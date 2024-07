Senzacija u Francuskoj: pobedila ujedinjena levica

Prema prvim projekicama posle drugog kruga prevremenih parlamentarnih izbora u Francuskoj - na opšte iznenađenje - prednjači levo-zeleni savez.

Levi Novi narodni front je dobio 187 do 198 - od 577 mesta u Nacionalnoj skupštini.

DesničarskoNacionalno okupljanje (RN) Marin Lepen, stranka koja se nadala apsolutnoj većini, sa 135 do 169 mesta završiće na trećem mestu, iza Makronovog centrističkog tabora sa 161 do 169 mesta.

Prema prvim projekcijama, nijedan od tri bloka nema apsolutnu većinu za koju je potrebno 289 mesta.

Premijer najavio ostavku

Premijer Gabrijel Atal iz centrističkog tabora najavio je da će u ponedeljak podenti ostavku. „U skladu sa tradicijom republike i mojim principima, sutra podnosim ostavku predsedniku", rekao je on U Parizu. Predsednik Emanuel Makron može da prihvati ostavku ili ne. On bi sadašnji kabinet mogao da ostavi na vlasti - kao prelaznu vladu.

Predsednik Emanuel Makron i premijer Gabrijel Atal Foto: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

U prvoj reakciji, predsednikEmanuel Makron je pozvao na uzdržanost u tumačenju izbornih rezultata. „Pitanje je ko može da vlada i ko može da formira većinu", saopštila je Jelisejska palata. Prema tradiciji francuske republike, predsednik će sačekati da vidi strukturu nove Narodne skupštine pre nego što donese odluke, navodi se u saopštenju. Predsednik je garant državnih institucija i obezbediće „da se poštuje volja birača".

Ispitavanja javnog mnjenja neposredno pre izbora davala su prednost desničarima

Prema anektama IPSOS-a za francuski TV/RADIO, od petka 5.jula, samo 48 sati pre izbora, situacija je izgledala ovako: Nacionlano okupljanje (RN) i njihovii saveznici na desnom spektru mogli su da računaju na 175-205 mesta, Levičarski Narodni Front (NFP) na 145-175 mesta, a Makronov centristički tabor (Ansambl ) na 118-148 mesta. Republikanci bi dobili 57 do 67 mesta.

Još veću prednost Nacionalnog okupljanja predskazivala je anekta koju je u četvrtak 4. jula sproveo institut za ispitivanje javnog mnjenja Ifop - RN Marine Lepen i njeni saveznici su mogli da očekuju 210 do 240 poslanika. Levičarski savez Zelenih, socijalista, komunista i partije levice (NFP) imao bi 170 do 200 mesta. A partijski savez predsednika Emanuela Makrona(A) bi osvojio 95 do 125 mesta. Republikanci bi dobili 25 do 45 mesta.