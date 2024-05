Smela taktika Rišija Sunaka

Prizor nije mogao izgledati nesrećnije: kiša pada, premijerRiši Sunak stoji bez kišobrana, iza na brzinu donete govornice, ispred čuvenih crnih vrata u Dauning Stritu 10. Mokar, pokušava da nadjača buku koja dopire sa demonstracija tu u blizini. Zatražio je od kralja da raspusti parlament, kako bi izbori bili održani 4. jula.

Sunak je ličio na pokislu pudlicu. Isto tako bi mogla da izgleda i njegova konzervativna stranka nakon izbora. Mnogi među njegovim Torijevcima zaprepašćeni su time što se izbori održavaju u tako kratkom roku. Skoro 70 poslanika najavilo je poslednjih nedelja da se neće ponovo kandidovati na parlamentarnim izborima iz straha da će izgubiti svoja mesta.

Prema anketama, konzervativna partija zaostaje za oko 20 bodova za laburističkom opozicijom. Hrabrost je u ovom trenutku ići u izbornu kampanju, komentarišu politički posmatrači.

Sunakova nada: pad inflacije

Ono što bi Sunaku moglo da pruži nadu jeste pad inflacije. Kada je stupio na dužnost bila je viša od jedanaest odsto – u aprilu samo 2,3 procenta.

Ipak, ova odluka je rizik za Sunaka, kaže Fejsal Islam, ekonomski stručnjak Bi-Bi-Sija. Premijer računa da će ljudi po svom novčaniku osetiti da stvari pojeftinjuju i nada se da će to ići u korist aktuelne vlasti.

Sunak se hvata za slamku, smatra novinarka Dženi Kliman, jer bi zapravo njegova situacija tokom leta mogla samo da se pogorša:

„Tokom leta bi više izbeglica u čamcima moglo ponovo da stigne preko Lamanša, što bi bila katastrofa za Sunakovu politiku. Na partijskoj konferenciji u oktobru, stranka bi mogla da poželi da mu uzvrati udarac, moglo bi da bude više preletača ka laburistima, a Najdžel Faraž, desničarski populista, mogao bi da preuzme važnu ulogu u Reformističkoj stranci Velike Britanije, što bi konzervativce moglo da košta glasova. I ako je Sunak računao da je ovo sada njegova najbolja šansa, onda su šanse za konzervativce u stvari prilično sumorne“, kaže Kliman.

Oštra kritika laburista

Laburistička opozicija mesecima je pozivala na nove izbore, a lider stranke Kir Starmer poručuje da je vreme za promene, posle 14 godina konzervativne vlade. Čini se da u zemlji više ništa ne funkcioniše, kritikuje Starmer: „Javne službe su u kolapsu, hitna pomoć ne dolazi, porodice su preopterećene višim kamatnim stopama na hipoteke, asocijalno ponašanje na našim ulicama… Lista se produžava u nedogled.“

Kir Starmer Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Iako je novi lider Škotske nacionalne partije (SNP) Džon Svini takođe pozdravio najavu izbora, on je ujedno izrazio i ljutnju zato što je Sunak zakazao izbore u vreme kada je u Škotskoj školski raspust. On je to nazvao „još jednim nepoštovanjem“ konzervativaca. U Škotskoj, inače, konzervativci tradicionalno loše prolaze.

Vest o julskim izborima izazvala je veliko odobravanje na ulicama zemlje: „Hvala Bogu. Konačno. Što brže, to bolje“, kaže jedna žena. Ipak, neki ljudi su izgubili poverenje u politiku: „Već dugo nisam izašla na izbore“, kaže druga.

Premijer određuje datum izbora

U Velikoj Britaniji je vladi dozvoljeno da sama odredi datum glasanja u okviru zakonodavnog perioda. Ona tako može da zakaže izbore onda kada proceni da je situacija za nju što je moguće povoljnija. Poslednji mogući datum izbora u Velikoj Britaniji bio bi kraj januara 2025.

Riši Sunak je već treći konzervativni šef vlade od poslednjih izbora 2019. posle Borisa Džonsona i Liz Tras. Torijevce optužuju za nekoliko skandala poslednjih godina, uključujući i aferu „Partigejt“ u vezi sa žurkama u Dauning Stritu u vreme kada su okupljanja bila zabranjena zbog pandemije korone.

Nekoliko konzervativaca izbačeno je iz poslaničke grupe zbog nedoličnog ponašanja, između ostalog i zbog seksualnog napada. Nedavno su takođe dva njihova političara prebegla u laburiste.

Pored svega toga, konzervativci su nedavno na lokalnim izborima u Engleskoj, kao i na ponovljenim parlamentarnim izborima na severozapadu Engleske, izgubili na stotine mesta, kao i jedno ključno mesto gradonačelnika. Desničarska populistička Reformistička stranka Velike Britanije, bivša „Bregzit-stranka“, takođe vrši sve veći pritisak na Torijevce.

gb/idj (ard)