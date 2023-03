Srbija: lekari kažu da su bebe zaštićene od tuberkuloze

Nišlijka Sanja Janačković porodila se po drugi put 20. februara i znala je protokol koji novorođenče i ona moraju da prođu pred izlazak iz porodilišta. Sanja je strpljivo čekala BCG vakcinu kao znak da beba i ona mogu da odu kući svojoj porodici.

Nekoliko nedelja kasnije, objavljena je vest da je Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak povukao kompletnu seriju BCG vakcina koje su se u porodilištima Srbije koristile od decembra do sredine marta. Kao razlog naveli su “sumnje u kvalitet proizvoda” i da “očekivani odgovor ove vakcine može biti nepotpun kod izuzetno malog broja pacijenata kao što su novorođenčad, deca i odrasli sa visokim rizikom za razvoj tuberkuloze”.

Ovakva vest potresla je brojne roditelje koji su dobili prinove u ovom periodu.

Objašnjenja iz medija

“Ja sam iz medija saznala da je moje dete najverovatnije primilo vakcinu koja nema dovoljno jako dejstvo. Problem je što niko ni meni, ni jednoj drugoj mami nije rekao da li su naša deca vakcinisana vakcinom koja nije dovoljno dobra i šta uopšte možemo dalje da radimo, koje korake treba da preduzemo ukoliko ta vakcina nema nikakvo dejstvo”, kaže Sanja Janačković.

Porodilište u Nišu Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

“Neophodno je da kao roditelj znam da li je moje dete zaštićeno od tuberkuloze ili ne. Razmišljam o tome da ako je već propisano da se ova vakcina prima u prvim danima života, da je veoma važno da je dete tada i primi. Pitam se koje su posledice ukoliko hiljade i hiljade dece nije zaštićeno od tuberkuloze, a imali smo slučajeve turberkuloze u Srbiji nedavno”, objašnjava Sanja.

Dodaje da bi svaka zdravstvena institucija koja ima porodilište morala da se oglasi i objasni roditeljima da li je njihovo dete primilo BCG vakcinu iz serije koja je povučena, umesto da informacije saznaju iz medija.

Saopštenjem medijima oglasilo se Ministarstvo zdravlja koje je navelo navelo da je Institut Torlak preventivno reagovao i povukao zatečene količine ove vakcine koja je okarakterisana kao vakcina sa minimalnim odstupanjima od strogih zahteva specifikacije leka.

Povučeno je ukupno 836 bočica iz zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije. Bez mnogo objašnjenja, u saopštenju se navodi da je u roku od 24 sata ova serija zamenjena novom, i da roditelji nemaju razloga za brigu.

Nije, međutim, poznato koliko to roditelja u Srbiji nema razloga za brigu.

Ovo nije prvi put

Naša sagorovnica Sanja Janačković kaže da reč ministarstva ipak nije dovoljna roditeljima koji znaju da su krajem prošle godine umesto BCG vakcine bebe primale fiziološki rastvor. Tada je ministarka zdravlja lično objašnjavala kako je došlo do greške. U to vreme primala se bugarska BCG vakcina koja se pakuje u dve kutije, u jednoj kutiji je rastvor, a u drugoj supstanca, dok se Torlakova pakuje u jednu kutiju. Tako je došlo do zabune, objasnila je ministarka.

Ipak, ni sada nema mesta za brigu, za DW kaže pedijatrica imunološkinja dr Jelena Vojinović, direktorka klinike za dečije interne bolesti niškog Kliničkog centra.

Jelena Vojinović Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

“Dugogodišnja, višedecenijska uobičajena praksa pedijatara je da treba da kontrolišu očekivanu reakciju na BCG vakcinu koju sva zdrava novorođenčad dobijaju u porodilištu. Naime, normalno se prva reakcija na dobijenu vakcinu javlja između 6. i 8. nedelje života i očekivana reakcija je pojava malog crvenila, zatim bubuljice koja se ispuni pa pukne i napravi ožiljak. To što je Institut Torlak primetio da ima manjih odstupanja u toj jednoj seriji vakcine ne znači da je to nebezbedno za decu, a Ministarstvo zdravlja je samo podsetilo pedijatre da samo pedantije proveravaju taj vakcinalni ožiljak, tj. očekivanu reakciju koja je i inače u opisu redovnih pregleda koji se obavljaju”, kaže dr Vojinović.

Deca su zaštićena

Na pitanje da li su bebe koje su primile BCG vakcinu iz povučene serije zaštićene od tuberkuloze ili ne, doktorica Jelena Vojinović tvrdi da jesu.

“Sve te bebe su primile BCG vakcinu i samim tim, imunitet je vrlo kompleksan, i dovoljan je kontakt da dođe do izazivanja imunske reakcije i iskreno rečeno, nema ni jednog razloga zbog kojeg bi roditelji sada trebalo da brinu da im deca nisu zaštićena u potpunosti ili slično. Mada, moramo da kažemo i da kod 5 do 10% populacije dece i ljudi nikada ne dođe do reakcije na vakcinu BCG jer je to urođena specifičnost imuniteta”, kaže dr Vojinović.

Porodilište u Nišu Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

“Mislim da je suština ovoga da je Torlak samo pedantno primetio da je imao neka mala odstupanja, pa da se preventivno to pogleda, ali ne iz razloga zato što bi se očekivalo da će se nešto i desiti, u smislu da se neće javiti reakcija na vakcinu, ili da će da se jave neke značajnije neželjene reakcije. Mamama i tatama čije su bebe primile od decembra ovu vakcinu treba reći da sada očekuju tu normalnu reakciju, pojavu crvenila, bubuljice gde je aplikovana vakcina. Ona će pući i napraviće se mali ožiljak, to je to. Dakle, mogu da provere, i ako se ništa drugo ne dešava, mogu da budu mirni”, objašnjava pedijatrica imunološkinja dr Jelena Vojinović.

I Institut za javno zdravlje u Beogradu podseća da ukoliko deca nisu mogla biti vakcinisana pri izlasku iz porodilišta, ovu vakcinu mogu da prime do navršenih 12 meseci života.

Pedijatrijska klinika u Nišu Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Tuberkuloza još postoji

Prošle nedelje obeležen je Svetski dan borbe protivtuberkuloze. Neke zemlje sveta i Evrope prekinule su obaveznu vakcinaciju BCG vakcinom. Ipak, bolest nije iskorenjena, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije pa je samo 2019. u svetu od tuberkuloze preminulo 1.4 miliona ljudi.

U Srbiji je vakcinacija BCG-om i dalje obavezna jer epidemiološki podaci vezani za cirkulaciju tuberkuloze u populaciji pokazuju da ta bolest nije iskorenjena. U poslednjih 10 godina Srbija je uspela da dođe na listu zemalja koje imaju srednji ili manji rizik od učestalosti oboljevanja. Naša sagorovnirca, dr Jelena Vojinović smatra da je jako važno da populacija dece u Srbiji bude zaštićena od tuberkuloze, pre svega što bolest nije iskorenjena, a potom i zbog okolnosti koje nas okružuju poput socijalnih, ekonomskih, političkih, ali i migracija koje su u jeku.

