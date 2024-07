Samit NATO: nova obećanja Ukrajini, borbeni Bajden

Na početku samita predsednika država i vlada članica NATO u Vašingtonu američki predsednik Džo Bajden najavio je da će, zajedno sa partnerima, Ukrajini staviti na raspolaganje dodatno oružje za odbranu. Zajedno sa Nemačkom, Rumunijom, Holandijom i Italijom biće isporučeni „dodatni strateški sistemi protivvazdušne odbrane, između ostalog i dodatne baterije sistema Patriot koje će pokloniti Sjedinjene Države, Nemačka i Rumunija“.

Bajden je u svom govoru na svečanosti povodom jubileja 75 godina postojanja NATO rekao da će Ukrajina tokom iduće godine dobiti i stotine dodatnih raketa potrebnih za zaštitu ukrajinskih gradova od ruskih napada. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski proteklih meseci stalno je ponavljao da su njegovoj zemlji neophodni dostani sistemi Patriot radi zaštite ukrajinskih gradova i gusto naseljenih područja.

„Naša poruka Moskvi i svetu je jasna: naša podrška Ukrajini je jaka i postojana“, navodi se u zajedničkom saopštenju američkog predsednika Bajdena, nemačkoga kancelara Olafa Šolca i predsednika država ili vlada Rumunije, Holandije i Italije.

Zajednička fotografija učesnika samita NATO u Vašingtonu Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Sistemi Patriot za Ukrajinu

Iako je Bajden ocenio da je ta obećana pomoć „istorijska“, većina toga nije novost i s ukrajinske tačke gledišta nije onakva kakvu je predsednik Zelenski želeo. Nemački doprinos je, prema navodima iz krugova vlade u Berlinu, jedan od tri već isporučena sistema Patriot. Rumunija i Holandija takođe su već ranije najavile svoju pomoć.

Sjedinjene Američke Države šalju jedan dodatni sistem Patriot, a jedan su već ranije isporučile. PVO-sistem Patriot spada među najmodernije na svetu. On služi za odbranu od neprijateljskih aviona, balističkih i krstarećih raketa. Iz krugova NATO moglo se čuti da je razočaravajuće to što do samita alijanse nije bilo moguće postići dogovor o isporuci više sistema Patriot.

Zelenski zahvalio saveznicima

Rat u Ukrajini jedna je od glavnih tema na samitu NATO u Vašingtonu. Predsednici država i vlada 32 članice slave 75. godišnjicu postojanja alijanse. Zelenski je zahvalio Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i drugim članicama saveza za planirano jačanje protivvazdušne odbrane njegove zemlje. Na platformi Iks napisao je da je zahvalan partnerima što su prihvatili izjavu o podršci ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani. Dodatni PVO-sistemi pomoći će prilikom uništavanja ruskih dronova i raketa, i bolje zaštititi Ukrajince od ruskoga terora iz vazduha, napisao je Zelenski.

Još je rekao da je ovo važan korak nakon odluke SAD da se Ukrajini da prednost pri isporuci raketa i da je zahvalan predsedniku Bajdenu za njegovu vodeću ulogu, kao i svim zemljama partnerima za njihov angažman.

Dobar Bajdenov nastup – uz pomoć telepromptera

Pažnja posmatrača bila je usmerena na nastup američkog predsednika Bajdena, možda i više nego na najavu dodatne pomoći Ukrajini. Nakon njegovog katastrofalnog nastupa na TV-duelu s republikanskim izazivačem Donaldom Trampom, u SAD se razvila rasprava o tome može li Bajden da ostane predsednički kandidat demokrata. Trenutno se pažljivo prati svaki njegov korak.

U svom govoru on se zato vidno trudio da rasprši bilo kakvu sumnju u njegovu sposobnost da obavlja predsedničke dužnosti: u govoru nije napravio nijednu grešku, nije izgubio tok misli, predstavio se kao borben, a pred domaćom publikom kao „vođa čitavog slobodnog sveta“.

Ali, veliku zaslugu za to imala je tehnička pomoć telepromptera, kakav se obično koristi na televiziji. I on je čitav tekst pročitao, što je uobičajeno na takvim priredbama.

Bajden tokom govora u Vašingtonu Foto: Yves Herman/REUTERS

Šta može sistem Patriot?

PVO-sistem Patriot sastoji se od raketa s automatskim navođenjem, a funkcioniše uz pomoć radara. Radarsko postrojenje i kontejner za ispaljivanje po pravilu se montiraju na kamion, tako da su mobilni. Taj PVO-sistem trenutno važi kao jedan od najmodernijih. Razvijen je 1960-ih godina u SAD, a u izradi su učestvovala i neka nemačka preduzeća. Može da posluži za odbranu od aviona, krstarećih raketa i raketa, ali nije namenjen za odbranu od manjih granata, recimo minobacačkih.

Sistem Patriot može istovremeno da uništi do pet različitih ciljeva. Nemačka ima taj sistem od 1989. godine. Prema navodima proizvođača, sistem Patriot koristi 12 zemalja, od čega je šest u sklopu NATO.