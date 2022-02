Ruski manevri u Belorusiji: Vojne vežbe šalju političke signale

Moguće je da se kriza u vezi sa Ukrajinom zaoštrava. Ruske i beloruske trupe u četvrtak (10.2.) počinju veliku vojnu vežbu, nazvana je „Odlučnost unije“. U nazivu se aludira na „Državnu uniju“ Belorusije i Rusije – dve države su pod tim nazivom 2021. dogovorile tesnu saradnju i u vojnom sektoru. Na Zapadu postoji strah da bi pokreti trupa mogli biti maska za planiranu invaziju na susednu Ukrajinu. Moskva i Minsk to demantuju.

Najveći pokreti trupa od kraja Hladnog rata

Ovakve zajedničke vojne vežbe Rusije i Belorusije nisu retkost. Obično se organizuju s jeseni i najave ih pola godine unapred. Ovaj put beloruski vlastodržac Aleksandar Lukašenko tek krajem prošle godine je nagovestio da će se održati vojna vežba. Zvanična najava sa detaljima usledila je tek sredinom januara ove godine. Ništa nije poznato o inače uobičajenoj praksi da se na takve vojne vežbe pozovu strani posmatrači.

Raketni sistemi S-400 i Pancir stižu na manevre u Belorusiju

U isto vreme, u celoj Rusiji održavaju se druge vojne vežbe. Uključene su i strateške jedinice s atomskim naoružanjem. Razmere pokreta trupa spadaju u najveće od kraja Hladnog rata. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu kao cilj vojne vežbe u Belorusiji naveo je „vojnu bezbednost obe zemlje i borbu protiv terorizma“.

Koliko je zasnovana zabrinutost da će Rusija intervenisati u Ukrajini?

Da li bi ovi vojni manevri mogli da se pretvore u napad Rusije na Ukrajinu? U zapadnim glavnim gradovima se pribojavaju da je to moguće, a ni Kijev ne isključuje tu mogućnost.

-pročitajte još: Krizna diplomatija: Kancelar traži svoju ulogu

Vojni stručnjak berlinske „Fondacije nauka i politika“ Volfgang Rihter, smatra da je mala verovatnoća da će doći do takvog razvoja događaja: „U vremenima napetosti, vojne vežbe šalju političke signale. Moglo bi se raditi o insceniranju pretnje vojnom silom“. Rihter dodaje da bi, u trenutku intenzivnih diplomatskih razgovora, vojna intervencija bila „kontraproduktivna“, te bi za rusku vojsku postojali značajni rizici.

Pogledajte video 02:58 U slučaju invazije, oni su prvi na udaru

Trupe i oružje

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, vežba će se odvijati na pet poligona, a najveći broj njih su na zapadu i jugozapadu Belorusije, blizu poljske i ukrajinske granice. Nije poznato koliko vojnika će biti u angažovanim jedinicama.

-pročitajte još: Ruska pretnja: Vojska na švedskom ostrvu

Saradnik moskovskog centra „Karnegi“ Artjom Šrajbman napisao je u jednoj analizi da „toliki broj ruskih vojnika nije bio na beloruskom tlu u ukupnoj postsovjetskoj eri“. Generalni sekretar Severnoatlanskog pakta Jens Stoltenberg procenjuje da taj broj iznosi 30.000.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da brojnost trupa ne prelazi granicu dogovorenu Bečkim sporazumom koji je potpisan 2011. u okviru Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Prema tom sporazumu, prijavljuje se pokret trupa čija brojnost je iznad 9.000 vojnika. Broje se samo armijske jedinice.

Satelitski snimak okoline grada Rečica u Belorusiji 4. februara: barake za smeštaj vojske, vozni park i artiljerijsko naoružanje

Vojne formacije i moderna tehnika dovedeni su u Belorusiji čak iz Sibira i dalekoistočnih oblasti Rusije. Potvrđeno je da će na vežbi učestvovati i lovački avioni tipa Suhoj SU-35, koji spada među najbolje u ruskom vazduhoplovstvu. I avion koji služi podršci kopnenim trupama Suhoj SU-25SM uključen je u vojnu vežbu.

Tu je i protivavionski i protivraketni sistem S-400, koji pogađa ciljeve u poluprečniku od 400 kilometara, kao i Pancir S, sistem protivvazdušne odbrane srednjeg i kratkog dometa koji se u savremenom ratovanju upotrebljava uglavnom protiv dronova.

NATO navodi da će se na vežbi pojaviti i raketni sistem Iskander, ali Rusija to nije potvrdila. Ruski izvori najavljuju učešće padobranskih jedinica, marinaca i artiljerije. Vojni analitičar „Fondacije nauka i politika“ Volfgang Rihter kaže da se radi o „sveukupnoj vežbi u kojoj se mogu uvežbavati sposobnosti i za odbranu i za kontranapad.“

-pročitajte još: Sukob Zapad-Rusija sve veći je problem za Balkan

Učestvuju li jedinice s atomskim naoružanjem?

Nije jasno da li će na vežbi uzeti učešća i jedinice s nuklearnim naoružanjem. Ruski izvori navode da će strateški bombarder Tupoljev Tu-22M3 neposredno uoči početka vežbe patrolirati iznad Belorusije. Za Volfganga Rihtera takvi patrolni letovi nisu ništa neuobičajeno:

„To rade i Sjedinjene Američke Države, to su politički signali.“ On dodaje da se takvi letovi obavljaju uglavnom bez atomskog oružja, ali dodaje da bi teoretski rakete sistema Iskander-M mogle biti opremljene atomskim bojevim glavama. Ipak, Rihter ukazuje na to da su u Rusiji te rakete do sada uglavnom bile opremljene konvencionalnim bojevim glavama.

Suhoj - podrška kopnenim jedinicama

Šta se dešava sa ruskim trupama posle vežbe?

Beloruski generalštab je naveo da će ruske trupe napustiti zemlju posle vežbe. To je potvrdio i Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina: „Trupe će se vratiti u svoje baze.“

Nije jasno da li to važi za oružje i opremu koji su dopremljeni. Lukašenko je ranije izjavio da bi Belorusija rado nabavila od Rusije moderno naoružanje, među kojim je i protivavionski i protivraketni sistem S-400.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.