U Nemačkoj manjak 425 lekova

Od sirupa za decu do lekova za onkološke pacijente: apotekari u Nemačkoj često nemaju ono što treba pacijentima. To je rezultat decenija niskih cena i izmeštanja proizvodnje u Aziju.

Berlinski apotekar Fatih Kajnak u poslednje vreme poručuje sastojke za sirup i obavezno i aromu maline.

Jer već dugo je nemoguće dobiti sredstva protiv temperature za bebe i malu decu koji ne mogu da progutaju tablete. Jedino rešenje je video u tome da sam spravlja sirup na bazi paracetamola.

„Znali smo kakvog okusa treba da bude sirup pa smo počeli da eksperimentišemo sa aromama“, kaže Kajnak.

No dečiji sirup je samo jedan od brojnih lekova kojih naprosto nema. „I dalje nam nedostaje penicilin, različiti antibiotici, ali i preparati za spuštanje pritiska, za srce, za želudac, za tretman karcinoma“, nabraja Kajnak.

Nedostaje 425 lekova

Centralna baza podataka za lekove nabraja 425 lekova i preparata koji se više ne mogu isporučiti apotekama. Udruženje apotekara u Severnoj-Rajni Vestfaliji, zapadnoj nemačkoj pokrajini, upitalo je svoje članove kako se snalaze i dobilo četiri stotine uglavnom ljutitih odgovora.

Neki kažu da kod gotovo svakog drugog bolesnika koji dođe s receptom, barem nešto od onoga što mu je propisano – nema. Treba telefonirati, organizovati, truditi se da se lek dobije od dobavljača, a to košta vremena i novaca. Dodatni trošak apotekari cene na oko tri hiljade evra mesečno.

„U preko 130 odgovora se ističu trud i vreme koje niko neće nadoknaditi apotekaru, a naravno i smanjivanje prometa i dobiti“, objavio je čelnik udruženja Tomas Prajs.

Berlinski apotekar Kajnak više puta na dan proverava stanje kod veletrgovaca i naručuje čim se nešto pojavi. „Ali ako nečeg ima, i ako naručim sto pakovanja, dobiću možda samo pet.“

Fatih Kajnak u svojoj apoteci Foto: Sabine Kinkartz/DW

Glavni problem je bio što su lekovi imali fiksnu cenu, pa je neka pomoć što je taj propis privremeno suspendovan. „Zdravstvena osiguranja još uvek nalaže da moramo pacijentu izdati najjeftiniji lek, ali sad možemo dati i preparat drugih proizvođača, dakle sve što imamo na stanju.“

Lančana reakcija jeftinoće

Osiguranja u Nemačkoj neće da plaćaju preskupe lekove, ako na tržištu ima generika koji su višestruko jeftiniji. Tako svako osiguranje pogađa cenu sa određenim farmaceutskim kompanijama. Ali, to je deo razloga za nestašice.

Jer u svetlu inflacije i kašnjenja sastojaka iz Azije, mnogi više nisu imali računa da prave lekove. Tako dečiji sirup na bazi paracetamola donosi proizvođaču svega 1,36 evra po bočici – i ta cena se drži već deset godina.

Aktivna supstanca paracetamola poskupela je za 70 odsto samo prošle godine, poskupelo je i staklo za flašice. Od jedanaest proizvođača ovog sirupa u Nemačkoj iz 2012, danas samo jedna firma pravi sirup. Sve ostalo se poručuje iz Azije.

„A kad Kina i Indija ne mogu da isporuče lekove ili aktivne sastojke ili kad kažu 'to sad nama treba', onda smo pak mi ostali kratkih rukava“, objašnjava nam berlinski apotekar.

„Čas je problem u kartonu za pakovanje, čas u proizvodnji ambalaže jer je neki od lanaca snabdevanja pukao i čuje se kako 'naš brod stoji u Sueckom kanalu' ili fabrika u Kini ne radi zbog korone', a mi nemamo lek za bolesne“, žali se Kajnak.

Ljutiti ministar zdravstva

To je postao ozbiljan problem i za politiku: pravilo „najjeftinijeg leka“ suspendovano je do maja, a do tada ministar zdravlja Karl Lauterbah želi da reformiše to kako se uopšte dolazi do cene preparata.

Karl Lauterbah Foto: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance

Predlog novog zakona posebnu pažnju polaže na preparate namenjene deci do 12 godina. Ubuduće bi ti lekovi mogli biti 50 odsto skuplji.

Od zdravstvenih osiguranja se traži da, ako već dogovaraju fiksnu cenu sa proizvođačima, u sporazumu mora biti garancija da se lekovi i aktivne supstance proizvode ili u EU ili u zemljama povezanih sa evropskim ekonomskim prostorom. To bi trebalo da jamči da neće biti nestašica.

Socijaldemokrata Lauterbah prvo u takve interevencije u tržište mora da ubedi koalicione partnere Liberale. Proizvođači lekova već su objavili da su vrlo nezadovoljni predlogom.

„Ako je nešto godinama išlo u pogrešnom pravcu, to se ne može popraviti u kratkom roku“, kaže međutim berlinski apotekar Kajnak.

Slično je rekao i sam ministar Lauterbah. Decenijama se motrilo samo na cene i proizvodnja je odlazila iz Nemačke, a opskrba bivala sve slabija. Kako je dodao, boljitak neće doći preko noći.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.