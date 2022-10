Slučaj Lola: Francuska desnica napada vlast

Dvanaestogodišnja Lola je svirepo silovana, mučena i ubijena. Pronađena je mrtva prošle sedmice u dvorištu pariske zgrade u kojoj je živela. Njen otac je prethodno podigao uzbunu kada se nije vratila iz škole.

Osumnjičena je ubrzo nakon toga identifikovana i privedena. Ona je u pritvoru od ponedeljka (17. oktobar), kao i mogući saučesnik. Psihijatrijski izveštaji sada treba da razjasne uračunljivost žene, za koju se navodi da je u prošlosti patila od mentalnih poremećaja.

Zemurov povratak na političku pozornicu

Krajnja desnica francuske politike, okupljena oko Erika Zemura, bila je utihnula nakon što je njegova partija „Reconquête“ (Ponovno osvajanje) osvojila samo četiri odsto glasova na izborima u junu.

Zemura su tada podržali ekstremni konzervativci kao i oni kojima je Marin Lepen „premekana“, uključujući i njenu sestričinu Marion Marešal. Ali, Zemurova preterana propaganda protiv muslimana i stranaca odbila je mnoge glasače.

Cveće ispred zgrade gde se odigrao zločin

No kao da je ovaj ekstremni desničar pomalo živnuo zbog „slučaja Lola“ kada se sa velikim besom obrušio na francuske vlasti. On je naveo da ubica nije nikad trebalo da sretne Lolu jer je „ilegalno“ boravila u Francuskoj. Zemur je upotrebio izraz „frankocid“.

Osumnjičena Dahbija B. (24) je Alžirka koja je pre šest godina sa studentskom vizom legalno došla u Francusku. Međutim, njena boravišna dozvola je istekla i kada je to otkriveno krajem avgusta tokom rutinske kontrole na aerodromu, Dahbija B. je dobila nalog za deportaciju. Alžirka je trebalo da napusti Francusku do kraja septembra, ali to nije učinila kao i hiljade drugih migranata.

Samo petina ljudi se deportuje

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Parizu je saopštilo da je od početka godine sprovedeno svega 20 odsto odluka o deportaciji. Broj starih predmeta može se samo proceniti – reč je o nekoliko stotina hiljada naredbi koje nisu sprovedene.

U Vladi kažu da su se do sada koncentrisali na deportovanje stranaca koji su počinili krivična dela i da Dahbija B. nije do sada bila poznata policiji. Portparol vlade Olivije Veran rekao je da deportacije moraju „bolje da se sprovode“. Ali, Veran je takođe kritikovao politizaciju slučaja Lola.

Zemurov sledbenik Samuel Lafon, s druge strane, od početka nedelje na Tviteru govori o „zaveri ćutanja“ u slučaju Lola i pozivao je na demonstracije.

Erik Zemur

Napad u Narodnoj skupštini

Predsednik Emanuel Makron primio je u utorak roditelje mrtve devojčice u Jelisejskoj palati i izrazio im saučešće. Oni su se nakon toga povukli u svoj zavičaj Bretanju da pobegnu od znatiželjnih novinara.

I u utorak je, međutim, bilo napada desnice u Narodnoj skupštini. „Previše zločina čine ilegalni imigranti koje nismo želeli ili nismo mogli da pošaljemo kući“, rekla je opoziciona liderka Marin Lepen, koja je osvojila skoro 42 odsto glasova protiv Makrona u drugom krugu predsedničkih izbora u aprilu.

„Još jednom, osumnjičeni za ovaj varvarski čin nije trebalo da bude u Francuskoj. Šta vlasti čekaju da reaguju i zaustave ilegalnu imigraciju koja je izmakla kontroli?“, upitala je najjača opoziciona figura Francuske.

Premijerka Elizabet Born pozvala je Lepen da „pokaže malo pristojnosti“ i poštuje „bol porodice i sećanje na Lolu“.

Detalj sa protesta u Parizu

Ali i francuski konzervativci, koji povremeno u skupštini podržavaju vlast, krenuli su u ofanzivu: „Ovo dete je mučila, silovala i ubila ilegalna imigrantkinja koja je trebalo da napusti Francusku“, rekao je njihov poslanik Erik Pože, kriveći Ministarstvo pravde.

Ministar pravde Erik Dipon-Moreti je optužio desničarsku opoziciju da traži sitnu političku korist i koristi „kovčeg 12-godišnje devojčice kao odskočnu dasku. To je sramota.“

Stranke u borbi protiv migracija

Politikolog Žan-Iv Kami iz Fondacije „Žan Žores“ u Parizu smatra: „Svako ko želi da iskoristi ovo užasno ubistvo potpuno nepristojna osoba. Zaista imamo problem sa proterivanjima koja se ne sprovode, ali problem se može rešiti samo politikom i diplomatijom, a ne sejanjem mržnje i uvećavanjem porodične tuge.“

Ovaj istraživač desničarskog ekstremizma pozdravlja činjenicu da su se političari Nacionalnog okupljanja Marin Lepen distancirali od demonstracija održanih u četvrtak uveče na koje su pozvale Zemurove pristalice.

„On pokušava da osvoji glasove na bilo koji način, uključujući i gnusnu instrumentalizaciju užasnog zločina. Ali to je uvek bio stav ekstremne desnice“, dodaje Kami.

