Tesla u Nemačkoj: kasni početak proizvodnje?

Rok za iznošenje zamerki završio se juče (22.11). Kritičari nove Tesline fabrike u nemačkoj pokrajini Brandenburg po drugi put su elektronskim putem iznosili svoje primedbe i kritiku. Međutim, potrajaće još neko vreme dok rezultat tog razgovora ne bude poznat. To znači da je još uvek nejasno kada će početi proizvodnja u Teslinoj fabrici u mestu Grinhajde. Proizvodne trake će se pokrenuti tek kada pokrajina Brandenburg izda dozvolu o ekološko-pravnom statusu proizvodnog pogona.

Ilon Mask, prvi čovek Tesle, mogao bi tako da zapadne u vremenski škripac, ako želi da se drži svog plana i pokrene proizvodnju u decembru. A mušterije takoreći čekaju u redu da bi kupili tražene električne automobile. Herc, kao jedna od najvećih firmi za iznajmljivanje automobila, najavila je veliku porudžbinu koja iznosi čak desetinu od ukupnog godišnjeg proizvodnog kapaciteta Tesle.

Šta ako dozvola ne bude izdata?

Nakon što je poslednje tromesečje proteklo sjajno, Mask je potvrdio da mu je cilj da svake godine proizvodi po 50 odsto više automobila, dok ne dostigne brojku od 20 miliona godišnje. Ali za te ambiciozne planove kapaciteti pogona u Sjedinjenim američkim Državama i Šangaju nisu dovoljni. Još pre nekoliko godina Tesla je, želeći da ulaže u svoju budućnost, tražio pogodno mesto u Evropi da podigne novu fabriku. Odlučili su se za Grinhajde. Tesla je preko noći počeo da gradi i bez potrebnih dozvola, sprovodeći politiku svršenog čina. Ukupan iznos investicije je šest milijardi evra.

Ta brzina s kojom Tesla gradi nosi sa sobom veliki rizik. Mask se obavezao da će srušiti ono što je izgradio i zemljište vratiti u prvobitno stanje ako ne dobije potrebne dozvole. U najgorem slučaju, time ne bi izgubio samo stotine miliona dolara koje je već investirao u gradnju – kompanija bi morala da finansira i rušenje fabrike, kao i obeštećenja.

U međuvremenu, dve godine posle najave gradnje, pogoni su skoro završeni. Samo što sa pokretnih traka još ne silaze automobili. A i ako silaze, onda tajno, kao što je ustanovio jedan tviteraš.

U stvari, trebalo je da proizvodnja počne ovog leta, ali isprečili su se lokalno stanovništvo i kritičari projekta.

Šta brine ekološke aktiviste i druge?

Umesto da se obraduju izgledu da 12.000 ljudi nađe posao i proizvodi 500.000 električnih automobila godišnje, ekološki aktivisti i drugi kritičari zvanično su podneli više od 800 zamerki protiv pogona. Zabrinuti su zbog upotrebe velike količine vode, misle da Tesla ne ume da se ophodi sa većim havarijama, a osim toga, žele i da izbegnu negativne posledice po biljni i životinjski svet.

Da bi pridobili javnost i odobrovoljili kritičare, u Tesli su organizovali dan otvorenih vrata. Pozvali su ljude u oktobru u Grinhajde – bilo je kobasica na roštilju, a montiran je i veliki točak, kao na vašaru. Posebni vodiči stajali su ljudima na raspolaganju pri obilasku pogona, a posetioci su mogli i da uživaju u probnoj vožnji modela Y. Ilon Mask je izdvojio vreme da doputuje i lično odgovara na pitanja. Jedna građanska inicijativa iskoristila je priliku da organizuje protest pred pogonima.

Dan otvorenih brata u Teslinoj fabrici u Brandenurgu

Između 24. septembra i sredine oktobra kritičarima je omogućeno da preko platformi u internetu iznesu svoje zamerke. Ekološka udruženja su posle toga iznela kritiku da je namera da se organizuju rasprave prekasno obelodanjena. Nadležne pokrajinske institucije ponovile su javnu raspravu kako bi bile sigurne da je postupak pravno korektan. Ona je trajala do juče, 22. novembra.

Uprkos kritici projekta, brandenburški ministar privrede, socijaldemokrata Jerg Štajnbah, ostaje optimista. On smatra da bi proizvodnja u Grinhajdeu ipak mogla da počne ove godine. Ministar ipak kaže da on za to ne može da pruži garancije, ali dodaje i da očekuje da se zamerke koje su se čule na ponovljenoj elektronskoj javnoj raspravi, neće pretvoriti u „velike probleme“.

Protesti protiv izgradnje Tesline fabrike u januaru 2020.

Šta namerava konkurencija?

Tesla namerava da u Nemačkoj proizvodi model Y, koji je zasnovan na bestseleru, modelu 3. Uz to, biće proizvođeni i milioni baterija. Do sada se model Y u Nemačku uvozio iz Kine.

Mada proizvodnja još nije počela, radna snaga se već regrutuje. „Nije potrebno iskustvo u automobilskoj industriji“, navodi se na Teslinom sajtu. A tu je i obećanje: „Radićeš u našoj ultramodernoj džinovskoj fabrici, u kojoj ćeš najinteresantnije probleme sveta rešavati s najboljim i najpametnijim ljudima, koji dele strast promene sveta.“

Dok Tesla još uvek čeka na potrebne dozvole za rad, konkurent Folksvagen je objavio planove uz pomoć kojih namerava da prestigne konkurenciju. Da bi se postigla Teslina efikasnost, u blizini Folksvagenovog sedišta u Volfsburgu biće izgrađen novi pogon za proizvodnju Folksvagenovog električnog automobila Trinity. Nemačkom automobilskom koncernu ne ostaje puno vremena: iz tog pogona bi prvi automobili trebalo da izađu 2026.

