Statistike pokazuju blag oporavak nemačke privrede

Nemačka privreda u februaru je iznenađujuće značajno povećala proizvodnju. Industrija, građevinarstvo i snabdevači energijom zajedno su proizveli 2,1 odsto više nego u prethodnom mesecu, objavio je Savezni zavod za statistiku. To je najjači rast od januara 2023. kada je mesečni rast iznosio 2,9 procenata. Ekonomisti koje je anketirala novinska agencija Rojters, očekivali su rast od samo 0,3 odsto. U januaru je rast iznosio 1,3 procenta.

To znači, kako proizilazi iz reakcije nemačkog Ministarstva privrede, da se pojavljuju „znaci za stvaranje podloge za ekonomske rast“. Na to su i ranije ukazivali vodeći pokazatelji, poput porasta broja novih narudžbina u proizvodnom sektoru, kao i pokazatelj poslovne klime koji objavljuje ekonomski institut Ifo.

Samo je industrijska proizvodnja porasla za 1,9 odsto, čemu su najviše doprinele automobilska industrija (plus 5,7 odsto) i hemijska industrija (plus 4,6 odsto). No, istovremeno je proizvodnja u isto tako važnom sektoru, mašinstvu, pala za jedan procenat. Za dobre rezultate u februaru zaslužno je i građevinarstvo: zabeležen je rast od 7,9 odsto. Proizvodnja energije je, pak, pala za 6,5 procenata.

Karsten Brzeski: Konačno postoji razlog za blagi optimizam Foto: imago/Hoffmann

„Recesija će verojatno da se okonča na leto“

Ekonomisti u svim tim pokazateljima uočavaju oprezan oporavak. „Nakon dva meseca pouzdanih podataka za prvo tromesečje, konačno postoji razlog za blagi optimizam, odnosno da je bar došao kraj ekonomskom padu“, kaže glavni ekonomista banke ING Karsten Brzeski.

„Drugo povećanje zaredom ukazuje na stabilizaciju poljuljane industrijske proizvodnje, pogotovo zato što su se opet oporavili energetski intenzivni sektori poput hemijske industrije“, ocenjuje glavni ekonomista Komercbanke Jerg Kremer.

„Teret prouzrokovan nedavnim povećanjem ključnih kamatnih stopa i troškova energije polako se smanjuje“, ocenjuje on i iznosi očekivanje da će se recesija u Nemačkoj verovatno okončati na leto. Međutim, kako navode stručnjaci, nerešeni strukturni problemi u nemačkoj privredi i dalje govore protiv snažnog oporavka.

Jerg Kremer: Recesija u Nemačkoj verovatno će se okončati na leto

Izvoz iznenađujuće opada

Ujedno, aktuelni o spoljnoj trgovini kvare sliku laganog oporavka. Zbog pada potražnje iz Evrope i Kine, izvoz je u februaru iznenađujuće pao za 2,0 odsto u odnosu na prethodni mesec i to na 132,9 milijardi evra. Uvoz je, pak, neočekivano porastao za 3,2 procenta, dosegnuvši drugi mesec zaredom 111,5 milijardi evra.

U januaru je izvoz porastao za značajnih 6,3 odsto. Sveukupno, izvoz u zemlje van Evropske unije blago je porastao za 0,4 odsto, odnosno na 60 milijardi evra. Značajan rast od 10,2 odsto zabeležen je jedino u robnoj razmjeni sa SAD.

nk (ard)