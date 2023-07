Sukobi kriminalnih klanova u Nemačkoj: eskalacija u najavi

Sala za venčanja u maloj industrijskoj zoni u Duizburgu: tu su se prošlog četvrtka sastale glavešine velikih sirijskih porodica i pripadnici libansko-turskih klanova. Došli su iz čitave Nemačke. Muškarci (žena među njima nije bilo) su došli na „mirovne pregovore“.

Tome su prethodile masovne tuče sredinom juna, uz upotrebu noževa i mačeta, i to najpre u Kastrop-Raukselu, a potom i u Esenu. Bilans sukoba: najmanje desetak povređenih, uključujući i jednog teško ranjenog Sirijca koji je morao da bude operisan, kao i sedam povređenih policajaca.

Novinari političkog TV-magazina „Kontrasti“, koja se emituje na prvom programu nemačkog javnog servisa ARD, dobili su ekskluzivno pravo da prisustvuju „mirovnom samitu“ u Duizburgu. Njegovi učesnici su pred kamerama naglašeno poštovali zakon. „Izvinjavamo se nemačkoj policiji“, rekao je tako Nihat G, koji je govorio u ime libanske strane. „Nadamo se da se ovakvi problemi neće ponoviti.“

Mirovni sporazum – samo pred kamerama

I sam G. je učestvovao u tuči, to potvrđuju video-snimci. G. ima i arapsko ime: Al-Zein. Član je jedne velike porodice, koja je u Nemačkoj poznata pre svega u Berlinu i Severnoj Rajni-Vestfaliji. Pojedini njegovi rođaci više puta su osuđivani za teška krivična dela.

Istraživač migracija i stručnjak za zločine kriminalnih klanova Ralf Gadban ne veruje u ljubav prema miru na koju su se zaklinjali u Duizburgu: „Ja to vidim kao predstavu za umirivanje vlasti. Sukob može ponovo da izbije u bilo kom trenutku.“

Okidač: dečija svađa

Šta stoji iza sukoba? Konkretan okidač verovatno je bila svađa među komšijama, kako je objašnjeno novinarima. Naime, porodica Omar iz Sirije do pre nekoliko dana živela je u istoj zgradi u Kastrop-Raukselu kao i porodica O. tursko-libanskih korena.

Prezime ove druge porodice u Severnoj Rajni-Vestfaliji je ozloglašeno. U aktuelnom izveštaju policije o kriminalnim klanovima ono je na prvom mestu. Nijednom drugom klanu ne pripisuje se toliki broj prestupnika i zločina. Porodica O. tvrdi, međutim, da oni nemaju nikakve veze s kriminalnim klanovima, i da ne žele to dalje ni da komentarišu.

Sirijska porodica kaže da su se najpre sukobila deca, a da je zatim spor eskalirao. „Došlo je 13 muškaraca i udarili su mog oca veoma jako u glavu“, kaže njegova ćerka iz sirijske porodice Omar. Novinaru su porodicu sreli na mestu koje mora da ostane tajno, jer su Omari u strahu napustili Kastrop-Rauksel. Otac je u tuči izgubi zub, a povređena je i ćerka: na snimcima zabeleženim neposredno posle napada, vidi se sa velikom posekotinom na čelu.

Racija protiv kriminalnih klanova (arhivska fotografija) Foto: Marcel Kusch/dpa/picture alliance

Ti snimci proširili su se internetom i imaju uticaj čak i na Bliskom istoku. Na Tiktoku, čovek obučen kao šeik poziva na pravdu: „Alah u Kuranu kaže: napadajte one koji vas napadaju isto onako snažno kao što su oni napali vas.“

Čovek očigledno pripada plemenu Al-Busaraja, baš kao i porodica Omar. Poreklom je sa nomadskog severoistoka Sirije. Bekstvo od građanskog rata u Siriji mnoge njihove rođake dovelo je u Nemačku – a sa njima i njihove plemenske običaje: „Po dolasku u Nemačku, neki Sirijci sa severoistoka počeli su da formiraju strukture paralelne sa nemačkom državom. Sve sporove rešavaju interno“, objasnio je novinarima jedan analitičar poreklom iz Sirije. On želi da ostane anoniman, jer ga je angažovalo više raznih nemačkih službi.

Trgovina drogom, pranje novca

Prema njegovim rečima, postoje indicije da su neki pripadnici plemena Al-Busaraja umešani u trgovinu drogom i pranje novca. Značajan izvor prihoda, kaže, dolazi i od krijumčarenja ljudi u Evropu. Takve usluge otvoreno se nude na internetu.

A kako su Sirijci u tome napredovali, tako su ranije dominantne kriminalne strukture bivale pod sve većim pritiskom, kaže Ralf Gadban: „Libanskim klanovima bile su potrebne decenije da izgrade svoje mreže, a Sirijci su iskoristili to iskustvo i odmah su uskočili. Oni istiskuju Libane iz šverca droge i krijumčarenja ljudi.“

„Radi se o milionima“

To rivalstvo je pravi razlog zašto je komšijski spor do te mere eskalirao. Uzvikujući „Al Busaraja“, Sirijci su na ulici u Kastrop-Raukselu tukli s pripadnicima tursko-libanskih klanova. Onda je pre tačno tri nedelje došlo do masovne tuče ispred jednog popularnog sirijskog restorana u Esenu. „Iza kulisa su u igri milioni“, kaže Gadban.

Postoji još jedan nivo sukoba – politički. Na njega ukazuje stručnjak za islam Ahmad A. Omeirate. Mnogi Sirijci koji su pobegli u Nemačku protive se režimu sirijskog vladara Bašara el Asada. „Libansko-iranska milicija Hezbolah je, međutim, u sirijskom ratu na strani diktatora Bašara el Asada.“

To neprijateljstvo takođe igra ulogu, smatra Omeirate, inače rođen u Siriji. Kaže da ima informacije da je među napadačima u Esenu bilo i pristalice Hezbolaha. On smatra da Asadov režim ciljano želi da uvuče sirijske izbeglice u sukobe. „To bi trebalo da dovede do toga da u nemačkom društvu bude više zahteva za deportacijama. Ali, ako neko želi da bude deportovan u Siriju, taj mora da prihvati Asada.“

Alarm među nemačkim političarima

Svi ti događaji izazivaju zabrinutost među nemačkim političarima. Ministar unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije Herbert Rojl (CDU) posvetio se borbi protiv kriminalnih klanova. U intervjuu za emisiju „Kontrasti“ on ocenjuje da je pred pokrajinskim organima „izazov“, jer „Sirijci možda više ne žele da budu samo poslušnici, već žele da izgrade sopstvene strukture.“

Događaji se pažljivo prate i u gradu-pokrajini Berlinu. Tamošnje vlasti za sada nemaju informacije o kriminalnim strukturama među Sirijcima. Nova berlinska senatorka pravde Felor Badenberg nade u borbi protiv kriminalnih klanova polaže pre svega u oduzimanje nezakonito stečene imovine.

Ujedno, kadar u tužilaštvima bi, kako je rekla, trebalo da bude „višestruko povećan“. S gradonačelnikom Kajom Vegenerom (CDU) senatorka se dogovorila da će deo tih oduzetih sredstava direktno otići u pravosuđe. Ideja je sledeća: novac klanova stečen od kriminala, trebalo bi koristiti za borbu protiv kriminala klanova.

