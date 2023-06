Trista miliona ljudi se drogira

Između 2011. i 2021. godine procenjeni broj ljudi koji koriste drogu porastao je sa 240 miliona na 296 miliona – povećanje od 23 odsto, prema godišnjem izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala (UNODC).

U tom periodu broj narkomana je povećan za 45 odsto na 39,5 miliona. Samo oko polovine tog povećanja može se pripisati rastu svetske populacije.

UNODC je upozorio i na širenje sintetičkih droga poput metamfetamina, amfetamina, fentanila, kao i mnogih novih supstanci na tržištu. „Proizvodnja sintetičkih droga je jeftina, laka i brza“, navodi se.

Vlastima je teže pratiti ovaj veoma fleksibilan sektor trgovine drogom jer, za razliku od kokaina i heroina, na primer, nije vezan za određene regione, rute i cikluse.

Pod lupom: Ukrajina i Avganistan

UNODC posebno prati situaciju u Ukrajini, gde su vlasti u godinu dana pre početka rata otkrile i zatvorile 79 laboratorija za proizvodnju amfetamina – što je u to vreme bio najveći broj u svetu.

Od ruske invazije početkom 2022. godine, zaplene sintetičkih droga u Ukrajini su se povećale, dok je tržište za takve supstance poraslo u susednim zemljama, izvestila je glavna analitičarka UNODC Angela Me.

U Avganistanu, UNODC vidi znake pada proizvodnje opijuma, što je posledica zabrane talibana. Međutim, to bi moglo dovesti do „preorijentacije ka proizvodnji sintetičkih droga“, navodi se.

Avganistan nije samo najznačajniji svetski izvoznik opijuma, koji se dalje može prerađivati u heroin, već se razvija i u jedan od glavnih proizvođača metamfetamina poznatog i kao kristal met.

Eksperti UN za droge takođe su zabrinuti zbog kontinuiranog rasta potrošnje kokaina. „Vidimo spiralu na globalnom tržištu kokaina gde povećana potražnja dovodi do veće ponude, a ta ponuda onda vodi do veće potražnje“, rekla je Me.

Kanabis i opioidi najčešći uzroci zavisnosti

Prema UNODC-u, većina slučajeva zavisnosti i bolesti povezanih sa ilegalnim drogama i dalje je rezultat opioida – prirodnih opijata i njihovih sintetičkih varijanti – i kanabisa.

Skoro 70 odsto od 128.000 smrtnih slučajeva povezanih sa drogom u 2019. bilo je uzrokovano opioidima, navodi se u saopštenju.

Međutim, kanabis ostaje najčešće korišćena nedozvoljena droga. Zavisnici od kanabisa čine značajan deo pacijenata na lečenju od droge u mnogim regionima – 18 odsto u Evropi, a više od trećine u Africi i Okeaniji.

Ali, prema agenciji UN za lekove, pristup lečenju širom sveta ima samo petina ljudi sa problemima sa drogom.

za (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.