Skupo gorivo, manjak vozača: nemački špediteri pod pritiskom

Kritika na račun naftnih korporacija ne jenjava, jer se sniženje poreza, koje je uvela nemačka vlada kako bi bar malo rasteretila vozače, još uvek se ne oseća u konačnoj ceni na benzinskim pumpama. Cena dizela odavno je trebalo da padne za 14 centa po litru, ali je ona širom zemlje još uvek svuda iznad dva evra.

Konstantno visoke cene goriva ne pogađaju samo one koji su prisiljeni da svakog dana idu automobilom na posao, već i mnoga mala i srednja transportna preduzeća čiji kamioni još uvek u životu održavaju lance snabdevanja. A pitanje je koliko će još dugo to moći. Prema navodima krovne nemačkog udruženja prevoznika (BGL), prvi špediteri već su prijavili stečaj.

Direktor Udruženja Dirk Engelhart potvrđuje da se efekat sniženja poreza još uvek ne oseća: „A da dizel i pojeftini za 14 centi, to ni izdaleka ne bi bilo dovoljno da se ublaži ogromni porast troškova u logistici.“

Prema podacima udruženja, u prvom tromesečju ove godine ukupni troškovi za male i srednje špeditere porasli su za 34 procenta. U to nije uključen samo rast cena goriva, već i novih vozila, kao i potrošnog materijala, poput guma. I svi ti troškovi koje imaju oko 7.000 preduzeća organizovanih u BGL i koja zapošljavaju oko 400.000 ljudi, moraju da prenesu dalje, na svoj mušterije. Marže su ionako veoma niske tako da praktično nema prostora za fleksibilnost. U protivnom se samo gomilaju gubici.

I cene gasa munjevito rastu

Svaki dan je na putevima Nemačke oko 250.000 kamiona koji prevoze robu, i tu nije reč samo o onima koji snabdevaju supermarkete. „Gotovo da nema privredne grane koja može bez kamiona, 70 odsto robe u Nemačkoj se prevozi na taj način“, kaže Engelhart.

Članice njegovog udruženja su većinom male špediterske firme koje zapošljavaju do 20 radnika. Mnoge od njih su investirale u motore na tečni gas (LNG), i upravo one sada imaju najviše problema, jer je to gorivo poskupelo mnogo više nego dizel: početkom prošle godine kilogram LNG koštao je 90 centi, a sada 2,30 evra.

I predstavnik jedne druge organizacije, Saveza špedicije i logistike (DSLV) Frank Huster, kaže da smanjenje poreza na gorivo, koje bi trebalo da bude na snazi do kraja avgusta, nije donelo olakšice prevoznicima. „Privremeno smanjenje poreza od nekoliko centi ne donosi dugoročno rasterećenje i ono ne štiti od daljih skokova cena“, kaže Huster.

Cene transporta i dalje će da rastu

Savez DSLV zastupa interese ne samo 3.000 špediterskih preduzeća u drumskom saobraćaju, već i one firme koje se bave transportom robe vazdušnim i pomorskim putem. Još uvek je, kažu u DSLV, moguće održavati lance opskrbe, ali cene će i dalje da rastu.

Huster upozorava da je prevoz kontejnerima drastično poskupeo zbog komplikovanijeg postupka organizacije koji je povezan s poremećajem voznog reda iz vremena pandemijske krize. „To je još jedan od razloga zbog čega cene rastu“, kaže Huster.

Nedostaje 80.000 vozača

Udruženja zbog toga traže pre svega zakonsko skraćenje rokova plaćanja prevoza na dve sedmice, kako bi se obezbedila likvidnost špeditera koji u pravilu sve troškove prevoza prvo moraju da pokriju sami.

A tu je još jedan problem, koji doduše nije novijeg datuma, ali sada punom snagom pogađa taj sektor: Nemačkoj trenutno nedostaje oko 80.000 vozača teretnih vozila i svake godine se taj broj povećava za 15.000. Godišnje oko 30.000 vozača odlazi u penziju, ali samo 15.000 novih vozača dolazi na tržište rada. Ako se po tom pitanju uskoro nešto ne promeni, i Nemačkoj, kao i Velikoj Britaniji nakon Bregzita, preti drastičan nedostatak vozača i kolaps lanaca snabdevanja.

Pogledajte video 20:32 Nemačkoj nedostaje 80.000 vozača kamiona | Info+

