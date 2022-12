Sve više dece s opasnim bolestima disajnih organa

Kako se Nemci bore protiv prehlade

Temperatura se sprečava temperaturom?

Šta ako bismo mogli virus da uništimo u potpunosti? Da li boravak u sauni, može da izazove "lažnu temperaturu" i na taj način spreči prehladu i napad virusa? Ne, kaže virolog Adams. "Temeprature ne uništavaju virus - one su u tome neefikasne." Slično je i sa saunama. One ne podižu temepraturu tela do nivoa koji bi doveo do uništavanja virusa gripa.