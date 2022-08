Trampov povratak sve izvesniji

Donald Tramp, osvetnički raspoložen bivši predsednik SAD, očigledno je pred povratkom na političku scenu. Na tu misao bi se polako trebalo navići – najkasnije nakon brutalnog izbornog poraza Liz Čejni. Sistematsko kažnjavanje njegove najpoznatije kritičarke iz redova republikanaca pokazuje da su svi oni u toj partiji koji nemaju Trampovu podršku – izgubljeni.

Trampove „čistke“ u stranci daje rezultate. Svi oni koji mu se bezuslovno ne podrede, ubuduće ne smeju da se nazivaju republikancima. Takav razvoj događaja u stvari je neverovatan: nakon juriša na Kapitol čak su i ljudi iz najbližeg Trampovog okruženja bili uvereni u to da je on politički mrtvac. I prevarili su se.

-pročitajte još: Fukujama za DW: Povratak Trampa bi Rusiji rešio sve probleme

Otkrića Istražne komisije jesu doduše šokirala mnoge Amerikance – Trampovo odbijanje da se suprotstavi besnoj rulji, njegovi sistematski pokušaji da manipuliše izbornim rezultatom u svoju korist.

Ali, najkasnije nakon pretresa njegove kuće u Mar-a-Lagou, republikanci su naučili kako na sve to da pariraju: svaki napad na Trampa oni pretvaraju u mit o korumpiranom establišmentu koji svim sredstvima, pa i nedozvoljenim, želi da uništi bivšeg predsednika. To je establišment, kažu oni – establišement protiv kojeg je Tramp najavio borbu. Takva strategija funkcioniše u njegovoj biračkoj bazi: tim ljudima je već uspešno ubačena u glavu „buba“ da je svaki napad na Trampa – napad na njih same.

Rejting aktelnog predsednika Džozefa Bajdena trenutno je veoma loš

Bajdenova slabost, Trampova snaga

Pitanje je, međutim, zašto šira javnost toleriše taj nečuveni razvoj, presedan u istoriji? Ključna stvar za njegovo razumevanje jeste katastrofalni rejting Džoa Bajdena. Bajdenova slabost je Trampova snaga. „Da li vam je danas bolje nego pre četiri godine?“ – tako je Ronald Regan 1980. formulisao ono jednostavno pitanje koje je u međuvremenu u SAD postalo presudno za odluku o pobedi (ili porazu) na izborima.

Inflacija, recesija, eksplozija cena, migracije i – osećaj poniženja nakon haotičnog povlačenja američkih trupa iz Avganistana. Sve to tišti Amerikance. Jako ih tišti. Većina bi u ovom trenutku na Reganovo pitanje verovatno odgovorila: „Ne! Pod Trampom se živelo bezbrižnije.“

-pročitajte još: Američka politika: Starci neće u penziju

Istovremeno, Bajdenovi politički protivnici su svesni da je jedinstvo jedini način za pobedu na izborima. Nisu atraktivne one stranke koje se pre svega bave same sobom. Konačno, Bajdenovoj slabosti doprinose i sukobi među demokratama. Složno protiv Bajdena – to može uspeti samo sa Trampom, zahvaljujući novim grupama birača koje je on uspeo da pridobije za republikance. Zato tu nema mesta za „smetala“, zato je Čejni morala da ode.

Liz Čejni nakon poraza na predizborima u Vajomingu

Nakon njene političke destrukcije, čini se da Trampa može da zaustavi samo još – pravosuđe. Nakon talas zgražavanja zbog pretresa njegove kuće može se naslutiti šta bi moglo da se dogodi u slučaju da protiv njega bude podignuta optužnica. Nakon dva neuspešna pokušaja opoziva i ministar pravosuđa Merik Garland zna kuda bi mogao da odvede novi proces protiv Trampa: u ekstremnom slučaju na ivicu građanskog rata.

Uzdržano pravosuđe

Kako bi se očuvao socijalni mir, pravosuđe će verovatno biti uzdržano sve dok dokazni materijal ne bude sasvim jasan i nedvosmislen. I dok se istražni postupak nastavlja, Tramp sa svog puta ka Beloj kući sklanja jednu po jednu prepreku. Sklonivši Liz Čejni napravio je veliki korak napred.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.