Sedam stvari koje treba znati o geotermalnoj energiji

Zemni gas je loš za klimu, a i poskupeo je nakon ruskog napada na Ukrajinu. Geotermalna energija bi mogla da bude jeftinija alternativa, a to je i ekološki prihvatljivije rešenje.

Od kada se koristi geotermalna energija?

U središtu Zemlje je vruće kao na Suncu, temperatura iznosi oko 6.000 stepeni. Na dubini između 2.000 i 5.000 metara ispod Zemljine površine još uvek vladaju temperature od 60 do 200 stupnjeva, a u vulkanskim regionima na površini i do 400 stepeni Celzijusa.

Kupanje u toplim izvorima ima dugu tradiciju širom sveta, kao ovde na ostrvu Bali Foto: Stella/imageBROKER/picture alliance

Naši preci su u nekim krajevima odavno koristili geotermalnu energiju. U prvom veku Nove ere Rimljani su u Ahenu i u Visbadenu kuće i terme grejali uz pomoć tople izvorske vode. Maori su na Novom Zelandu prirodnu toplotu Zemlje koristili za kuvanje, a u italijanskom Larderelu je 1904 uz pomoć geotermalne energije prvi put proizvedena struja.

Struja iz vulkanskih regiona

Oko 400 elektrana u 30 zemalja sveta uz pomoć pare iz Zemlje proizvodi struju – ukupnog kapaciteta od 16 gigavata (GW). Ta vrsta proizvodnje električne energije značajna je pogotovo u vulkanskim regionima uzduž pacifičkog Vatrenog prstena, u SAD, Meksiku, El Salvadoru, Islandu, Turskoj, Keniji, Indoneziji, na Filipinima i Novom Zelandu. Ipak, globalno posmatrano, udeo struje iz geotermalnih izvora iznosi samo 0,5 odsto.

El Salvador zadovoljava gotovo 30 odsto svojih potreba za električnom energijom iz geotermalnih izvora Foto: Camilo Freedman//SOPA Images via ZUMA Wire/dpa/picture alliance

Grejanje uz pomoć geotermalne energije

Geotermalna energija je širom sveta važna za grejanje bazena, zgrada, staklenika, kao i za mnoge gradske mreže koje kuće i stanove snabdevaju toplotom. Iz bušotina koje se nalaze na dubini i do 5.000 metara ispumpava se voda čija temperatura iznosi i do 200 stepeni Celzijusa. Ta toplota se onda iskoristi, a preko druge bušotine se rashlađena vodu „utiskuje“ nazad u zemlju.

-pročitajte još: Pet alternativa grejanju na gas i naftu

Taj način eksploatacije toplote moguć je svuda u svetu. Jeftin je i sve više se koristi i u zemljama u kojima nema vulkanskih aktivnosti. Prema procenama u Izveštaju o globalnom statusu obnovljivih izvora energije (Renewables Global Status Report), kapacitet geotermalnih elektrana za „proizvodnju“ toplote u ovom trenutku u svetu iznosi 38 gigavata. To je otprilike dva puta više od kapaciteta geotermalnih elektrana za proizvodnju struje.

Za sada najviše odlučnosti u eksploataciji geotermalne energije pokazuju Kina (14 GW), Turska (3 GW), Island (2 GW) i Japan (2 GW). U time zemljama se na taj način greju gradski kvartovi ili staklenici. U Nemačkoj u korišćenju povoljne geotermalne energije prednjači Minhen koji i na taj način već do 2035. želi da postane klimatski neutralan.

Potencijal geotermalne energije u Nemačkoj na dubini od 3.000 metara

I nemačka vlada želi da subvencioniše korišćenje geotermalne energije za klimatski neutralno snabdevanje toplotom. Sudeći po nekim studijama, uz pomoć geotermalne energije u Nemačkoj bi moglo da se proizvodi i do 300 TWh/a toplote, to je više od 50 odsto buduće potrebe za toplotom u svim zgradama u toj zemlji.

Grejanje uz pomoć toplotnih pumpi

Geotermalna energija se sve više koristi i iz sloja koji se nalazi blizu površine Zemlje, u kombinaciji s toplotnim pumpama. Radi se o bušotinama dubokim 50 do 400 metara, a u sklopu zatvorenog sistema teče voda odozgo prema dole i onda nazad, a pritom se zagreva na temperaturu od 10 do 20 stepeni. Toplotna pumpa zatim tu energiju koristi kako bi zagrejala vodu na temperaturu od 30 do 70 stepeni, a ta voda se koristi na primer za grejanje kuća ili zgrada.

-pročitajte još: Da li se isplati ugradnja toplotne pumpe u stariju kuću?

Stručnjaci tu vide velike potencijale, slične onima koji su povezani s „dubinskom“ geotermalnom energijom. U Nemačkoj bi uz pomoć te dve tehnologije ubuduće mogla da se pokrije kompletna potreba za toplotom u građevinama poput stambenih zgrada ili kuća.

Koliko sve to košta?

Sudeći po analizi šest nemačkih istraživačkih instituta, proizvodnja toplote preko dubinske geotermalne energije košta manje od tri centa po kilovat-satu.

Pre ruskog napada na Ukrajinu je doduše proizvodnja toplote uz pomoć zemnog gasa iz gasovoda za mnoga komunalna preduzeća u Evropi bila jeftinija, pa zato ulaganja u izgradnju postrojenja za geotermalnu energiju i nisu bila tako atraktivna. Zbog rata i snažnog rasta cena gasa u Evropi (na više od 12 centi po kilovat-satu), situacija se sasvim promenila. Komunalna preduzeća iskazuju sve više interesovanja za geotermalnom energijom kao sredstvom za snabdevanje toplotom.

Takozvani vibro-kamioni generišu zvučne talase i njima mere refleksije u zemlji Foto: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Može li geotermalna energija da pokrije sve potrebe za toplotom?

Ne. Potencijal geotermalne energije jeste gotovo neograničen, ali u industriji su delimično potrebne visoke temperature, veće i od 200 stepeni Celzijusa, a to su temperature koje su u ovom trenutku za geotermalnu energiju nedostižne. Klimatski prihvatljive alternative za tako visoke temperature su sistemi koji koriste struju, bio-gas, bio-masu i zeleni vodonik.

Indonezija namerava da do 2030. učetvorostruči proizvodnju električne energije iz geotermalnih izvora na 8 GW Foto: Denny Pohan/ZUMAPRESS/picture alliance

Može li geotermalna energija da prouzrokuje potrese?

Da. U regionima u kojima su zabeležene seizmičke aktivnosti, geotermalna energija može da prouzrokuje manje potrese, ako se voda uz pomoć visokog pritiska „presuje“ u unutrašnjost zemlje. U nekim slučajevima su potresi rezultirali manjim štetama na zgradama i to je doprinelo odbacivanju te tehnike. U regionima bez seizmičkih aktivnosti, premao izjavama stručnjaka, nisu zabeleženi potresi.

U poređenju s eksploatacijom nafte, zemnog gasa i uglja, geotermalna energija je manje rizična, naglašava profesor Rolf Brake iz Fraunhofer-instituta i dodaje da je to „ubedljivo najsigurniji izvor energije na našoj planeti.“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.