i Liberala, što je, prema njemu, pretpostavka stabilne vlade. Kao primere je naveo ekonomsku politiku i izgradnju infrastrukture.

Nosilc liste FDP Bernd Buhholc nada se da će njegova stranka ostati na vlasti u koaliciji sa CDU

U pokrajini Šlezvig-Holštajn pravo glasa je imalo 2,3 miliona građana. Na izborima je učestvovalo 16 partija i u 35 izbornih okruga kandidovalo se oko 300 osoba. Procenjuje se da je izlaznost bila oko 63 odsto.

