Ruski „bodež“: Oružje od kojeg nema odbrane

Projektil tipa Kinžal je u nedelju pogodio skladište goriva u Kostjatinivki u blizini crnomorske luke Nikolajeva. To je potvrdilo rusko Ministarstvo odbrane. Raketa je prema navodima ispaljena iz vazdušnog prostora iznad poluostrva Krim.

Istim hipersoničnim projektilom je u subotu pogođeno podzemno skladište municije ukrajinske avijacije kod Deljatina na jugozapadu zemlje. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je navodni snimak akcije od subote na Tviteru.

Kinžal (u prevodu: bodež) važi za jedno od najmodernijih oružja kojim Rusija raspolaže. Ujedno, ovo je prvi put da je ikada u jednom ratu upotrebljena hipersonična raketa.

„Ovi projektili neće promeniti razvoj na ratištu – ali imaju snažan efekat na psihološku propagandu. Cilj je da se celom svetu utera strah u kosti“, kaže ruski vojni analitičar Pavel Feglenhauer.

Kako piše nemački magazin Fokus, iako je Kinžal predstavljen još pre četiri godine, Zapad još uvek malo zna o tom projektilu vazduh-zemlja. „Ali zna se ovoliko: on je neverovatno brz, smrtonosno precizan i očito trenutno ne postoji ništa što može da ga zaustavi.“

Može da manevriše, sve do cilja

Projektil punog naziva Ch-47M2 Kinžal je najmodernija balistička raketa, a Rusija prva zemlja koja tako nešto ima u svom arsenalu. Taj projektil je ne samo daleko brži, već, za razliku od klasičnih balističkih raketa koje imaju zadatu putanju, Kinžal može da menja pravac i visinu skoro do samog udara u cilj – tako izbegava protivvazdušnu odbranu.

Prema ruskim navodima, raketa dužine osam metara se ispaljuje sa aviona MiG-31K na visini od čak dvadeset kilometara. Može da putuje do 2.000 kilometara brzinom od deset maha (oko 12.000 kilometara na sat). Pretpostavlja se da se raketom manevriše pomoću satelitsko sistema GLONASS kojim rukovodi ruska vojska.

Stručnjaci kažu da je najveći adut ove rakete upravo ono zbog čega je tako opasna – suluda brzina i to što je cilj do samog kraja praktično nepoznat čini odbranu ili uzbunu i evakuaciju skoro nemogućom.

Kinžal nosi do 480 kilograma eksploziva, ali može imati i nuklearnu bojevu glavu. „Time nervoza raste, a to može povećati spremnosti da se atomsko oružje aktivira već pri prvom upozorenju na napad. U slučaju lažne uzbune, to bi vodilo nuklearnom ratu“, upozorava fizičar Jirgen Altman sa Tehničkog univerziteta u Dortmundu.

SAD tek razvijaju takav projektil

Osim Rusije, Kina i Severna Koreja imaju barem prototipove rakete. SAD već godinama investiraju milijarde u razvoj hipersoničnog oružja, ali bi prvi takav projektil mogle da koriste tek od iduće godine. Najveći izazov za inženjere je što ovo oružje razvija ekstremno visoke temperature u letu.

„Protivraketna odbrane protiv takvih sistema do danas ne postoji“, napisao je Gec Nonek sa Instituta za istraživanje mira i bezbednosnu politiku na Univerzitetu u Hamburgu. „Takođe, napredak postojećih protivvazdušnih odbrana je vrlo ograničen i daje nam iluziju bezbednosti.“

Osin Kinžala, Rusija raspolaže hipersoničnim raketama Avangard i Cirkon. Ova prva navodno dostiže brzine od čak 33.000 kilometara na sat i ima domet do šest hiljada kilometara.

nr (dw, focus, faz, hb, br)

