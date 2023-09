Kultura

Učiti na primeru Jugoslavije?

Nenad Krajcer Berlin

29. 9. 2023. 29. septembar 2023.

Šesti Berlinski jesenji salon pozorišta „Gorki“ postavlja pitanje: da li smo iz rata u Jugoslaviji izvukli pouku? Do sredine decembra umetnici će kroz program pod imenom „Lost You Go Slavia“ pokušati da pronađu odgovore.