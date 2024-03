Siromaštvo raste, inflacija opada: prvih sto dana Mileija

Siromaštvo se povećava, inflacija opada: prvih sto dana novog argentinskog predsednika Havijera Mileija daju povoda za nadu, ali istovremeno i brigu. Tzv. Socijalna opservatorija Katoličkog univerziteta (UCA) iz Buenos Ajresa registrovala je povećanje siromaštva. Broj siromašnih, koji je ionako bio veliki s oko 45 odsto, povećao se na 57 procenata. Unicef, organizacija UN za pomoć deci, očekuje porast siromaštva među decom i mladima sa 62 na 70 odsto. To je sigurno najveći problem nove libertarno-konzervativne vlade. Porast socijalnih napetosti otvara mogućnosti za kritike.

Prvi uspesi finansijske politike

Nasuprot tome uočljivi su prvi uspesi Mileijeve finansijske politike. Inflacija je smanjena s oko 25 odsto kolika je bila u decembru, najpre na oko 20 procenata u januaru, a zatim u februaru na 13,2 odsto. Portal argentinskog nedeljnika Perfil prognozirao je nedavno pad inflacije do jula na oko sedam procenata.

Porodica kopa po kontejneru tražeći hranu, Buenos Ajres, novembrar 2023. Foto: Tobias Käufer/DW

„Snažno usporavanje“ inflacije „rezultat je rada nacionalne vlade na sprovođenju stroge discipline državnog budžeta“, prokomentarisao je Milei. Ali, i inflacija od 13,2 odsto za stanovništvo je teško podnošljiva.

„Najvažniji uspeh je pad inflacije koji nadilazi dosadašnja očekivanja“, kaže za DW ekonomski konsultant Karl Moses iz Buenos Ajresa. „Uprkos teškoj recesiji kursevi argentinskih deonica i obveznica snažno su porasli. To odslikava raspoloženje stanovništva koje je bolje nego bi se očekivalo s obzirom na još uvek dramatično lošu ekonomsku i socijalnu situaciju.“

Reforme se ne pokreću

Milei do sada nije uspeo da pokrene svoje ambiciozne ekonomske reforme. Reformski projekti su na čekanju, delom i zbog gorkih poraza u Kongresu – u kojem Mileijeva stranka „Sloboda nastupa“ (La Liberdad Avanza) – nema većinu, kao i u Senatu, kaže Moses: „Za sada nedostaju stvarne reforme koje bi omogućile trajno poboljšanje stanja. Kratkoročno postignuta uravnoteženost državnih finansija, na koju je vlada toliko ponosna, do sada počiva na realnom smanjenju vrednosti penzija i plata, kao i drugim provizornim merama. To ne može biti dugoročno održivo.“

Protesti protiv Milejeve politike: Buenos Ajres, 1. februara 2024. Foto: Luciano Gonzalez/Anadolu/picture alliance

Ekonomski stručnjak Agustin Ečebarne iz fondacije „Sloboda i progres“ iz Buenos Ajresa za DW potvrđuje da je neophodno sprovođenje reformi. „Taj proces ekonomskog prilagođavanja i transformacije neizostavan je da bi se stvorile osnove za održiv rast i dugoročnu stabilnost. Procenjujemo da će se ekonomija oporaviti u drugoj polovini godine.“

Stroge mere štednje

Mileijeva vlada pokušava da strogim merama štednje sanira državni budžet koji je preuzela od prethodne vlade. Tako bi npr. državna novinska agencija TELAM, koja prema zvaničnim navodima posluje s deficitom, trebalo da bude ukinuta. Na Nacionalnom radiju brojni ugovori na određeno vreme neće biti produženi. Neke državne institucije već su zatvorene, a pokrajinskim vladama uskraćen je deo novca.

„Para nema“ – tako je Milei nakon preuzimanja dužnosti opisao stanje u državnoj kasi. Uprkos oštrim merama štednje i porastu siromaštva, podrška Mileiju među stanovništvom relativno je stabilna, iako je predsednik u najnovijim ispitivanjima javnog mnjenja izgubio nekoliko procenata. Mileiju za sada ide u prilog to što je najavio „tešku prvu godinu“. Deo stanovništva uveren je da se te žrtve isplate, ali druga polovina sa velikom zabrinutošću prati razvoj situacije.

Tokom predizborne kampanje, Milei je ponekad sa sobom imao motornu testeru Foto: Marcos Gomez/AG La Plata/AFP

Kritika stiže od socijalnih organizacija

Iz redova socijalnih organizacija i opozicije čuju se, međutim, oštre kritike vladine politike. Katolička crkva u domovini pape Franje skreće pažnju na ugrožene. Sveštenici koji brinu o siromašnima izveštavaju da se osetno povećao broj onih koji u narodnim kuhinjama traže pomoć. Sveštenik „Pako“ Olveira, inače poreklom Španac, optužuje Mileija da ciljano ugrožava socijalne pokrete, tradicionalno povezane s peronizmom, koji je dugo dominirao u Argentini.

„Ideja vlade je da uništi sve zajedničke, socijalne i političke organizacije“, kaže Emilio Persiko iz peronistički orijentisanog Pokreta Evita. On zato smatra da bi Mileijev mandat na mestu predsednika mogao prevremeno da se završi. „Bilo bi čudo da Havijer Milei izdrži četiri godine.“

