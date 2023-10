Muslimanska udruženja u Nemačkoj na meti kritika

Sve je počelo s objavom saveznog ministra poljoprivrede Džema Ozdemira, na platformi Iks, bivšem Tviteru. Ministar je prošle subote napisao: „Gromoglasna tišini muslimanskih udruženja u Nemačkoj o teroru protiv Izraela. Ili čak relativizacija.“ I dodao: „U kontekstu terora, ubijanja i otmica, mora se konačno prekinuti s naivnošću u odnosu prema islamskim udruženjima!“

U ranim jutarnjim satima 7. oktobra su verovatno stotine terorista radikalno-islamističkog Hamasa iz Pojasa Gaze prešli na teritoriju Izraela, gde su ubili ili oteli stotine civila i vojnika. Prema zvaničnim podacima, broj žrtava na izraelskoj strani je veći od 700. Istovremeno, Hamas je s područja Pojasa Gaze pokrenuo raketni napad na Izrael, nakon čega je Izrael proglasio ratno stanje i na napad Hamasa reagovao kontraofanzivom na Gazu. Na palestinskoj strani, prema zvaničnim podacima, za sada je zabeleženo najmanje 560 mrtvih.

U Nemačkoj su sve stranke koje su zastupljene u Bundestagu, osim Alternative za Nemačku (AfD) i Levice izrazile solidarnost s Izraelom. U zajedničkom saopštenju je pisalo: „Naše saučešće u ovim teškim satima izražavano celokupnom izraelskom narodu i državi Izrael. Ovaj teror se ničim ne može opravdati i mora se odmah zaustaviti.“

I pre toga, a posebno na platformi Iks, zahtevalo se da se muslimanska udruženja u Nemačkoj oglase sličnim saopštenjem.

Kako su organizovani nemački muslimani?

U Nemačkoj živi oko pet i po miliona muslimanki i muslimana. Muslimanska zajednica je u toj zemlji organizovana na različite načine. Neke džamije ili molitveni prostori deluju zasebno, uopšte nisu uključeni u neku vrstu krovnog saveza. Prema navodima Medijske službe za integraciju (Mediendienst Integration), u 2021. godini je oko 70 odsto muslimanskih islamskih molitvenih prostora i džamija bilo organizovano u neko krovno udruženje ili savez na saveznom ili na nivou pokrajina. Pojedine islamske zajednice, odnosno centre, nadzire Služba za zaštitu ustavnog poretka. Neki se posebno kritikuju zbog snažnog uticaja ili finansiranja iz Irana ili Turske.

Neposredno nakon posta ministra Ozdemira, oglasio se generalni sekretar Islamske zajednice Mili Goruš, također na Isku. On je između ostalog napisao: „Slike i video-snimci napada, otmica i skrnavljenja koje nažalost gledamo već dugi niz godina, a koje vidimo i danas, su nepodnošljive. Molimo se za to da uskoro prestane višedecenijska patnja u Izraelu i Palestini, kao i u brojnim drugim konfliktnim regionima. No, sasvim je pogrešno i neodgovorno da se muslimani ovde u Nemačkoj skoro pa optužuju da su i oni krivi za zločine u Izraelu i Palestini.“

Kritike na račun Centralnog saveta muslimana

Nešto duže se moralo čekati na saopštenje Centralnog saveta muslimana u Nemačkoj. To je jedno od četiri udruženja koja su 2007. godine osnovala Savet za koordinaciju muslimana u Nemačkoj. U okviru Centralnog saveta deluje oko 300 džemata.

U saopštenju koje je objavio Centralni savet muslimana piše: „Osuđujemo najnovije napade Hamasa na civile i pozivamo da se odmah prekine s nasiljem. Kako ne bi morale da oplakuju još više žrtava među civilnim stanovništvom, sve strane sada moraju hitno da prekinu s borbenim dejstvima.“ I upravo je ova poslednja formulacija izazvala brojne kritike: Centralni savet se optužuje relativizaciju nasilja.

Jedan od kritičara je i Eren Guverčin. On je osnivač društva „Alhambra“, koji se smatra svojevrsnim muslimanskim debatnim forumom. Guverčin je na Iksu, kao odgovor na saopštenje Centralnog saveta muslimana, napisao: „Kao nemačkom muslimanu mene je sramota onog što demonstrira Centralni savet. Vi ne govorite u ime muslimana u Nemačkoj. Promenite vaše ime.“

U sličnom, oštrom tonu javno se oglasio i ministar finansija pokrajine Baden-Virtemberg, Danijal Bajaz iz stranke Zelenih: „Ovo saopštenje nije samo relativizacija, to je sramotna objava bankrota. Solidarnost s Izraelom ne može se relativizovati, pogotovo ne nakon jučerašnjih brutalnih napada. Osim toga, ni reči o slikama ljudi koji slave u Nojkelnu. Vi ste se pogubili!“

U berlinskom kvartu Nojkelnu se naime u subotu uveče, kako je saopštila policija, pedesetak ljudi okupilo na jednom propalestinskom skupu. Na jednom video-snimku, koji je na Instagramu objavila anti-izraelska mreža „Samidoun“, vidi se grupa ljudi koji uzvikuju razne parole. „Samidoun“ se, kako sami navode, zalaže za prava, odnosno oslobađanje palestinskih zarobljenika u Izraelu. Organizaciju su, kako tvrdi Služba za zaštitu ustavnog poretka grada-pokrajine Berline, 2011. osnovali članovi „Narodnog fronta za oslobođenje Palestine“ (PFLP), organizacije koju su Evropska unija i SAD stavili na spisak terorističkih organizacija. Članovi „Samidouna“ su u subotu poslepodne u Nojkelnu delili slatkiše prolaznicima, i to povodom „slavlja zbog pobede otpora“, kako su napisali na Instagramu.

