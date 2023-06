Teške optužbe protiv pevača Ramštajna Tila Lindemana

Radi se o drogama, seksu i nasilju. O žurkama pre i posle Ramštajnovih koncerata. O ženama koje Ramštajnov tim navodno dovede iz publike kako bi u bekstejdžu „zabavljale“ članove banda, kao što je pevač Til Lindeman.

Šelbi Lin iz Irske otputovala je na koncert grupe Ramštajn u glavni grad Litvanije Vilnjus, gde je taj bend započeo svoju ovogodišnju turneju po Evropi. Tamo je pozvana na žurku pre koncerta i susrela je pevača Tila Lindemana, koji je, prema njenim rečima, hteo s njom da ima seksualni odnos. Ona je to odbila, na šta je Lindeman navodno reagovao veoma agresivno.

Osim toga, ona sumnja da su joj dali neku drogu, kao što su nokaut-kapi, jer kaže da je popila samo dva alkoholna pića i jedan gutljaj tekile, a ne seća se ničega što se događalo nakon toga. Kada se kasnije probudila u hotelu, osećala je bolove i mučninu, a po celom telu imala je modrice. Na društvenoj mreži objavila je fotografiju svojih povreda i tvrdi da je podnela krivičnu prijavu.

Lin je u utorak 30. maja na Tviteru takođe objavila da ju je litvanska policija pet sati ispitivala putem video-veze.

Ramštajn odbacuje optužbe

Pevač Lindeman nije još ništa rekao u vezi s tim, ali je bend Ramštajn na svom Tviter-profilu odbacio optužbe: tako nešto se nije dogodilo u njihovoj blizini, a nije im poznato ni da vlasti sprovode neku istragu, tvrdi bend.

Ta priča je proteklog vikenda kružila po društvenim mrežama i izazivala žučne rasprave. Javile su se još neke žene – anonimno – koje su navodno imale slične doživljaje i koje izražavaju potpunu solidarnost sa Šelbi. Drugi korisnici upozoravaju da s takvim optužbama treba biti oprezan, dok ništa nije dokazano.

Ipak, brojni fanovi grupe Ramštajn smatraju da je ono što je bend objavio na Tviteru suviše malo i pitaju u komentarima na profilima benda na društvenim medijima zašto se ne oglase o tome jasnije. Jedna korisnica na Instagramu pita: „Zar ne želite bar da pokušate da rešite taj problem?“ Stvar je previše ozbiljna da bi jedan jedini tvit tu nešto postigao, kaže ona. Ramštajn, međutim, ne objavljuje ništa više u vezi s tim, već samo fotografije sa svojih koncerata.

Stvar istražitelja u Litvaniji

Šelbi Lin se ponovo javila. Na Tviteru je jasno rekla da je Lindeman nije dirao. „On je prihvatio to da ja ne želim seks s njim. Ja nikad nisam tvrdila da me je on silovao.“

Lin je profil na Tviteru na kojem je objavila optužbe protiv Ramštajna otvorila 25. maja 2023. s rečima: „Ja sam devojka koja je kod Ramštajna drogirana.“ Svi postovi na tom profilu tiču se tog slučaja. Lin je takođe naglasila da treba „pročitati sve njene postove, a ne donositi preuranjene zaključke“.

Sada je stvar litavanskih istražitelja da razjasne slučaj. Za Tila Lindemana i dalje važi da se smatra nevinim. Kao i za Šelbi Lin i druge žene koje iznose optužbe protiv Lindemana.

Turneja grupe Ramštajn nazvana „Europe-Stadium-Tour“ započela je 22. maja u Vilnjusu i trajaće čitavo leto, pri čemu će obići više evropskih zemalja, od Litvanije, preko Slovačke i Mađarske, do Španije i Portugalije. U Nemačkoj su koncerti planirani u 7. i 10. juna u Minhenu i 15. i 18. jula u Berlinu.

