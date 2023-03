Stariji vozači pod lupom: Koliko su sigurni za volanom?

Evropska komisija predviđa da stariji od 70 godina mogu da izvade vozačku dozvolu na najviše pet godina, i da moraju biti redovno testirani. To nailazi na protivljenje iz nemačke Vlade.

„Ne smatram dobrom ideju da se vozači stariji od 70 godina bez posebnog povoda redovno pozivaju na kontrole sposobnosti upravljanja motornim vozilom“, rekao je nemački ministar saobraćaja Folker Vising za tabloid Bild.

Time se ovaj liberal suprotstavio predlogu smernica EU o povećanju sigurnosti u saobraćaju kojima bi Unija da prepolovi broj smrti na drumu do 2030. godine, te da do 2050. godine dođe do idealnog cilja – da niko ne gine u saobraćaju.

Delić tih velikih planova, koje bi mnogi nazvali utopijom, jeste da se vozačke dozvole za osobe starije od 70 godina ubuduće izdaju na najviše pet godina. Pre produženja bi onda trebalo ispitati da li su stariji sugrađani još sposobni da upravljaju automobilom.

Brisel predviđa da države članice mogu kontrole da vrše i učestalije, kao i da same odrede kakve su to kontrole – da li medicinski pregled ili, recimo, lična procena samog vozača.

Vising odbacuje medicinske testove

Nemačkom ministru Visingu je dovoljno šta kažu sami vozači. „Mnogi stariji sugrađani su vrlo iskusni i oprezni vozači. Zato je i dalje po ovom pitanju verujem u ličnu odgovornost vozača. Obvezne lekarske testove, kako to predlaže Evropska komisija odbacujem u potpunosti“, rekao je on.

Na strani starijih vozača: Folker Vising Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Istog mišljenja je automobilski klub ADAC, najveća institucija takve vrste u Evropi koji već godinama brani svoje najvernije mušterije, starije vozače, od mogućeg gubitka vozačke dozvole.

„Smatram diskriminacijom da se starije osobe samo na osnovu starosti obavezuju na medicinske testove“, kaže jedan od čelnika ADAC Gerhard Hilebrand. On dodaje da bi osobe koje učestvuju u saobraćaju morale da se „kritički s vremena na vreme zapitaju jesu li sposobne za vožnju“.

Simbol pripadnosti društvu

U tako visok stepen lične odgovornosti malo ko veruje, čak i kad ljudima oslabe refleksi ili vid. „Ko će još sam od sebe priznati da vožnja više nije za njega i dobrovoljno predati vozačku dozvolu vlastima?“, pita se minhenski dnevnik Merkur.

Jer posebno u Nemačkoj, gde automobil igra veću ulogu u svakodnevici nego drugde, posedovanje vozila i vožnja su za mnoge starije osobe jedan od simbola ravnopravne pripadnosti zajednici.

Prema statistikama, stariji sugrađani učestvuju u svega petnaestak odsto saobraćajnih nesreća, što je daleko manje od njihovog udela u društvu.

No, kritičari kažu da je to zato što ređe voze nego mlađi, a da su nesreće u kojima učestvuju stariji vozači po pravilu bitno teže. Navodi se da su stariji od 75 godina koji učestvuju u saobraćajnoj nesreći u tri četvrtine slučajeva krivci za tu nesreću.

„Dramatično postaje od 75. godine“, kaže i Zigfrid Brokman, koji pri udruženju osiguravajućih društava vodi istraživanje saobraćajnih nezgoda. To je, naravno, statistički prosek, kaže on. „Ima osamdesetogodišnjaka koji mogu odlično da voze, ili 65-godišnjaka koji već imaju teškoće.“

Smernice EU još nisu stupile na snagu, a tek bi onda trebalo videti kada bi članice EU morale da ih primene. I kako će postupiti Nemačka. Moguće da će ovo biti još jedan predmet svađe u vladajućoj koaliciji.

nk/nr (bild, ard, dpa)

