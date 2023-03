TikTok pod lupom vlasti u SAD, ali i u Nemačkoj

Nemački Savezni ured za zaštitu ustava uočava značajne rizike zbog korišćenja popularne aplikacije za kratke video-snimke TikTok. Rizici se pre svega odnose na obim prikupljenih podataka i mogućnosti (kineskog) državnog uticaja na korisnike. TikTok je pod sve većim političkim pritiskom, jer platforma pripada grupi „Bajtdens“ iz Kine. S više od milijardu korisnika širom sveta, to je jedina onlajn-platforma tako uspešna i na Zapadu, a da ne dolazi iz SAD. Ured za zaštitu ustava zabrinut je upravo zbog nejasnoća po pitanju veza te firme i kineskih državnih struktura.

„Ako s jedne strane pogledate količinu podataka, meta-podataka, sadržaja na TikToku, a zatim pogledate i mogućnosti kineskih vladinih agencija da utiču na takve firme, onda to može samo da vam zada glavobolju. A ja je već imam“, rekao je potpredsednik te nemačke agencije Zinan Zelen u Berlinu. „Nije dovoljno jasno u kojoj meri vladine agencije imaju pristupa tim podacima, posebno u Kini. Mislim da je to suština stvari“, dodao je. Kompanije kao što je TikTok ne mogu, kaže, da izbegnu takav državni uticaj.

Ministarka ne vidi osnov za zabranu

U aplikaciji se „skače“ s jednog kratkog videa na sledeći. Odlučujući faktor njenog uspeha je algoritam koji bira snimke za svakog korisnika pojedinačno i stalno ih prilagođava njegovim željama. Između ostalog, uzima se u obzir da li je on video pogledao do kraja ili ga je odmah „skrolao“. Na kraju, softver ima prilično dobru predstavu o interesima individualnog korisnika. I upravo zato je Zapad zabrinut – da bi to bogatstvo podataka moglo da se zloupotrebi.

Za nemačku ministarku unutrašnjih poslova Nensi Fezer (SDP), međutim, ne postoji osnov za opštu zabranu aplikacije u Nemačkoj, o čemu se raspravlja u SAD. Ipak, ona je nedavno istakla da je TikTok firma kod može da se dogodi da „podaci procure“. O toj temi, kaže, mora još mnogo da se razgovara.

Nensi Fezer (SDP): TikTok je takva kompanija da podaci mogu i da procure Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Šefa TikToka u Kongresu „izrešatali“ pitanjima

U međuvremenu je i šef TikToka Ži Ču u američkom Kongresu pokušao da odagna zabrinutost oko kineske špijunaže i uticaja. Naglasio je da se svi podaci američkih korisnika čuvaju na američkim serverima i da se pristup njima strogo nadzire. Osim toga, kako je rekao, TikTokov algoritam za preporuke, koji bira video-zapise za korisnike u Americi, pod kontrolom je američkog softverskog giganta Orakla, koji takođe proverava softverske kodove ažuriranja aplikacije. Trenutna aplikacija ne prikuplja GPS-podatke o lokaciji, niti biometrijske podatke. Američki podaci koji su se prethodno čuvali u Singapuru u ovom sada se brišu, rekao je Ču.

Članovi Odbora za trgovinu Predstavničkog doma američkog Kongresa su, bez obzira na stranačku pripadnost, zauzeli čvrst stav prema šefu TikToka i iskazali malo interesovanja za njegove odgovore. Predsednica Keti Mekmoris Rodžers, članica Republikanske partije, ovako se izrazila: „TikTok nas sve prati, a kineska Komunistička partija to može da koristi kao alat za manipulaciju Amerikom u celini. A to što TikTok ima 150 miliona korisnika u SAD, znak je za uzbunu“, rekla je Mekmoris Rodžers. Ona je TikTok nazvala i „portalom za dilere droge“.

Potpredsednik demokratskog odbora Kongresa Frenk Palone ocenio je da garancije TiktTok-a o zaštitu podatka u SAD nisu dovoljne. Republikanski kongresmen Badi Karter tvrdi da TikTok koristi algoritam kako bi korisnike učinio zavisnim kao nijedna druga platforma. Komunistička partija Kine to zna i vodi, kaže, „psihološki rat putem TikToka kako bi uticala na američku decu“.

Keti Mekmoris Rodžers: TikTok nas sve prati Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images/AFP

I drugi članovi odbora ukazali su na opasnosti, recimo od širenja tzv. „izazova“ na toj platformi koji bi mogli da dovedu do smrtnih slučajeva. Mnogi članovi Kongresa prekidali su odgovore šefa TikToka tražeći da na složena pitanja odgovara samo sa „da“ ili „ne“.

Vašington želi izlazak kineskih deoničara

TikTok odbacuje sve optužbe i ističe da on nije ekspozitura kineske firme, s obzirom na to da je, kako kažu, „Bajtdens“ 60 odsto u vlasništvu zapadnih investitora, a zvanično sedište kompanije je na Kajmanskim ostrvima na Karibima. Kritičari uzvraćaju da su kineski osnivači zadržali 20 odsto kontrole zahvaljujući većim pravima glasa i da „Bajtdens“ ima veliko predstavništvo u Pekingu. Kako javljaju neki mediji, američka vlada zahteva izlazak kineskih deoničara iz firme.

U SAD, Nemačkoj i Velikoj Britaniji aplikacija je zabranjena na službenim mobilnim telefonima državnih službenika, uključujući i Evropsku komisiju. Ovog četvrtka TikTok je zabranjen i u Britanskom parlamentu. U američkom Kongresu takođe se radi na zakonu koji bi predsedniku Džozefu Bajdenu mogao da da ovlašćenja da potpuno zabrani aplikaciju. Bajdenov prethodnik Donald Tramp već je uz pretnju zabrane pokušao da prisili prodaju TikTok-ovog međunarodnog poslovanja. Međutim, zaustavili su ga američki sudovi, koji nisu našli pravne osnove za zabranu.

