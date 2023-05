Sve zvezde Kanskog festivala

Sa svojom pitoresknom lokacijom na francuskoj rivijeri i dugom istorijom, Kan ostaje najprestižniji evropski filmski festival. Ove godine, od 16. do 27. maja, na redu je 76. izdanje. Kao i obično, tu će biti i veliki broj zvezda.

Festival otvara film Jeanne du Barry, u kojem Džoni Dep glumi kralja Luja XV. U filmu se kralj zaljubljuje u mladu ženu iz radničke klase koja postaje njegova poslednja ljubavnica. Glavnu žensku ulogu tumači francuska glumica Majven, koja je i režirala film i napisala scenario.

Za Depa će Kan biti prvo pojavljivanje nakon velikog sudskog procesa između njega i njegove bivše supruge Amber Herd, pa neki mediji čak pišu da je to i njegov „povratak“. Drugi pak kritikuju to što on dobiju ulogu na prestižnom otvaranju festivala.

Film Jeanne du Barry prikazuje se van konkurencije.

Lili Gledston i Leonardo Dikaprio u filmu Martina Skorsezea „Killers of the Flower Moon“ koji se takođe prikazuje van konkurencije Foto: Apple TV+/dpa/picture alliance

Poslednja avantura Indijane Džonsa?

Među ostalim istaknutim naslovima koji će u Kanu imati svoju svetsku premijeru, a da se ne takmiče za Zlatnu palmu, je i najnoviji nastavak poznate franšize: „Indijana Džons i artefakt sudbine“, kao i tri i po sata dugačak film Martina Skorsezea Killers of the Flower Moon. Priča tog krimi-vesterna vrti se oko ubistava u indijanskom rezervatu 1920-i.

A Harison Ford, danas 80-godišnjak, uranja u svoju poslednju avanturu u ulozi arheologa Henrija Valtona zvanog Indijana Džons. Nakon legendarne trilogije iz osamdesetih, i nakon koje je 2008. usledio četvrti film koji je podelio kritičare, ali je ipak zaradio gotovo 800 miliona dolara, očekivanja od ovog poslednjeg dela su velika.

I Skorseze je okupio zvezde u svom filmu Killers of the Flower Moon. Ovo je šesti put da je radio sa Leonardom Dikapriom, a deseti put sa Robertom de Nirom. Tu je i nedavni dobitnik Oskara Brendan Frejzer za najbolju mušku ulogu u filmu The Whale.

Film koji se željno očekuje: „Asteroid City“ Vesa Andersona, sa Skarlet Johanson Foto: Focus Features/ZUMA/picture alliance

I u takmičarskom programu mnogo je holivudskih zvezda. Natali Portman i Džulijana Mur glume u romantičnoj drami Toda Hajnesa „Maj decembar“, a Skarlet Johanson pojavljuje se u naučnofantastičnom filmu Vesa Andersona Asteroid City. U konkurenciji je i nemačka glumica Sandra Hiler (Toni Erdman), koja glumi u drami Džonatana Glazera o Holokaustu, The Zone of Interest.

Od 21 filma u takmičarskom programu, samo šest su režirale žene, ali to je ipak novi rekord po broju rediteljki na festivalu u Kanu. Među njima je francusko-senegalska rediteljka Ramata-Tule Si, koja se takmiči sa svojim dugometražnim prvencem, Banel et Adama. Uloge u filmu tumače glumci-amateri na jeziku pularu, koji se govori u području doline reke Senegal, gde je i sniman film.

U filmu „Banel et Adama“ uloge tumače naturščici iz Senegala Foto: La Chauve Souris - Take Shelter

Toaleti u Tokiju

Nemački redatelj Vim Venders deseti put je u takmičarskom programu. Pobednik Kana iz 1984. predstaviće svoj film „Savršeni dani“ koji govori o čistaču toaleta u Tokiju.

Još jedno Vendersovo delo, 3D-dokumentarac „Anselm“, o nemačkom slikaru Anselmu Kiferu, takođe će imati svetsku premijeru na festivalu.

Nemački reditelj Vim Venders u Kan dolazi sa čak dva filma Foto: Shuji Kajiyama/AP/dpa/picture alliance

Film „Zbogom Julija“ reditelja Mohameda Kordofanija biće prvi film iz Sudana koji se premijerno prikazuje u Kanu. Film govori o Moni, koja živi u severnom Sudanu i koju muči osećaj krivice nakon što je zataškala ubistvo. Kako bi se iskupila, ona udomljava udovicu Juliju iz Južnog Sudana i njenog sina Danijela. U pozadini te priče je sukob Severnog i Južnog Sudana.

Film je deo selekcije „Neodređeni pogled“ koja predstavlja filmove neobičnih priča i stila.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.