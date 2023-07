Smrt u vreme vrućina – procene i zaštita

Prema informacijama informativnog portala javnog servisa ARD, „leto 2022. je bilo najtoplije koje je ikada zabeleženo u Evropi“. Zbog toga je u Evropi umrlo oko 60.000 ljudi više nego inače, navodi ARD dalje pozivajući se na najnovije podatke jednog tima stručnjaka iz Španije, Francuske i Švajcarske. Taj tim je svoje istraživanje upravo objavio u časopisu „Nejčer medisin“.

Tim se nije bavio tačnim utvrđivanjem uzroka smrti pojedinih osoba, već je povećanu smrtnost postavio u brojni odnos sa statistikama o temperaturama vazduha u periodu od januara 2015. do novembra 2022. godine primenom, kako navodi, „epidemiološkog modela“.

-pročitajte još: Sunčanica ili toplotni udar: šta uraditi?

„Smrt sa vrućinom“

Zašto je to tako, to objašnjava institut nemačke vlade „Robert Koh“ (RKI) koji je nedavno počeo da objavljuje „Nedeljni izveštaj o smrtnosti usled vrućine“ za Nemačku. Evo tog objašnjenja: „U nekim slučajevima, na primer prilikom toplotnog udara, uticaj vrućine neposredno dovodi do smrti, dok u većini slučajeva do smrti dovodi kombinacija izloženosti vrućini i već postojećih oboljenja.“

„Zbog toga se“ piše dalje RKI, „vrućina u umrlici normalno ni ne pominje kao uzrok smrti. Umesto toga moraju se koristiti statističke metode“. Zato se govori o smrti „povezanom sa vrućinom“, a ne o „smrti od vrućine“. RKI podatke Saveznog zavoda za statistiku o broju umrlih u određenom periodu naprosto sravnjuje s podacima Nemačke meteorološke službe o temperaturama vazduha u tom periodu“ i iz toga izvlači svoju procenu „o broju umrlih u vezi sa vrućinom“.

Rajna kod Diseldorfa u avgustu 2022. Foto: Jochen Tack/dpa/picture alliance

„Smrt od vrućine“, pak, medicinski gledano, nastupa usled unutrašnjeg pregrevanja organizma i predstavlja najtežu posledicu toplotnog udara ili sunčanice, najčešće u vezi i sa nedostatkom tečnosti i povećanim telesnim naporima.

Na pomolu „nemački nacionalni plan zaštite“

RKI svoje podatke o povećanoj smrtnosti u vezi s vrućinom dovodi u neposrednu vezu sa „klimatskim promenama“. Portal javnog servisa ARD, pozivajući se na Svetsku meteorološku organizaciju, prenosi da je prva nedelja jula ove godine bila „verovatno“ najtoplija u svetu „od početka beleženja vremenskih podataka“.

ARD prenosi i da je to beleženje počelo „u januaru 1940.“ Dalje se navodi da je 7. jula „prosečna temperatura vazduha u svetu iznosila 17,24 stepena“ što je „za 0,3 stepena više od dosadašnjeg rekorda iz avgusta 2016. godine“.

Sve to je za nemačku vladu bio dovoljan signal da najavi donošenje „nacionalnog plana zaštite od vrućine“. U medijima je stanje prikazano kao kritično i sve su češći naslovi poput onog koji je povodom pomenutog plana objavio Berliner cajtung: „Nemačkoj na leto preti smrt od vrućine“.

Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah je inače najavio da će se taj plan orijentisati prema francuskom modelu u kojem postoji više nivoa pretnje i svaki od njih je povezan s merama alarmiranja stanovništva, preporukama o tome kako postupati da bi se zaštitilo zdravlje i drugim merama zaštite.

Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah Foto: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Ima i drukčijih podataka

Inače, istraživači klime su, kako prenosi informativni portal javnog servisa ARD, „posebno zabrinuti zbog rekordnih temperatura u severnom Atlantskom okeanu – tamo je površinska temperatura vode u junu bila i do 1,36 stepeni toplija od „dugogodišnje prosečne vrednosti“. A „severni Atlantik ima važnu ulogu u nastajanju ekstremnog vremena u Evropi i Americi“.

Nisu svi naučnici složni oko činjenica o aktuelnom zagrevanju planete Zemlje. Poslednju veliku studiju koja dovodi u pitanje najrasprostranjeniju paradigmu o tom zagrevanju objavila je „Evropska geonaučna unija“, a izradili su je naučnici Univerziteta u Minesoti i u Lidsu, između ostalog na osnovu satelitskih podataka američke svemirske agencije NASA. Oni pokazuju da se površina leda na Antarktiku između 2009. i 2019. godine povećala za 5.304 kvadratna kilometra.

sb (dw/dpa/afp/ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.