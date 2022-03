Srbija: Veštačko đubrivo kao suvo zlato

U okolini Leskovca, poznatoj po proizvodnji paprike, veštačko đubrivo ovih dana porede sa suvim zlatom. Za cenu koja se plaća za 50 kilograma đubriva može da se kupi ar zemlje u tom kraju.

Stevica Marković na svom malom poljoprivrednom gazdinstvu u selu Brestovac svake godine proizvede 12 tona paprike i prodaje leskovački ajvar sa zaštićenim geografskim poreklom. Sada strahuje za opstanak zbog uslova koje diktira tržište i rat u Ukrajini.

„Za sada ima veštačkog đubriva, ali veliki je problem cena – bar ovde na jugu gde su usitnjena gazdinstva i gde su poljoprivrednici uglavnom slabije kupovne moći. A cena đubriva je skočila, bogami deset odsto za deset dana. Vreća je sada 2.400 dinara“, kaže Marković.

Đubrivo se uglavnom uvozi iz Rusije

Zabrana izvoza

Pored veštačkog đubriva, koje Srbija uglavnom uvozi iz Rusije, poskupeo je i sav repromaterijal. Zato Marković smatra da je zabrana izvoza pšenice, kukuruza, brašna i ulja netržišna mera koja je veoma loša za poljoprivrednike.

„Sada, u ovoj situaciji kad naš seljak može nešto da zaradi, njemu se zabranjuje izvoz te žitarice. Robne rezerve postoje da se žitarice čuvaju i robne rezerve štite interese Republike Srbije, a tržište određuje cenu i ako postoji tržište, zašto to ne prodavati“, pita se Marković.

Zbog nemogućnosti da zarade sada kada je cena na tržištu porasla, i poljoprivrednici iz Vojvodine zatražili su od Vlade i predsednika Srbije da se, između ostalog, ukine zabrana izvoza pšenice, kukuruza, brašna i suncokretovog ulja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na to kaže:

„Kukuruz nam je sve traženiji, i iz regiona i iz sveta. Mi smo to uradili (zabranili izvoz, prim.red.) da bismo sačuvali za naše građane i za region. Prve zvanične zahteve koje smo dobili – to su ugovori potpisani recimo iz Albanije – sada ih tretiramo i o njima razgovaramo, i u najkraćem mogućem roku dozvolićemo izvoz pšenice, to će biti za vrlo kratko vreme, jer nemamo problem sa tom robom. Ono što hoćemo da zadržimo, mi ćemo da otkupimo po tržišnoj ceni, a pustićemo izvoz kontrolisano da nikada ni jednog sekunda ne ugrozimo potrebe domaćeg stanovništva“, rekao je Aleksandar Vučić prilikom otvaranja turske fabrike Teklas u Vranju. Na pitanje DW da li će hrana poskupeti, nije odgovorio.

Vučić: Otkupićemo po tržišnoj ceni

Tehnika redukovana, prinosi manji

„Neposredna posledica ovakve situacije“, ocenjuje za DW agroekonomski analitičar Žarko Galetin iz konsalting-agencije FEECONS 021, „jeste potpuno razbijeno svetsko tržište hrane, kao i energetska kriza koja nije samo rezultirala enormnim rastom cena energenata, već i činjenicom da je dovedena u pitanje i raspoloživost ovih energenata.“

Galetin procenjuje da je ovakva situacija dovela srpske poljoprivrednike do toga da sada već moraju da brinu za kvalitet setve. „Sad je već sasvim jasno da će agrotehnika biti redukovana. To će bez sumnje imati za posledicu manje prinose.“

