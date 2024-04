SAD: Predstavnički dom odobrio 60 milijardi za Ukrajinu

Više od dve godine nakon početka ruske agresije ukrajinska vojska na frontu na istoku i jugu zemlje mora se suprotstavljati napadima ruske pešadije, artiljerije i vazduhopolovstva.

Bez vojne i finansijske pomoći drugih zemalja Ukrajina ne bi imala nikakve šanse u borbi protiv Rusije. Kijev svoje saveznike redovno poziva da mu isporuče više municije i sisteme za portivvazdušnu odbranu.

Koje države najviše pomažu Ukrajini? Nemački Institut za svetsku ekonomiju iz Kila (IfW) redovno prikuplja podatke o humanitarnoj, finansijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini. Vojna pomoć obuhvata oružje, vojnu opremu i municiju

Sjedinjene Američke Države

SAD se smatra najvažnijim pomogačem Ukrajine u borbi protiv ruske invazije. Prema podacima IfW-a vlada predsednika Bajdena je od početka rata u februaru 2022. obećala pomoć Kijevu u vrednosti od preko 42 milijarde evra.

I Konačno, nakon što su opozicioni republikanci to mesecima blokirali. Uz glasove republikanaca i demokrata, poslanici su u subotu 20. aprila odobrili paket od oko 61 milijardu dolara (oko 57 milijardi evra) za podršku Kijevu u agresorskom ratu Rusije. Paket sada ide na glasanje u drugi dom Kongresa, Senat. To će biti najranije u utorak, no tamo se odobravanje ove pomoći smatra sigurnom.

Vojne vežbe ukrajinskih vojnika u regionu Donjecka, marta 2024. Foto: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Nemačka

Na drugom mestu po visini vojne pomoći Ukrajini je Nemačka s dosadašnjih 17,7 milijardi evra. TNemačka vlada je prošle sedmice obećala isporuku trećeg sistema Patriot za jačanje ukrajinske PVO. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se za to izričito zahvalio. Ranije je ukrajinski predsednik češsto kritikovao Nemačku zbog odugovlačenja sa slanjem pomoći.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Velika Britanija je nedavno najavila novu vojnu pomoć u vrednosti od preračunato 2,9 milijardi evra tako da njena vojna pomoć doseže vrednost od 9,1 milijardu evra. Od toga je po navodima IfW-a 4,8 milijardi evra već isporučeno.

Danska

S obzirom na BDP (bruto domaći proizvod) Danska je jedan od najvećih pomagača Ukrajini. Ova zemlja je u novembru povećala svoj iznos obećane pomoći za 3,5 milijarde evra na ukupno 8,4 milijarde evra. Od toga je već isporučeno 4,6 milijardi evra.

Evropska unija

Pored pomoći koju pružaju pojedinačno članice, EU ima i svoj mirovni fond EFF iz kojeg pruža vojnu pomoć Ukrajini.

Već odavno su obećane isporuke oružja, municije i drugih dobara u vrednosti od 5,6 milijardi evra. Sredinom marta su se zemlje članice nakon višemesečne rasprave dogovorile o isporuci dodatne vojne pomoći u vrednosti od najmanje pet milijardi evra.

Holandija

Vojna pomoć koju je Ukrajini obećala Holandija vredna je 4,44 milijarde evra. Početkom marta su predsednik vlade Mark Rute i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisali sporazum koji predviđa isporuku vojne pomoći u ovoj godini vriedne dvije milijarde evra.

Mark Rute i Volodimir Zelenski Foto: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS

Norveška

Pored Danske i druge nordijske zemlje su Ukrajini obećale jako veliku pomoć u odnosu na njihov BDP. Norveška u sklopu takozvanog Nansenovog programa sledi višegodišnju strategiju koja obuhvata i humanitarnu i vojnu pomoć. Obećana vojna pomoć je vredna 3,8 milijardi evra od čega je jedna milijarda već doznačena.

Poljska

Zemlja koja se graniči i s Rusijom i s Ukrajinom, važan je saveznik Kijeva. Ta zemlja ima važnu ulogu jer preko nje stiže zapadna vojna pomoć Kijevu. Sama Poljska je obećala Ukrajini vojnu pomoć vrijednu oko tri milijarde evra, od čega je jedan deo već isporučen.

Kanada

I Kanada ima sporazum s Ukrajinom potpisan na drugu godišnjicu početka ruske agresije. Kanada će u ovoj godini Ukrajini isporučiti vojnu pomoć vrednu više od dve milijarde evra.

Švedska

Švedska je obećala vojnu pomoć Ukrajini vrednu gotovo dve milijarde evra. Dok se na početku radilo uglavnom o zaštitnoj opremi, švedska pomoć sad obuhvata sve više i tenkove i moderno oružje.

