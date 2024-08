Užurbana krizna diplomatija na Bliskom istoku

Sve je više znakova da neposredno predstoji napad Irana na Izrael. Na to između ostalog ukazuju i premeštanja trupa SAD u regionu: američka vlada strahuje da bi mogući osvetnički napadi Irana i njegovih saveznika mogli uskoro da uslede.

Prema izveštajima izraelskih medija, Iran je rasporedio dronove i rakete na ofanzivne pozicije, slično kao i u napadu u aprilu. Tada je veliki napad Irana izazvao samo manju štetu, između ostalog i zato što je izraelska protivvazdušna odbrana, zajedno s drugim saveznicima, uspela da presretne projektile.

Ubijen jedan talac, dvoje teško ranjeno

Istovremeno je militantno-islamistički Hamas ubio jednog izraelskog taoca u Pojasu Gaze. Tu osobu su ubili čuvari, izvestio je portparol vojnog krila Hamasa, brigada Iz ad Din al Kasam.

U drugom incidentu, dve su žene taoci teško su povređene – takođe od strane čuvara. To je na Telegramu napisao Abu Ubaida, koji je povezan s brigadama Al Kasam. Prema njegovim rečima, radi se o ženama koje su „pod nadzorom, kako bi se pokušalo da se održe u životu“.

Hamas tvrdi da su to bile „reakcija na izraelske zločine protiv palestinskog naroda u Pojasu Gaze“.

Izraelska vojska je saopštila da „nema nikakvih obaveštajnih podataka koji bi nam omogućili da potvrdimo ili demantujemo navode Hamasa“. Vojska će „nastaviti da proverava verodostojnost te poruke“.

Dosadašnje napade raketama i dronovima Izrael je uglavnom uspeo da osujeti Foto: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images

Prema sopstvenim navodima, Hamas je formirao odbor koji će istražiti oba incidenta. Dalje informacije biće „naknadno objavljene“.

SAD i evropski lideri traže prekid vatre

Zbog zaoštravanja situacije iza kulisa se vodi intenzivna krizna diplomatija. U njoj učestvuje i nemački kancelar, kako je to saopštio portparol vlade. Olaf Šolc je razgovarao s iranskim predsednikom Masudom Peseškijanom i izrazio „veliku zabrinutost zbog opasnosti od regionalnog požara na Bliskom istoku“. Šolc je iranskom predsedniku rekao da se spirala nasilja sada mora prekinuti. Sve ostalo donosi „nepredvidljive opasnosti za zemlje i ljude u regionu“.

Apel Iranu iz SAD i Evrope

Osim toga, kancelar se priključio i zajedničkom apelu SAD i nekoliko evropskih zemalja. Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija pozvali su na prekid vatre u Pojasu Gaze. Takođe, lideri država zatražili su brzo oslobađanje izraelskih talaca koje teroristička grupa Hamas već mesecima drži zarobljene.

Razaranje Pojasa Gaze se nastavlja: Deir al Balah u centralnom delu Gaze Foto: REUTERS

„Izrazili smo našu podršku odbrani Izraela od iranske agresije i napada od strane terorističkih grupa koje Iran podržava“, navodi se u zajedničkoj izjavi. „Svi odgovorni moraju da preuzmu odgovornost.“

SAD pozivaju na pregovore – i jačaju vojno prisustvo

SAD u međuvremenu dodatno jačaju svoje vojno prisustvo u regionu. Ministar odbrane Lojd Ostin naredio je ubrzanje premeštanja jedne grupe nosača aviona u region. „Moramo biti spremni na mogućnost da dođe do značajnog broja napada“, rekao je u Vašingtonu portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi. On je dodao da SAD dele procenu Izraela da bi do toga moglo da se dogodi „ove sedmice“.

„Teško je trenutno reći kako bi napad mogao da izgleda, ali moramo biti spremni na mogućnost niza napada koji bi mogli da budu i značajni“, rekao je Lojd Ostin.

Razgovori o Gazi u četvrtak

Istovremeno, Vašington još uvek polaže nade u uspeh nove runde pregovora. Uz posredovanje SAD, Egipta i Katara, u četvrtak (15. avgust) bi po prvi put nakon dužeg vremena trebalo da se razgovara o prekidu vatre i oslobađanju talaca. Izrael je već pristao da pošalje delegaciju, a još nije jasno da li će i radikalno-islamistički Hamas učestvovati.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš takođe insistira na nastavku mirovnih pregovora između Izraela i terorističke organizacije Hamas. Pozvao je zaraćene strane da postignu dogovor, prenosi portparol UN. Radi se, kaže, o zaštiti civila i obezbeđivanju humanitarnog pristupa unutar i kroz Pojas Gaze.