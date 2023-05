Turska: „Ne verujte nijednoj anketi“

Činilo se da je, nakon više od 20 godina vladavine Redžepa Tajipa Erdogana i vlade njegove Stranke pravde i razvoja (AKP), promena vlasti izglednija nego ikad. Ali, ispalo je drugačije nego što se očekivalo. Drugi krug glasanja odlučiće ko će biti sledeći predsednik Republike Turske.

Erdogan vlada sve autokratskije, ali njegov imidž je klimav. Razlog je loša ekonomska situacija koja izaziva razumljivo nezadovoljstvo stanovništva. Opozicija, međutim, nije uspela da osvoji većinu u prvom krugu predsedničkih izbora. Za 14 dana sledi obračun između Erdogana i njegovog protivkandidata Kemala Kiličdaroglua.

„Gubitnik izbora je Kiličdaroglu“

Pristalice predsednika Erdogana okupile su se u večeri nakon izbora ispred sedišta stranke AKP u Ankari kako bi proslavile izbornu pobedu. Morale su ipak da sačekaju, još uvek nije bilo validnih rezultata. Ko je u prednosti? Ko će biti novi predsednik? – pitaju se dok se sa ogromnih zvučnika čuje pesma: „Redžep Tajib Erdogan, Redžep Tajip Erdogan – naš predsednik!“

Prema istraživanjima javnog mnjenja uoči izbora, protivkandidat Kemal Kiličdaroglu trebalo je u nedelju da pobedi Erdogana. „Ne verujte nijednoj agenciji za istraživanje javnog mnjenja“, kaže mi naš vozač Sedat, koji nas oko jedan posle ponoći vozi od sedišta AKP do hotela. „Tamo niko ne govori istinu. Erdogan će verovatno ponovo da pobedi u drugom krugu. Gubitnik izbora je Kiličdaroglu“, kaže vidljivo razočaran. „Naši ljudi se plaše da kažu za koga će da glasaju, jer bi policija sutradan mogla da im zakuca na vrata.“

Sve je ispalo drugačije

Naravno, sada se svi pitaju kako je došlo do ovakvog rezultata. To što je nacionalistički orijentisana „Dobra partija“ (IYI) osvojila mali procenat glasova nije pomoglo Kiličdarogluu. Pored toga, i prokurdska Demokratska partija naroda (HDP) ostala je ispod 10 odsto.

Erkan Arikan. urednik redakcije DW na turskom Foto: Ronka Oberhammer/DW

Razlog je možda to što ta stranka, za razliku od prethodnih izbora, nije imala svog predsedničkog kandidata. Zbog toga možda njihovi simpatizeri nisu u dovoljnoj meri izašli na izbore, ali ni otvorena podrška HDP Kiličdarogluu nije se baš svidela mnogim Kurdima.

Nacionalisti i ultranacionalisti u prednosti

Izborna kampanja, koja je između ostalog vođena i „preko leđa“ izbeglica u Turskoj, donela je glasove nacionalističkom taboru. A prethodno su svi, bez izuzetka, očekivali da će oni osvojiti mali procenat. Međim, Sinan Ogan, predsednički kandidat nacionalista, ima više od pet odsto glasova. Ultranacionalistička Partija nacionalističkog pokreta (MHP), kojoj su u anketama davali sedam procenata, osvojila je više od deset odsto.

Njihove poruke biračkom telu da bi što je moguće više izbeglica trebalo vratiti u matične zemlje, naišle su na dobar prijem kod glasača u Turskoj. I to nije sve: tokom predizborne kampanje iz tabora predsednika Erdogana veoma često se mogao prepoznati jezik nasilja, pretnji i napada. I ako postoji nešto što Erdogan ume, onda je to kako da demonizuje svoje političke protivnike. Kiličdaroglu, poručivao je Erdogan, dobija naredbe od Radničke partije Kurdistana (PKK). A on je, kaže, drugačiji: „Mi primamo naređenja samo od Boga i našeg naroda“, vikao je Erdogan u mikrofon u dva sata ujutru sa balkona zgrade u kojoj je sedište njegove stranke. Pa i na predizbornim skupovima od predsednika se moglo čuti na primer ovo: „Pre treba verovati čoveku koji se boji Boga, nego pijanici.“

Zemljotres i ekonomska situacija nisu uticali na izbore

Nedugo nakon razornog zemljotresa u februaru ove godine, u kojem je samo u Turskoj život izgubilo više od 51.000 ljudi, svi su mislili da će Erdogan biti kažnjen na izborima zbog lošeg kriznog menadžmenta u uporištima njegove AKP. Stvari su međutim i tu ispale drugačije.

Stranka pravde i razvoja i Erdogan nisu zabeležili gubitke vredne pomena u tim područjima: jedva nešto oko dva odsto. Istovremeno, ni ti gubici ne idu u korist opozicionom kandidatu Kiličdarogluu – jer tamo je profitirao nacionalista Sinan Ogan.

Erdoganu nije naškodila čak ni katastrofalna ekonomska situacija s izuzetno visokom inflacijom, još većom nezaposlenošću i ogromnim odlivom mozgova mladih obrazovanih ljudi. Čini se da mnogi veruju da aktuelni predsednik može da preokrene stvari i da Tursku ekonomski vrati na pravi put.

U narednih 14 dana sve oči će biti uperene u nacionalistu Sinana Ogana. Taj bivši poslanik desničarsko-nacionalističke MHP verovatnije će biti više okrenut Erdoganovoj koaliciji „Republikanski savez“. Ogan sada drži sve karte u svojim rukama. S više od pet odsto osvojenih glasova on sada mirno može da sačeka da vidi šta će mu ponuditi vlast, a šta opozicija. I jedni i drugi znaju da se Ogan sada ne može zaobići.

I iako je desničarski nacionalista Ogan u prošlosti često napadao Erdogana, to ne znači da Kiličdaroglu može da bude siguran u Oganovu podršku. Kao što rekoh, ispalo je drugačije nego što se očekivalo.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.