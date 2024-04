Sporni TV-duel: usluga AfD-u?

Pet meseci uoči izbora u nemačkoj pokrajini Tiringiji, televizijski duel dvojice glavnih kandidata, Bjerna Hekea iz desno-populističke Alternative za Nemačku (AfD) i Marija Fojgta iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU) odredile su berlinske, a ne toliko lokalne teme.

Tako se 70 minuta na TV-kanalu konzervativnog dnevnika „Velt“ raspravljalo o Evropi, migraciji i kulturi sećanja. Raspravom su dominirale međusobne optužbe za populizam i neznanje.

Hekea nemački Državni ured za zaštitu ustavnog poretka i zvanično vodi kao desnog ekstremistu, zbog čega je rasprava unapred izazvala brojne kritike. Glavna optužba je da se tim događajem Hekeu nudi nacionalni forum, jer je „TV Velt“ vidljiv širom Nemačke u kablovskoj mreži. Vladajuće stranke, Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) i Zeleni, kao i opoziciona Levica, kritikovali su, između ostalih, „Velt“ zbog toga što AfD-u nudi mogućnost da „svoje pozicije učini društveno prihvatljivim“. Medijska kuća je takve kritike odbacila.

„Treba tražiti konfrontaciju s AfD-om, razgoliti je pred publikom. To bi trebalo činiti što je više moguće i to ne bi trebalo da rade samo stranke poput CDU“, kaže politikolog Oliver Lembke nakon TV-duela. Samo sučeljavanje opovrgava „sve one koji su upozoravali da Hekeu ne treba da nudimo taj podijum i da ga ne činimo u toj meri društveno prihvatljivim“, ocenjuje politikolog i novinar Albreht fon Luke. „A Fojgt je“, dodaje, „pružio dokaz da se AfD može osporiti i to tamo gde se radi o političkim sadržajima“.

Fojgt isključuje mogućnost postizborne koalicije s AfD

Sadržajno se rasprava često udaljavala od pokrajinske politike u Tiringiji. Kako je saopštio „Velt“, Fojgta i Hekea je uredništvo nekoliko dana pre emitovanja obavestilo o temama: Evropa, migracije i kultura sećanja. Kasnije je dodat i ruski rat protiv Ukrajine.

Heke je u duelu rekao: „Ovaj rat mora biti okončan što je pre moguće i to po svaku cenu.“ Isporuke oružja Ukrajini žele samo oni koji žele da produže rat, zaključio je.

Tokom suočavanja, Fojgt je ponovo isključio mogućnost formiranja postizborne koalicije s AfD-om u septembru u parlamentu Tiringije, što mu je Heke ponudio. Fojgt je Hekea nazvao „nacionalistom“ i „autoritarnim političarem“, i rekao da ne želi s njim da sarađuje. Fojgt je takođe naglasio da njegova CDU želi da postane najjača snaga na predstojećim izborima, a on sam bi hteo da bude „premijer svih Tirinžana“. „Vi niste građanski orijentisani nego etnički. Ja sam demokratski, a vi ste autoritarno orijentisani“, naglasio je na kraju duela Fojgt.

U Tiringiji će 1. septembra biti izabran novi pokrajinski parlament. U ispitivanjima javnog mnjenja od početka godine prednjači AfD s 29 do 36 odsto podrške, a sledi je CDU s oko 20 procenata. Stranka Levica, koja trenutno vlada bez većine sa Zelenima i SPD-om pod premijerom Bodom Ramelovom, uživa podršku oko 18 odsto birača. SPD se kreće na šest do devet procenata, Zeleni na oko pet odsto.

CDU zadovoljan duelom, Heke dobar kod emocionalnih pitanja

Jedini put kada je Heke – koji i unutar Alternative za Nemačku veži za ekstremistu – zaista upao u nevolje bilo je kada su ga pitali o njegovom stavu prema nacističkoj eri i fašizmu. Nije razumeo da mu je zabranjen ulazak u obližnje spomen-područje bivšeg koncentracionog logora Buhenvald.

A isto tako nije znao ni da je uzrečica „Sve za Nemačku“, koju su upotrebljavali pripadnici paravojne organizacije nacionalsocijalista Šturmabtajlung (SA) – zabranjena. Ali, prema Hekeu, to pokazuje da se krivični zakon u Nemačkoj „sve više i više koristi za ograničavanje slobode izražavanja“ i da je „opozicioni rad onemogućen“. Na to je Fojgt uzvratio da bi Heke trebalo da prestane da se predstavlja kao žrtva: „Pa Vi ste ovde pred TV-publikom i smete da izražavate svoje mišljenje.“

„Fojgt je uspeo da raskrinka Hekea, posebno kada je reč o temi kultura sećanja“, ocenjuje dopisnica javnog servisa ARD za Tiringiju Sara Frihauf. I partijska centrala CDU/CSU na saveznom nivou je zadovoljna, smatra da je duel bio „pobeda simpatija za Fojgta“.

Međutim, kad su emocijama nabijene teme u pitanju, duel je prošao drugačije. Heke je tu mogao da skupi poene kao populista. Novinarka Frihauf je kao primer navela pitanja inflacije i siromaštva starijih ljudi u Nemačkoj. On tu doduše nije mogao da ponudi nikakva rešenja, ali je zato instrumentalizovao taj problem za sebe, što je karakteristika Alternative za Nemačku, kaže Frihauf.

Pitanje lokalnih specijaliteta

Rasprava se rasplamsala i oko jednog svakodnevnog pitanja: kako se tačno zove zemička sa sirovim i začinjenim mlevenim mesom, omiljeno jelo širom Nemačke, ali s različitim lokalnim nazivima.

Simbolično, radi se o povezanosti s Tiringijom što je Fojgt, koji dolazi iz te savezne pokrajine potencirao i ispravljao Hekea koji dolazi iz zapadne savezne pokrajine Severna Rajna Vestfalija i koji je to jelo nazvao onako kako ga zovu na zapadu, a ne u Tiringiji. Fojgt je to sa zadovoljstvom iskoristio i ispravio ga.

„Uvreda za preživele Holokausta“

Ali, nije se svima svidelo to što pripadnik jedne stranke desnog centra i jedan ekstremni desničar čavrljaju na televiziji o zemičkama. Lider Levice Martin Širdevan rekao je da to bilo „nedostojanstveno i neprimereno stvarnim problemima ljudi u Tiringiji“.

Pre duela s kritikama se oglasio i Međunarodni odbor za Aušvic, pogotovo zato što se susret Hekea i Fojgta dogodio na godišnjicu oslobađanja obližnjih koncentracionih logora Buhenvald i Mitelbau-Dora. Potpredsednik Odbora, Kristof Hojbner ocenio je da je duel „uvreda preživelima Holokausta“.

„Odluka predsednika CDU iz Tiringije da dozvoli jednom od najpoznatijih lidera desno-ekstremističke agitacije u Evropi da se naširoko i zapaženo pojavi u javnosti na ovaj dan sećanja, politički je potpuno lišena instinkta i za preživele Holokausta je jeziva“, rekao je Hojbner.

Kandidat CDU Fojgt nekoliko puta je branio od kritika svoju odluku da učestvuje u duelu. Za njega se, kaže, radi o direktnom obračunu s Hekeom i AfD-om. „Dobri rezultati u ispitivanjima javnog mnjenja za AfD u Tiringiji više se ne mogu ignorisati“, rekao je Fojgt za „Frankfurter algemajne cajtung“ još početkom marta.

Kompletan AfD Tiringije je od marta 2021. klasifikovan od strane Državnog ureda za zaštitu ustavnog poretka kao desničarsko radikalna organizacija, što državnim organima omogućava nadziranje rada i pritom korišćenje metoda tajnih službi.

