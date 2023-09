Tunis i EU: odmeravanje snaga ili ograničavanje migracija?

Tuniska vlada iznenada je vrlo brzo reagovala: nedugo nakon što su italijanska premijerka Đorđa Meloni i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posetile prihvatni centar na italijanskom ostrvu Lampeduza, tuniske vlasti proterale su stotine migranata iz subsaharskih zemalja iz luke Sfaks.

Sfaks se smatra uskim grlom na migrantskim rutama iz Afrike u Evropu. Odatle kreću brojni brodovi, većina njih za Lampeduzu. Udaljenost između Sfaksa i ostrva iznosi 188 kilometara vazdušne linije. Zbog te male udaljenosti mnogi migranti dolaze na teritoriju Evropske unije upravo preko Tunisa.

Tunis svestan svoje moći

To vladi Tunisa daje ogromnu prevlast u pregovorima s Evropom. Poseta Meloni i fon der Lajen Lampeduzi je reakcija na veliki broj izbeglica i migranata koji su stigli na ostrvo u nedeljama i danima pre toga. Evakuacija nekih od njih tada je bila signal Evropljanima da Tunis itekako može uticati na to koliko će migranata otputovati dalje prema Evropi.

- pročitajte još: Migranti se dave, migrante spasavaju, hvataju, proteruju... migranti dolaze

Aktualnoj situaciji prethodila je poseta visokih evropskih i EU političara Tunisu u julu. Obe su se strane složile oko budućeg migracionog sporazuma. Njegov najvažniji cilj iz evropske perspektive: sprečiti ilegalnu migraciju u Evropu.

Sukob migranata i policije u Sfaksu u Tunisu Foto: Hasan Mrad/DeFodi Images/picture alliance

EU je pristala da osigura oko 100 miliona evra godišnje za operacije potrage i spasavanja te povratak migranata. Paket, koji tek treba da bude ratifikovan i politički je kontroverzan, takođe uključuje brojne sporazume o ekonomskoj pomoći i saradnji s Tunisom. Prema trenutnom statusu, očekuje se da će zemlja narednih godina dobiti oko 900 miliona evra. Predsednik Tunisa Kais Said rekao je posle razgovora s fon der Lajen i drugim evropskim zvaničnicima u julu da je "odlučan" sprovesti sporazum "što je pre moguće".

Nezadovoljstvo s obe strane

Do sada se, međutim, sporazum pokazao uglavnom kao neefikasan. Situacija je kulminirala sredinom septembra (12. septembra 2023.), kada je više od 5.000 migranata stiglo na Lampeduzu i to iz Tunisa. Prema podacima italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, više od 123.800 ljudi je stiglo u Italiju brodovima od početka godine. Prošle godine ih je od januara do sredine septembra bilo 65.500. Do kraja godine mogao bi se i premašiti vrhunac iz 2016. - kada je stigla 181.000 ljudi. Svi ti ljudi uglavnom žele dalje na sever Evrope.

- pročitajte još: Suzbijanje ilegalne migracije: Sporazum EU s Tunisom

Kako kaže Johanes Kadura, menadžer fondacije Fridrih Ebert u Tunisu, činjenicu da je predsednik Said migrante iz Sfaksa prebacio u druge delove zemlje tokom vikenda zapravo treba shvatiti kao signal. "Sigurno nije slučajno što vlasti sada preduzimaju oštrije mere protiv migranata. Očigledno žele da pokažu da je itekako moguće nešto poduzeti protiv švercera i sprečiti migrante da se otisnu na more."

No, ne može se isključiti da i Tunis šalje suprotne signale. „Neki posmatrači smatraju da je vlada u Tunisu nezadovoljna trenutnom strukturom migracionog sporazuma s EU-om", kaže Kadura. Ti posmatrači smatraju da je Vlada čak i namerno poslala ljude na more kako bi izvršila pritisak na Evropu."

Sve veći migracioni pritisak

“Očekivanja u Tunisu su zaista velika”, kaže Kristijan Hanelt, stručnjak za Bliski istok i Severnu Afriku u fondaciji Bertelsman: "Meloni i Said imaju iste interese.” Tuniski predsednik očigledno pretpostavlja da bi mu Meloni, koja je italijanskim biračima obećala značajno ograničenje migracije, mogla pružiti direktnu budžetsku podršku bez dodatnih uslova i nada se da će EU pomoći u modernizaciji tuniske obalne straže.

- pročitajte još: Italijanski ribari – pioni u libijskom sukobu

Istovremeno, Said se nada da će kroz razgovore s Meloni i drugim evropskim političarima uspeti da savlada diplomatsku izolaciju u koju je upao zbog svoje autoritarne unutrašnje politike. „Međutim Meloni mu ne može pomoći da dobije budžetsku pomoć od EU-a, s obzirom na to da je to povezano s političkim standardima i standardima ljudskih prava, kao i s predanošću Tunisa da sprovede reforme Međunarodnog monetarnog fonda. A Said se tome protivi”, kaže stručnjak iz Nemačke.

Migranti u Lampeduzi Foto: Cecilia Fabiano/AP Photo/picture alliance

Činjenica je da će migracioni pritisak prema EU i dalje rasti, posebno s obzirom na trenutne napore da se on ograniči, kaže Kristijan Hanelt. Mnoge su migranti nedavne događaje, kao što su razgovori vodećih evropskih političara i tuniskog predsednika ili rasprave o daljim partnerskim sporazumima na Mediteranu, doživeli kao znak upozorenja da bi migracija u budućnosti mogla postati teža.

Kritika zbog odnosa prema migrantima

Migracioni sporazum s Tunisom, iako još nije konačno odobren, već je naišao na velike kritike na evropskom nivou. Kritičari kažu kako je upitno hoće li on zapravo bitno sprečiti ilegalne migracije. S druge strane, Tunisu se zamera i odnos prema migrantima. Početkom jula tuniske vlasti ostavile su nezaštićene oko 800 migranata u pustinjskom području na libijskoj granici. Ovog proleća je Said javno agitovao i protiv migranata iz subsaharske Afrike. Kritike iz EU-a Said odbacuje kao mešanje u unutarašnje nadležnosti Tunisa.

- pročitajte još: Italijanski plan za migrante

Johanes Kadura iz fondacije Ebert to smatra problematičnim: “EU se ne mora ponašati kao da to uopšte nije mogla predvideti i sada je iznenađena”, kaže stručnjak. "Kada sklapate takve sporazume, takođe morate osigurati da oni migranti koji su sprečeni u prelasku mogu ponovno doći kući i to na human način. Evropa ne može prebacivati svoju odgovornost!"

Tunis je svestan svog položaja i u ruci ima sredstva za povećanje migracionog pritiska na Evropu. U Tunisu su takođe svesni da se evropski političari boje daljeg jačanja desničarskih populističkih i antimigrantskih snaga u Evropi. EU, s druge strane, može dati Tunisu barem delimičan pristup finansijskim resursima od kojih zemlja, koja je pod teškim ekonomskim pritiskom, hitno zavisi - ili, obrnuto, vezati ih uz uslove i uskratiti ih. Međutim, upitno je mogu li obe strane zaista biti zainteresovane za stanje međusobne blokade.

Migranti – preko Tunisa do Evrope To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.