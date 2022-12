Sramota u Evropskom parlamentu

Sve je tako neverovatno prljavo. Stotine hiljada evra u kesama i koferima, skupi satovi, nakit i navodno plaćeni luksuzni odmor, za koji je troškove snosila jedna zalivska država. Iza toga navodno stoji Katar.

Korupcijska afera u Evropskom parlamentu liči na scenario nekog drugorazrednog trilera o mafiji. Dok je policija prošlog vikenda pretraživala stanove osumnjičenih, otac glavne osumnjičene Eve Kaili pokušao je da pobegne s koferom u kojem je bilo 600.000 evra.

Neizmerna šteta za Evropski parlament

Nezavisno od prljavih okolnosti te korupcijske afere u koju su, pored smenjene potpredsednice Parlamenta, umešani i članovi porodica bivših poslanika i saradnika Evropskog parlamenta iz Italije, šteta nanesena Evropskom parlamentu deluje neizmerno. Velika većina poslanika radi najbolje što može, noćima recimo radi na kompleksnim zakonima o zaštiti životne sredine, a onda jedna mala grupa nesavesnih kolega jednim udarcem uništi njihov ugled.

Uz to je ovaj skandal i šokantno glup. Plate poslanika u Evropskom parlamentu su petocifrene. Uz to su i dodaci za dodatne troškove više nego velikodušni. Zašto jedna žena iz čiste pohlepe uništava sopstvenu karijeru i onda novac drži u kesama i koferima po hotelskim sobama i stanovima? Da li su Eva Kaili i njeni prijatelji računali da se ništa neće otkriti i da niko neće ništa da prijavi policiji? Belgijsko državno tužilaštvo je već odavno dalo nalog za prisluškivanje telefona osumnjičenih, i tu će se otkriti još mnogo neželjenih pojedinosti.

Barbara Vezel, DW-Brisel

Stalni rad na promovisanju Katara u svakom slučaju je već upao u oči u Parlamentu, odnosno to da je upravo jedan bivši sindikalac hvalio kvalitet zakona o radu u toj zalivskoj državi. Ali, niko nije došao na ideju da bi u igri mogla da bude tako otvorena i besramna korupcija. I svi pošteni, dobronamerni i vredni poslanici osećaju se prevarenim i smatraju da je uništen njihov kolektivni ugled.

Mađarski predsednik Viktor Orban je odmah preko Tvitera stavio so na ranu: upravo korumpirani Evropski parlament želi da Mađarsku optuži za korupciju? Evropski parlament se stvarno zalagao protiv Orbanovog ograničavanja demokratije i njegovog autokratskog načina vladanja, i vršio je pritisak i na druge institucije da konačno zauzmu stav. Sad je on sam osramoćen i izgubio je verodostojnost. To je težak udarac protiv jedinog direktno izabranog predstavništva evropskih građana.

Kad je ugled uništen…

Najgore je to što je nanesenu štetu gotovo nemoguće ispraviti. Ovaj skandal će dugo ostati u sećanju zbog svog obima kao i odjeka u međunarodnim medijima. I to ide u prilog svim onima koji, naročito s desnice, napadaju Evropsku uniju, dovode u pitanje njenu politiku i njene institucije.

Stvarna moć Evropskog parlamenta i dalje je ograničena. Poslednjih godina on je, istina, dobio više prava da saodlučuje, ali većina njegovog uticaja i dalje se sastoji pre svega u „mekoj moći“. Ali, onaj ko za sebe zahteva moralnu nadmoć i koristi borbu za evropske vrednosti i demokratiju kao sredstvo politike, taj mora da bude nepovrediv. Čiste ruke su osnova uticaja Evropskog parlamenta. A kad autokrate i desni populisti upiru prstom u poslanike i u prilici su da se smeju njihovim skandalima, onda je mnogo toga izgubljeno.

Nova antikorupcijska pravila – samo zavoj na rani

Naravno, parlament mora novim pravilima da ojača kontrolu rada poslanika i da preduzme mere protiv korupcije. Do sada su ta vrata bila širom otvorena, jer su na snazi bili propisi samo za lobiranje firmi, ali ne trećih država. Tu bi trebalo istražiti još mnogo sumnjivih – od Azerbajdžana, koji je upao u oči korupcijskom aferom u Savetu Evrope, pa do Rusije.

Ali, takve odluke u najboljem slučaju mogu pomoći da se izbegne ponavljanje sličnih skandala. Uništeno poverenje one ne mogu da povrate. Ne mogu da zaleče ranu. Za mnoge poslanike to je bolna spoznaja. Kad ove nedelje na svečanoj ceremoniji Evropski parlament bude uručivao Nagradu Saharov ukrajinskom narodu za građansku hrabrost, u isto vreme će patiti ponos na sopstvenu instituciju i njen ugled. I svečani govori imaće neobično gorak ukus.

