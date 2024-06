Svesrpski sabor: Dobar i loš policajac

Celodnevna manifestacija sa folklorom i vatrometom i deklaracija u 49 tačaka – to su rezultati Svesrpskog sabora. Odande je Milorad Dodik slao ratoborne poruke, a Vučić spuštao loptu i pominjao potrebu da se „očuva mir“.

Folklorna zabava sa političkim elementima – tako bi se ukratko mogao opisati prvi Svesrpski sabor u Beogradu. Celodnevna manifestacija imala je šaren program koji je započet molebanom, a završio se vatrometom.

Na centralnom skupu na Trgu Republike našlo se oko sedam hiljada ljudi, daleko manje nego što je najavljivano.

Tokom dana održana i je sednica Vlada Srbije i Republike Srpske. Sabor se održao nedugo nakon glasanja Generalne skupštine UN o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, i predstavlja odgovor Beograda i Banjaluke na taj događaj.

Kritičari režima u Beogradu stoga smatraju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na ovaj način pokušao da skrene pažnju sa jednog značajnog spoljnopolitičkog poraza.

Dobar i loš policajac

Jedna od ključnih reči koje su se mogle čuti na ovom saboru je mir to jest „potreba za očuvanjem mira“, na kojoj je insistirao predsednik Srbije.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik imao je nešto ratoborniju retoriku, i rekao da je „Srpska bila zadovoljna autonomijom po Dejtonu, ali da to više nije slučaj“.

Iako je usvojena Deklaracija – koju su potpisali Dodik, Vučić, članovi vlada i poslanici – nekoliko puta potcrtavala ustavni okvir BiH i Dejtonski sporazum, Dodik je ponovio ideju o mirnom razdruživanju i naglasio da je „bolje da živimo kao dobre komšije nego da budemo trajno posvađani“.

Vučić održao govor Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

Aleksandar Vučić je kao i obično bio zadužen za spuštanje lopte, pa je napomenuo da se u „Deklaraciji ne pominje razdruživanje“, i zamolio Dodika „da se sve rešava u okviru Dejtona i mirnim putem“.

Stara priča – nove nijanse

Sabor ima spoljnu i unutrašnju upotrebu, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.

„Srpska napredna stranka na ovaj način pokušava da se predstavi kao državotvorna stranka, koja brine o Srbima u regionu, srpskom jeziku i kulturi“, kaže Popov za DW.

„To previše ne impresionira strance, ali je namera bila da se u vreme napetosti oko Kosova i deklaracije o Srebrenici ipak pokaže inostranom faktoru da je Srbija neka snaga sa kojom se mora računati.“

Obraćanje Milorada Dodika na saboru naš sagovornik vidi kao „staru priču sa novim nijansama“.

„Dodik svakog puta pokušava da ode korak dalje od onoga što je prethodno rekao, ali nije uradio. Sada je preduzeo neke dodatne korake predlogom o razdruživanju, ali i on zna da je to pretnja praznom puškom“, smatra Popov.

„Amerika kao garant Dejtona to svakako neće dozvoliti, i jedino što Dodik postiže je nanošenje štete Republici Srpskoj, kao i Srbiji, i stvara dodatno podozrenje i napetost u regionu. To dodatno udaljava i Srbiju i BiH od Evropske unije“, ocenjuje on.

Loša procena situacije

Bliski odnosi sa Rusijom, kao i razvoj kriznih žarišta u svetu, kao da su srpske političare ubedili da je promena svetskog poretka gotova stvar, i da je sada možda pravi trenutak za ostvarivanje nekih političkih ciljeva u regionu.

Milorad Dodik je stoga u svom izlaganju govorio u multipolarnom svetu i kraju unipolarnosti, dok je Aleksandar Vučić ponovo bio oprezniji i istakao da pojedini sukobi poput onog u Ukrajini prete eskalacijom, i da je sada najvažnije sačuvati mir u regionu.

Nekoliko hiljada ljudi prisustvovalo je događaju na Trgu Republike Foto: OLIVER BUNIC/AFP/Getty Images

Aleksandar Popov smatra da je „nakon kriza u Ukrajini i Gazi fokus na Balkanu, koji se vidi kao potencijalno žarište“, i Dodik i tu pogrešno procenjuje situaciju:

„Možda bi se nakon ovakvog skupa moglo postaviti i kontra-pitanje: kako bi se reagovalo da, recimo, Mađarska ili Albanija organizuje nekakav sabor, i na njemu iznose stavove kako pripadnici njihovih naroda nisu zadovoljni tretmanom u drugim zemljama? Opravdano je pitanje da li bi to izazvalo podozrenje u Srbiji, i tako se Srbija ne prikazuje kao zemlja koja ima nekakav kredibilitet, nego kao zemlja koja prikriva neke velikodržavne ambicije.“

Jednostrana kultura sećanja

Državni vrh Srbije i Republike Srpske najavljuje i izgradnju memorijalnog centra u Beogradu i Donjoj Gradini, posvećenog žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu.

Srpski političari tu inicijativu podvode pod kulturu sećanja, a Aleksandar Popov primećuje da je reč o selektivnom pogledu na prošlost:

„Kultura sećanja podrazumeva sećanje na sopstvene žrtve, ali i suočavanje sa sopstvenom prošlošću. Naravno da svaki narod izražava pijetet prema svojim žrtvama, ali to bi trebalo da podrazumeva i empatiju prema tuđim žrtvama.“

„Jednostrano suočavanje sa prošlošću mislim da isto tako ne doprinosi stabilnosti regiona“, zaključuje Popov za DW.