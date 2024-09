Trend među mladim imigrantima: Talahon na TikToku

Neki misle da je ono što se trenutno događa na TikToku opasno. Drugima je to smešno. Na kratkim video-zapisima su mladići smrknutih pogleda, uglavnom arapskog porekla. Plešu uz snažan ritam, a njihova bokserska poza trebalo bi da deluje preteće. Gotovo svi imaju na glavi kapu, a oko struka torbicu.

„Autsajderi se predstavljaju kao kul autsajderi“, kaže za DW Suzane Šreter, profesorka antropologije na Univerzitetu Gete u Frankfurtu na Majni.

Mladi danas koriste TikTok kao pozornicu za samopromociju. Kao na primer Mahmud, koji se na TikToku pojavljuje kao „Arapin s razdeljkom sa strane“. Za nemački javni servis WDR, taj 19-godišnjak opisao je šta je važno za nastup: „Luj Viton koji se širi po ulici, parfem.“ A pored toga još i lažna Balensijaga odeća i naravno – obavezna torbica oko struka.

Važni su i odeća i pokreti

„Dođi ovamo“ – to je stvarno značenje reči „Talahon“, koja dolazi od arapskog izraza „Ta’al La’hon“. Hasan iz Hagena, kurdsko-sirijski reper u ranim dvadesetim koji već deset godina živi u Nemačkoj i radi na pola radnog vremena u jednom kiosku brze hrane, verovatno je postavio kamen-temeljac za trend: 2022. objavio je pesmu „TA3AL LAHON“.

Otada se mladi, posebno imigranti, probijaju na TikTok-sceni pod heštegom #talahon. Trend je odavno osvojio tu video-platformu, a postao je i deo ulične scene, kako u onim užurbanim gradskim četvrtima, tako i oko železničkih stanica.

„Talahon mora da bude pun poštovanja“, kaže Hasan. Taj njegov opis u stvari je u suprotnosti s njegovom pesmom o kriminalu i nasilju. Jedan stih te pesme na lošem nemačkom glasi: „Tvoji momci me vide kako zabadam u tebe nož.“ Za Hasana je to „forma umetnosti“ koja govori „o životu na ulici“.

Šta to pokreće Talahon? Švajcarski psiholog i psihoterapeut Lotar Jansen koji radi s mladima, kaže: „Ako je neko uspeo, a drugi to lajkuju, onda je on kralj, onda je slavan. Onda će to biti reprodukovano.“ Svako ko je slavan, ko privlači pažnju, dobro je prihvaćen od istomišljenika u grupi vršnjaka. „A društvene mreže sve to ubrzavaju“, dodaje Jansen.

Talahon video-snimci često postaju viralni Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Seksizam i rasizam

Mnogi Talahoni preplavili su TikTok. I većina postova je slična. Kao što je to uobičajeno na TikToku, video-zapis mora da privuče pažnju već u prvih nekoliko sekundi, tako da korisnici „zagrizu“ i pogledaju video po nekoliko puta. I po mogućnosti uz snimak idu i zvuci berlinskog hip-hop benda K.I.Z. s reperima Tarekom, Maksimom i Nikom.

Ali, Talahon ne nailazi svuda na razumevanje. List „Bild“, na primer, piše da je to „odvratan trend na TikToku“. A javni servis WDR navodi da su u nekim od izjava mladića na snimcima pojavljuju problematične predstave o ženama: „Jedna (ti treba) za kuvanje, druga za čišćenje.“ Desničarsko populistička stranka Alternativa za Nemačku (AfD) identifikovala je one koji izvode Talahon kao neprijatelje i poziva na proterivanje mladića arapskog porekla.

Psiholog Jansen glavni razlog za uspeha Talahona vidi u rastućoj nesigurnosti kada je reč o identitetu, rodnim ulogama i odnosima u društvu. „Mnogi ljudi“, kaže, „žude za jasnim i jednostavnim stvarima.“ Video-zapisi Talahona nisu ništa drugo nego „očajnički pokušaji da se popravi svet koji postaje sve više dezorijentisan“. Istovremeno, kako dodaje, populisti takođe imaju koristi od tog fenomena. Jansen kaže da je to „refleks AfD-a“.

Lotar Jansen: Svako ko je slavan, ko privlači pažnju, dobro je prihvaćen od istomišljenika u grupi vršnjaka Foto: privat

Rep je bio mnogo drastičniji

Nasilje i seksizam bili su veliki problem i u ranije, u muzičkim pravcima kao što su metal rep, gangster rep i džihadistički rep, podseća etnološkinja Suzane Šreter. Zabranjivani su naslovi s izrazito nasilnim tekstovima.

Nasilje je, kaže, problem i za Talahon – „ali ranije je to bilo mnogo drastičnije“. Mogla je, kako dodaje, da se napravi karijera od repa i da se u nekom trenutku zaradi novac. „Razlika je možda u tome što je Talahon u stvari veoma slab – i intelektualno i poetski. Ne možete to da poredite s repom i tim sadržajem koji kritikuje društvo“, kaže etnološkinja.

Talahon nije dobro primljen čak ni među svim mladima na migrantskoj sceni, ukazuje Šreter. „Postoji mnogo kratkih videa, postova i izjava migranata gde oni kažu: ’Kakve su to gluposti, valjda neće da nas strpaju u isti koš s ovim šupljoglavcima!“ Na migrantskoj sceni Talahon je „na samom dnu“, smatra Šreter. Na TikToku već sada kruži bezbroj videa u kojima ih ismevaju.

Suzane Šreter: Autsajderi se predstavljaju kao kul autsajderi Foto: Privat

Pa ipak, postavlja se pitanje da li je Talahon već postao kultura mladih? „Da“, odgovara psiholog Jansen. On čak smatra da je preventivna funkcija Talahona dobra: „Kad radim ovakve kreativne stvari s mobilnim, onda bar ne radim ništa glupo“, objašnjava Jansen.

Suzane Šreter ukazuje da je Talahon i politički relevantan, da je to u stvari dokaz neuspeha migrantske politike: „Mnogi mladi potpuno su izgubljeni i niko im ne govori kakve zapravo gluposti rade.“

A neki su čak uočili i mogućnost zarade: jedan nemački trgovački lanac, na primer, nudi posebnu „Talahon-robu“: slatkiše, instant rezance i energetska pića. Jedna prodavnica mešovite robe nedavno je objavila video na TikToku s ciljem da privuče mlade da rade kod njih: „Šta ima Talahoni. Tražite posao?“, poručili su. Taj snimak za kratko vreme imao je više od 170.000 pregleda.

U svakom slučaju, izgleda da su dobre šanse da 19. oktobra, kada se u Nemačkoj bude proglašavala „Reč godine mladih“, to bude reč „Talahon“.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku