Slovačka: najviše glasova dobio Ficov „Smer"

Suprotno prvobitnim prognozama, na parlamentarnim izborima u Slovačkoj pobedili su levo-nacionalne socijaldemokrate, stranka „Smer - Slovačka socijaldemokratija" bivšeg dugogodišnjeg šefa vlade Roberta Fica.

Oko 4,4 miliona građana je bilo pozvano da izabere novi parlament, a izlaznost je bila 68 odsto.

Prema preliminarnim rezultatima izborne komisije u Bratislavi nakon prebrojanih skoro 99 odsto glasova, opoziciona stranka „Smer - Slovačka socijaldemokratija" (Smer-SSD) dobila je 23,3 odsto glasova.

Time je Ficova stranka daleko ispred liberalne stranke „Progresivna Slovačka" (PS) koja je na drugom mestu sa 17 odsto. Na trećem mestu je „Glas – socijaldemokratija" (Hlas-SD) sa 15 odsto glasova.

Slovačku je tokom predizborne kampanje preplavila poplava dezinformacija. Dve postizborne ankete koje su TV kanali objavili u subotu uveče, pokazivale su da je „Progresivna Slovačka" koju vodi Mihal Šimečka i koja još nije ni bila zastupljena u parlamentu, tanko ispred stranke Smer-SSD. Razlika između dve stranke se tokom noći smanjivala sve dok Smer nije preuzeo vođstvo.

Mihal Šimečka - Lider Progresiven Slovačke (PS) Foto: Radovan Stoklasa/REUTERS

Pomoć Ukrajini

Fico je pre izbora najavio da, ako dođe na vlast, želi da prekine isporuke oružja Ukrajini, koje među stanovništvom nisu bile popularne, te da će toj zemlji pomagati slanjem civilne robe.

Međutim, skoro sve ostale stranke koje su izabrane u parlament žele da se drže dosadašnje poltike prema Ukrajini. Slovačka se graniči direktno sa Ukrajinom i do sada je bila jedna od najodlučnijih političkih i vojnih pristalica susedne zemlje koju je napala Rusija.

Mogući koalicioni partner

Ficovoj stranci Smer neće biti lako da napravi koaliciju sa dovoljnom većinom. Kao partneri su joj pre svega potrebni liberalniji socijaldemokrati koji su se od nje odvojili - Hlas-SD, koje vodi bivši premijer Peter Pelegrini.

Peter Pelegrini Foto: Ondrej Deml/CTK Photo/IMAGO

Hlas-SD je opcija koalicionog partnera kako za Smer - SSD tako i za PS. Za razliku od Fica, Pelegrini je za dalju vojnu pomoć Ukrajini.

Fico je podneo ostavku nakon ubistva novinara

Fico je bio šef slovačke vlade od 2006. do 2010. i od 2012. do 2018. godine. On je 2018. morao da podnese ostavku nakon ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove verenice. Kuciak je istraživao veze između italijanske mafije i Ficove vladajuće stranke.

U godinama koje su usledile, međutim, u slovačkoj politici nije bilo mira: od 2018. ta zemlja je imala ukupno četiri premijera.

dr(dpa)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.