Suđenje u Diseldorfu: mreža finansijera terorizma

Kada je policija u maju 2023. godine u deset nemačkih pokrajina izvršila raciju i pretresla više od stotinu objekata, salafistička scena se uznemirila. Na društvenim mrežama predstavljali su se kao žrtve i objašnjavali da su navodno samo slali novac nedužnim porodicama za kupovinu odeće, pelena i hrane.

Ali, Savezno nemačko tužilaštvo to vidi drugačije. Već godinama su im u fokusu osobe koje navodno organizuju finansiranje terorizma u ime terorističke organizacije „Islamska država“ (IS ili ISIS). Prilikom racije u maju uhapšeno je više osoba.

Uz pomoć dobro osmišljenog sistema za donacije, osumnjičena mreža ljudi koja je pružala podršku iz Nemačke, od 2020. do 2022. godine prebacila je u Siriju više od 250.000 evra. Tim novcem trebalo je da budu oslobođeni članovi IS koji se nalaze u kampovima na severoistoku te zemlje ili da se „finansira način života u kampovima u skladu sa smernicama IS“, kako glasi optužba nemačkog tužilaštva.

Optužnica protiv petoro osumnjičenih podignuta je krajem novembra, a suđenje počinje ove srede (17. april) pred Višim zemaljskim sudom u Diseldorfu.

Slučaj Elif O. iz Bavarske

Prema informacijama pokrajinskih javnih servisa SWR i BR, istrage su otkrile da su tih petoro optuženih bili pripadnici mreže. Između ostalog, navodno su imali i kontakt sa Elif O. koja je odrasla u Bavarskoj, a sumnjiči se za podršku IS. Njen slučaj se još 2015. godine našao u medijima kada se kao 16-godišnja učenica pridružila teroristima u Siriji. Istrage sada pokazuju da je Elif O. navodno igrala važnu ulogu u toj mreži. Pretpostavlja se da se ona još uvek nalazi u Siriji.

Elifr O. fotografije od pre i nakon dolaska u Siriju Foto: Facebook/Findet Elif

Kada je „Islamska država“ 2019. godine izgubila mnoga područja koja je do tada kontrolisala i kada je prešla u defanzivu, Elif O. su uhapsile kurdske jedinice. Prema podacima iz istrage sprovedene tamo, ona se i u zatvorskom kampu za žene u „Al Hol“ i dalje zalagala za ideologiju IS i preko aplikacije Telegram pokušava je da dođe do donacija. Navodi se i da je bila umešana u fizički napad na jednu ženu koja se suprotstavljala IS.

Nakon što je uspela da pobegne na zapad Sirije, u oblast Idlib koju kontrolišu islamisti, Elif O. je navodno i dalje preko Telegrama propagirala ideologiju IS i, prema saznanjima istražnih organa, tražila donacije iz Nemačke putem kanala „Naše sestre“ (Unsere Schwestern). Prema istraživanjima novinara SWR i BR, u tužilaštvu veruju da je Elif O. na taj način uspela da prikupi najmanje 40.000 evra. Čak i nakon bekstva iz kampa, navodno je nastavila da šalje novac iz Nemačke zarobljenim ženama iz „Islamske države“.

Optuženi u procesu očigledno kontaktirao s Elif O.

Jedna od osoba koja se sumnjiči da su bile u kontaktu s Elif O. je kosovski državljanin Kujtim B. iz nemačke pokrajine Porajnje Palatinat, koji je takođe na optuženičkoj klupi u Diseldorfu. On je prikupljene donacije navodno prenosio u Tursku ili Siriju. Prema izjavama svedoka, Kujtim B. je sarađivao s nekoliko osoba koje su bile uključene u transfere novca, uključujući i Siham O, marokansku državljanku iz Bremena, kojoj se sada takođe sudi u Diseldorfu.

Sudeći po čet-porukama, njih dvoje su se sastajali najmanje dva puta, a tada je došlo i do primopredaje novca. Još nije jasno kolike su sume u pitanju. Prema rezultatima istrage, od januara do septembra 2021, Siham O. je navodno preko nekoliko bankovnih računa, Kujtimu B. prebacila više od 13.000 evra. Kao svrha doznake navođeno je da je to novac „za odmor“, „poklon“ ili „od Uve“, a ponekad i: „paketi namirnica“ ili „lekovi“. Za sada još nije jasno kako je taj novac stizao do Sirije. Pretpostavlja se da je Kujtim B. preko posrednika novac prebacivao u Tursku.

Postoji mogućnost da su 2022. obavljeni i dodatni transferi novca u Siriju. Nakon poziva Elif O, 29-godišnji Kujtim B. je navodno pristao da donira hiljadu evra suprugu Elif. Ö. koji je, prema navodima iz istrage, u to vreme bio borac IS u drugom delu Sirije, a sa suprugom je komunicirao preko Telegrama. Novac od Kujtima B. navodno je trebalo da bude iskorišćen za kupovinu motocikla i detektora mina.

Donatorske mreže za širenje ideologije IS

Sofija Koler, analitičarka organizacije „Counter Extremism Project“ koja istražuje nemačke džihadiste u redovima IS, kaže da su takve donatorske mreže od velike važnosti za salafističku scenu: „One naravno služe i širenju i održavanju ekstremističke ideologije – tako se aktivno ukazuje da su podrška ili oslobađanje zatvorenika jedne od najvećih dužnosti i najbolji način da se približi Bogu.“

Advokati Kujtima B. i Siham O. na upit novinara SWR i BR nisu želeli da komentarišu optužbe. Sud u Diseldorfu je za ovaj zahtevni proces zakazao 18 ročišta.

Sofija Koler ocenjuje da je slučaj „spektakularan“: „Reč je o relativno velikom broju optuženih – ukupno ih je pet, a među njima su i tri žene. Pored toga, važna je i količina novca. Radi se o više stotina hiljada evra, što je velika suma“, zaključuje analitičarka.

