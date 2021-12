Sukob u najavi: Berbok, Šolc i nemačka spoljna politika

Za novu nemačku ministarku spoljnih poslova Analenu Berbok iz Zelenih se zaista ne može reći da joj nedostaje elana. Tek što je preuzela funkciju, a već je krenula u akciju: nastupne posete Parizu, Briselu i Varšavi, sastanak ministara spoljnih poslova G7 u Liverpulu, konferencija o razoružanju u Švedskoj.

Ministarka zna da bude i energična. Nakon presude za ubistvo u berlinskoj četvri Tirgarten, u kojoj se izričito navodi da je ubica delovao u ime ruskih vlasti, Berbok je dvojicu službenika ruske ambasade proglasila nepoželjnim i pozvala ambasadora Rusije na razgovor. Četrdesetogodišnja političarka Zelenih skreće pažnju na sebe.

Promene protiv kontinuiteta

Čini se da će spoljna politika postati stalna mesto sporova unutar nove nemačke tzv. „semafor-koalicije“, koju čine Sovijsaledmeokrate (SPD), Zeleni i Liberali (FDP). Grubo govoreći, linije sukoba idu ovako: Berbok želi mnogo toga da promeni, da politici ljudskih prava i i zaštite klime da novu ulogu. S druge strane, kancelar Olaf Šolciz SPD preferira kontinuitet, nastavak politike Angele Merkel. Pre ili kasnije doći će do svađa.

Primer Kine: kabinet kancelara ne poriče da je Šolc još sredinom oktobra, mnogo pre nego što je zvanično izabran za novog šefa vlae, obavestio rukovodstvo u Pekingu da će se malo toga promeniti u nemačkom kursu prema Kini. Ekonomski interesi su u fokusu, navodno je glasila ta poruka. Prema pisanju nekoliko novina, poruku je – opet navodno – preneo predsednik Saveta EU Šarl Mišel. Da podsetimo Zeleni i FDP uspeli su da obezbede da se u koalicionom sporazumu nemačke vlade eksplicitno spomenu kršenja ljudskih prava, na primer u Hongkongu.

Berbok se zalaže za politiku koja se zasniva na vrednostima, ali ostaje nejasno šta to konkretno znači. Moćni šef poslaničke grupe SPD u Bundestagu, Rolf Micenih već je pokazao novoj ministarki spoljnih poslova gde su njene granice onda kada je, na ogorčenje Zelenih i FDP, rekao da se spoljna politika u velikoj meri određuje u kabinetu kancelara. To je, pogotovo u evropskoj politici Nemačke, jednostavno činjenica – koliko je samo ministara spoljnih poslova to moralo bolno da iskusi pod Angelom Merkel...

Kamen spoticanja: Severni tok 2

Primer Rusije: oštra reakcija Analene Berbok nakon presude za ubistvo u Tirgartenu sigurno će naići na odobravanje svih članova nemačke vlade. Međutim, uopšte nije jasno da li se već završeni gasovod Severni tok 2, kako to misli ministarka, zaista neće pustiti u rad. Naravno, ako Rusija napadne Ukrajinu, to onda jeste opcija za Evropljane. Ali tek tada.

Socijaldemokrate su bili i ostali pobornici poslovanja sa Rusima kada je reč o gasu. Kancelar Šolc je po pitanju gasovoda kratko izjavio da to više nije politički problem i je pitanje samo da li će nadležne službe da ga odobre ili ne. Šolc pritom dobro zna da će Nemačkoj biti potreban gas kada se iduće godine ugase i poslednje nemačke nuklearne elektrane, a ekspanzija obnovljivih izvora energije ne bude ubrzana onim tempom kako to žele Zeleni.

Klima postaje zadatak nemačke diplomatije

Primer nuklearnog razoružanja: Berbok se zalaže za manje nuklearnog oružja, što je ponovila i u Švedskoj. Ali u Nemačkoj je još uvek stacionirano američko nuklearno oružje koje bi, u slučaju nužde, moglo da se lansira i iz nemačkih aviona. To se u žargonu NATO zove „Nuclear sharing“ i to će tako ostati i pod novom vladom. Nemci čak žele da za to kupe i nove avione. Zalaganje za manje nuklearnog oružja ostaje dakle samo apel nove ministarke i ništa više.

Ipak, pametan je potez to što je Analena Berbok preuzela odgovornost za međunarodne pregovore o klimi – to je u Nemačkoj do sada uvek vodilo Ministarstvo zaštite životne sredine. To sada daje novu vrednost Ministarstvu spoljnih poslova i logičan je korak za jednu ministarku iz redova Zelenih.

Sve u svemu, nemačka spoljna politika sada je uzbudljivija nego što je do nedavno bila i to se može samo pozdraviti.

