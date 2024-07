Timo Bol - legenda stonog tenisa i Olimpijskih igara

Nemačka stonoteniska legenda Timo Bol će sa 43 godine nastupiti na olimpijskom turniru u Parizu. To će ujedno biti i oproštajni nastup sportiste ovenčanog medaljama i uspesima.

Olimpijske igre u Pekingu 2008. Timo Bol i Japanac Seija Kišikava igraju peti set u stonoteniskom meču. Ako Bol dobije poen, Nemačka prolazi u finale i obezbeđuje srebrnu medalju. “Bio sam veoma nervozan, igrati u ekipnoj konkurenciji, za tim, uvek donosi više uzbuđenja”, kaže on. Potom se seća ishoda: “Kada sam dobio odlučujući poen, pao sam na pod i zaplakao. Momci su skočili na mene. To je bio najemocionalniji trenutak moje karijere. Rado ga se sećam”. Nemci su u finalu izgubili od nadmoćnih Kineza.

Bol je u ekipnom takmičenju osvojio još jedno olimpijsko srebro 2021., kao i dve bronze na igrama 2012. i 2016.

Poslednji put na olimpijskim igrama

Ovaj, sedmi put na Olimpijskim igrama, u Parizu će nastupiti samo u timskom takmičenju, u svojoj paradnoj disciplini. Bolov sedmi olimpijski nastup biće i poslednji na tako velikom takmičenju.

„Osećaj je ipak drugačiji. Možeš sebi da kažeš - samo još ovaj, poslednji put. Samo još jednom moraš da mučiš samog sebe. To je od pomoći”.

Ovaj levoruki sportista se izborio za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu. Dugo se nije takmičio zbog povrede ramena. Ekipno prvenstvo sveta u Južnoj Koreji prošlog februara propustio je zbog upale očiju. Ali sada je tu. Poslednji put.

“Dobar je osećaj da karijeru završiš na olimpijskim igrama. Bilo bi savršeno kada bih se izborio i za medalju”, kaže Bol za DW i dodaje da je to ambiciozan cilj. On je već izračunao put do medalje. Sa nadmoćnim Kinezima nemački stonoteniseri bi se sastali tek u finalu, kao i 2008.

Mladi Bol na Olimpijadi u Pekingu 2008. Foto: Chitose Suzuki/AP Photo/picture alliance

Oko sokolovo i fer-plej

Bol je poznat po natprosečno dobrom vidu. On može da prepozna pečat proizvođača na loptici koja se kreće 150 kilometara na sat. Tako može da proceni putanju i obrtaje.

Na svetskom prvenstvu u Šangaju 2005. protivnik mu je bio Kinez Liu Goudženg (Liu Gouzheng). Bol je servirao za meč, Kinez je vratio lopticu ali ne na sto. Bol je u četvrtfinalu. Ali Nemac odlazi sudiji i kaže mu da je protivnička loptica okrznula sto.

Sudijska odluka je promenjena. Bol je izgubio meč, a potom rekao: “Bavimo se sportom jer ga volimo, a veliku ljubav ne varaš”. Tako je postupio još mnogo puta. Zato mu je i pripala čast da na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. ponese nemačku zastavu.

U Nemačkoj Bola ne prepoznaju tako često na ulici. Ali u Kini ga zna svako. Ili skoro svako. Tamo stoni tenis ima poseban značaj. U Kini je rado viđeno lice na reklamama, čak je jednom izabran i za “najatraktivnijeg sportistu na svetu”.

Video na Jutjubu, koji prikazuje Bola kako igra stoni tenis protiv robota, pregledan je 14 miliona puta.

Sklekovi pre meča

Prvi stoniteniski reket Nemačke je trenutno Dang Ću (Dang Qiu). On će prvi put nastupiti za Nemačku na olimpijskim igrama i takmičiće se u pojedinačnoj, ekipnoj i mešovitoj konkurenciji. On je 2022. osvojio titulu evropskog prvaka. Kaže da je od Bola dobio brojne dobre savete ali da je najvažnije što je naučio od njega jeste “kako se zadržava opuštenost i mir”.

I ovaj put će Bol pred meč da upotrebi svoju tehniku pretvaranja tela u oprugu - nekoliko sklekova. “Radim to da bih stvorio napetost u telu. Ko je tokom meča izgubi u velikom je problemu”, kaže Bol.