SAD i Izrael u pripravnosti zbog Irana

Pretnje Irana nakon vazdušnog udara na zgradu ambasade u Siriji navele su Izrael i SAD da se stave u stanje pripravnosti, pišetagesšau , portal nemačkog javnog servisa ARD. Obe vlade se očigledno spremaju za iranski napad. Na meti bi mogle da budu i američke i izraelske mete, javljaju američki mediji, pozivajući se na vladine zvaničnike.

Kako prenosi CBS, tačan cilj i vreme očekivanog napada nisu poznati. Međutim, zvaničnici vlade SAD polaze od toga da je - napad na jedan izraelski diplomatski objekat moguć do kraja Ramazana sledeće nedelje.

CNN izveštava da se SAD aktivno pripremaju za „veliki” napad naredne sedmice. Visoki zvaničnici američke vlade smatraju su da je uzvratni udar neizbežan. To smatra izraelska strana.

Uništena iranska ambasda u Damasku, 1.04.20224. Foto: MAHER AL MOUNES/AFP

Izrael poziva rezerviste

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zapretio je posledicama u slučaju da Iran napadne njegovu zemlju. „Znaćemo kako treba da se odbranimo i delovaćemo po jednostavnom principu: ko god da nam naudi ili planira da nam naudi, i mi ćemo njemu nauditi", rekao je Netanjahu u četvrtak uveče.

S obzirom na bezbednosnu situaciju, Izrael je privremeno obustavio odsustva i odmore u svim borbenim jedinicama. Izraelska vojska je takođe najavila mobilizaciju rezervista protivraketne odbrane.

Vojska je takođe poremetila GPS sistem u centru zemlje, a to, na primer, znači da za civile više ne funkcionišu aplikacije za navigaciju. Vojska time želi da spreči napade dronovima i navođenih projektila. Poremećaji GPS-a su do sada prvenstveno primetni na severu zemlje, od Haife do libanske granice.

Pretnje iz Teherana i od Hezbolaha

Iran je ponovo uputio oštre pretnje Izraelu. Komandant Revolucionarne garde najavio je odmazdu za navodno izraelski vazdušni napad na iranski konzulat u Damasku, glavnom gradu Sirije.

Teheran, 4. aprila - Sahrana poginulih u napadu na iransku ambasdu u Damasku u Siriji. Foto: AP/picture alliance

„Nijedna akcija neprijatelja neće ostati bez odgovora", rekao je general Hosein Salami u Teheranu u petak, nakon što su na sahrani pripadnika Garde ubijenih u napadu hiljade ljudi skandirale „Smrt Izraelu" i „Smrt Americi".

Dva brigadna generala i pet drugih pripadnika moćne Iranske revolucionarne garde poginuli su u ponedeljak u vazdušnom napadu na iransku ambasadu u Damasku. Revolucionarna garda je elitna iranska oružana snaga i smatra se moćnijom od konvencionalnih oružanih snaga.

Hasan Nasralah Foto: Mohamed Azakir/REUTERS

I šef HezbolahaHasan Nasralah, govorio je o „prekretnici" sa posledicama. Generalni sekretar libanske proiranske šiitske organizacije rekao je da je iranski odgovor neizbežan, da se Hezbolah ne plaši i da „dobro je spreman" za svaki rat. Takođe je rekao da Hezbolah još nije upotrebio svoje najjače oružje.

Teroristička milicija Hezbolah se smatra najvažnijim nedržavnim saveznikom Irana na Bliskom istoku – i daleko moćnijom od Hamasa.

SAD podržavaju Izrael

Iranske pretnje Izraelu bile su tema telefonskog razgovora između predsednika SAD Džozefa Bajdena i izraelskog prmijera Benjamina Netanjahua, koji su njih dvojica vodili u četvrtak. Kako navodi Bela kuća, Bajden je tom prilikom jasno stavio do znanja da, imajući u vidu ove pretnje - SAD podržavaju Izrael.