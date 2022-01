SAD: Odlaže se uvođenje 5G u blizini aerodroma

Nova mreža mobilne telefonije 5G trebalo je da u Sjedinjenim Američkim Državama već bude uvedena u decembru i na aerodromima, ali sada su još jednom telekomunikacioni koncerni „Verizon“ i „AT&T“ objavili da ponovo odlažu početak rada. Razlog: bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Spor je zapravo počeo još kada je raspisana koncesija za novu mrežu mobilne telefonije, jer ona u SAD zadire i u frekvencije takozvanog C-kanala. To su frekvencije koje su do sada bile rezervirane za avio saobraćaj, jer se one koriste za instrumente u avionima kao što je radarski visinomer, pa tako i za sletanje aviona po instrumentima noći ili pri slabijoj vidljivosti. Nije sasvim isključeno da bi 5G-mreža mogla da izazove smetnje u tim instrumentima aviona.

Pritom, nemaju svi avioni instrumente koji rade na tim frekvencijama. Prema informacijama Američke službe za bezbednost letenja, za oko 45 odsto aviona ne bi trebalo da bude problema, ali se pre svega za novije avione, kao što su Boing 787, 777, ili još noviji 737, posledice ne mogu proceniti. Zbog eventualnih smetnji računaraviona mogao bi da dođe do potpuno pogrešnih procena o visini pa bi mogao da na primer spreči proceduru sletanja ili poremeti rutine u automatskom letu.

Aerodrom u Čikagu

Problem je i elektronika samih aerodroma, pri čemu i tu na mnogim mestima ne bi bilo problema, ali se oni ne mogu isključiti na važnim aerodromima kao što su Hjuston, Njuark, Los Anđeles, San Francisko ili Čikago.

„Ovo će biti haos!“

Zato su u decembru šefovi deset najvećih američkih avio-prevoznika poslali zajedničko pismo praktično svima, od Bele kuće i ministarstva saobraćaja, pa do Službi za bezbednost letenja i Komisiji za komunikacije koja dodeljuje frekvencije. U pismu se govori o „katastrofalnoj krizi“ kojom bi „na desetine hiljada Amerikanaca“ moglo da bude zaglavljeno u inostranstvu i „haosu“ koji će nastati u kompletno vazdušnom saobraćaju.

Avio-prevoznici strahuju da bi bili prinuđeni da povuku iz saobraćaja veliki broj svojih aviona: reč je o 135 Boinga 787 američkih kompanija, a samo tri najveće - Junajted, Amerikan erlajns i Fedeks imaju 188 Boinga 777. To znači da bi samo Junajted u godini dana trebalo da poništi više od 15.000 letova i da primi 1,25 miliona putnika manje.

Telekomunikacioni koncerni su tu najmanje krivi: „Verizon“ i „AT&T“ su pobedili na konkursu za koncesiju mreže 5G prošlog februara i to su skupo platili – oko 80 milijardi dolara. Naravno da oni zato žele da što pre počnu sa radom kako bi počeli da ubiru prihode. Ali – frekvencije dodeljuje Komisija za komunikacije.

Posebno je problem sa Boingom 787 „Drimlajner“

Prisiljeni na ustupke

Početkom nedelje američki avio-prevoznici još jednom su zatražili zabranu uvođenja mreže 5G na najmanje dve milje oko pista 50 najvećih aerodroma u zemlji i opet su se mediji takmičili u crnim prognozama pišući o tome šta bi moglo da se dogodi na nebu iznad Amerike. Zato su „Verizon“ i „AT&T“ sami odlučili da „za početak“ ograniče uvođenje novog standarda mobilne telefonije u blizini aerodroma.

Američki predsednik Džozef Bajden zahvalio se telekomunikacionim koncernima za njihovo razumevanje, ali rasprave o 5G traju i dalje. Niko naime ne može sa sigurnošću da kaže da li bi zaista došlo do smetnji – slično je bilo i sa „milenijskim bagom“ početkom ovog veka kada se nije znalo kako će računari da „shvate“ da je nakon (19)99 nastupila „nulta godina“. S druge strane, tačno je i da su računari u avionima već sada „previše“ pametni pa je bilo kritičnih slučajeva kada su oni pokušali da spreče ispravnu odluku pilota.

U svakom slučaju, Evropska agencija za bezbednost u vazdušnom saobraćaju (EASA) požurila je da obavesti javnost da 5G-mreža u Evropi ne zadire tako blizu frekvencijama koje se koriste u avio-prevozu i da „nije poznat“ nijedan slučaj gde je 5G prouzrokovao problem na instrumentima aviona. Ali, dodaju i da „pažljivo prate“ šta se događa u SAD.

