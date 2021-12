Sebastijan Kurc se povlači iz politike

„Danas se povlačim iz politike“, izjavio je Sebastijan Kurc u četvrtak (2.12.) u Beču. On to, kako je rekao, čini zbog istrage o korupciji koja se protiv njega vodi. „Zbog odbrane od optužbi, podmetanja i procesa, moja strast za politikom se smanjila“, rekao je Kurc. On je najavio da će se sa funkcije predsednika Austrijske narodne partije (ÖVP) i šefa poslaničkog kluba te stranke povući u petak.

Kao drugi razlog za povlačenje Kurc je naveo rođenje sina prošlog vikenda. „Radujem se vremenu koje ću provoditi sa svojim detetom i porodicom, a onda ču se, nakon Nove godine, posvetiti novim aktivnostima.“ Istakao je i da je zbog svojih političkih obaveza poslednjih godina često zapostavljao porodicu, ali nije želeo da kaže koje su to nove aktivnosti kojima će se posvetiti. „Za mene počinje novo poglavlje, koje mogu da otvorim danas“, rekao je Kurc.

Sebastijan Kurc podneo je ostavku na mesto predsednika vlade u oktobru, nakon što su istražitelji pretresli, između ostalog, i kabinet kancelara, ali i centralu Austrijske narodne partije. Kurca i neke njegove bliske saradnike Državno tužilaštvo sumnjiči da su u medije plasirali manipulisana istraživanja javnog mnjenja, a i da su za to upotrebili javna sredstva. Kurc je te optužbe negirao i, nakon ostavke na mesto kancelara, prešao u parlament na funkciju šefa poslaničke grupe ÖVP. Ostao je, ujedno i predsednik stranke. Sredinom novembra, austrijski parlament izglasao je ukidanje imuniteta Sebastijanu Kurcu.

Sebastijan Kurc je imao strelovit uspon u karijeri. Sa 27 godina postao je ministar spoljnih poslova Austrije, a sa 31-om kancelar. Njegov prvi mandat na čelu vlade završen je 2019, nakon optužbi za korupciju protiv koalicionog partnera iz redova desničarske Slobodarske partije Austrije (FPÖ).

