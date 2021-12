Samo zajedno možemo da se izborimo sa koronom

Političari pokušavaju da stabilizuju frontove u borbi sa infektivnijim sojem korone – omikronom. Raspoloženje je alarmantno, posebno nakon prvog saopštenja ekspertske grupe nemačke vlade o kovidu 19, kojim su u nedelju uveče prestravili Nemačku.

I sada je visoka politika, dakle tzv. „Ministarska konferencija“ sa saveznim kancelarom na čelu, potvrdila pravac od pre četiri nedelje i upozorava građanke i građane da budu odgovorni, disciplinovani i da se pridržavaju mera ograničenja za nevakcinisane. Od 28. decembra, neposredno pre početka žurki za doček Nove godine, okupljanja vakcinisanih u privatnim prostorijama biće ograničena na deset osoba, klubovi i diskoteke moraće da ostanu zatvoreni, a velika sportska takmičenja održavaće se bez prisustva publike.

To je odluka koja dolazi u vreme kada se u SAD i Izraelu već beleže prve žrtve omikrona, a iz drugih zemalja stižu vesti da je taj soj postao dominantan.

Ekspertski orijentir

Ovo dakle sigurno nije nekakav veliki udarac, što je mnogo ljudi očekivalo, a mnogi su od toga i strahovali. Nije proglašena vanredna epidemijska situacija, nema ograničenja izlaska, nema zatvaranja hotela i restorana. S druge strane, ukazujući na nisku stopu vakcinacije i zabrinjavajuće izveštaje sa odeljenja intenzivne nege u nemačkim bolnicama, premijeri pokrajina iz redova demohrišćana (CDU i CSU) založili su se proglašenje stanja epidemije.

Kristof Štrak, DW

Ali, savezna vlada i Ministarska konferencija u celini, orijentišu se veoma naglašeno prema saopštenju koje su eksperti jednoglasno usvojili i predstavili. Kancelar Olaf Šolc naglasio je primat naučne ekspertize i ne želi da se svaki dan diskutuje o mogućim koracima u delovanju i uvođenju dodatnih pooštravanja.

To se samo može pozdraviti, jer tako pojedini premijeri pokrajina ne mogu da se sakriju iza savezne vlade. A pokrajine same mogu da objave stanje epidemije, kao što je to recimo u utorak urađeno u Berlinu. S druge strane, premijer Severne Rajne-Vestfalije, Hendrik Vist u Šolcovom prisustvu rekao da je „greška“ što nije uvedeno vanredno epidemiološko stanje – to se nije dogodilo od proleća 2020, od kada se zbog korone održavaju Ministarske konferencije.

Međutim, na tri stranice saopštenja naučnika epidemiološko vanredno stanje se kao pojam ne pojavljuje. Nigde. U njemu se zalaže za „snažno smanjenje kontakata“, na drugim mestima se poziva na „delotvorne i usaglašene mere na nivou čitave države u cilju kontrole procesa infekcije“ i zahtevaju se „posebno dobro isplanirana i dobro iskomunicirana ograničenja kontakata“. Eksperti pominju i delotvorno nošenje maski i izbegavanje okupljanja. Ali, sve to nije izričita preporuka za proglašenje vanrednog epidemiološkog stanja ili lokdauna.

Zaboravljena deca

Preporuke međutim u velikoj meri ignorišu često kritikovanu situaciju u nižim razredima škola. To je dosadno i već je postalo tradicija. I to je svakako odgovornost samih pokrajina. Pre neki dan se pojavio izveštaj da se, dok mnoge škole i dalje čeznu za ventilacionom tehnikom, u jednoj saveznoj pokrajini parlament opremio odgovarajućom tehnikom za ventilaciju. Olaf Šolc doduše pokazuje šta država može i želi da uradi, ali njegov pristup takođe jasno daje do znanja i šta bi pokrajine same morale da urade.

Ako su nas dosadašnja širenja sojeva korona-virusa nečemu naučila, onda je to da je svet za pandemiju i bukvalno – globalno selo. I samo nam zajedno može poći za rukom da se sa njom izborimo. To bi trebalo da i u Nemačkoj, i na evropskom nivou, postane mnogo važnija tema – najkasnije kada se zatvore sada aktuelni frontovi u borbi protiv omikrona.

