Rusija se snažno meša u izbornu kampanju u Srbiji

Političar i diplomata Vladimir Kršljanin (63) decenijama je jedan od najistaknutijih zagovornika bliske saradnje Srbije i Rusije. Pripadao je eliti funkcionera Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića, a bio je i deo tima njegove odbrane pred Haškim sudom za ratne zločine.

U svojoj knjizi „Novi svet – Srbija, Rusija, Kina – Budućnost koja je počela“, koja je u decembru predstavljena u Beogradu, on iznosi pogled na svet koji danas uživa simpatije širokih slojeva stanovništva u Srbiji. U knjizi se mogu pročitati rečenice tipa: „Rusija, po uzoru na Hrista, ratuje za naše spasenje i za spas sveta“. Ili: „Jedine dve opcije su pobeda Rusije ili uništenje čovečanstva“.

Srpske i ruske zastave na proruskim demonstracijama u Beogradu 24. marta 2022. Foto: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP/Getty Images

U štampanim i elektronskim medijima u Srbiji, onima opsednutim Rusijom, takve teze su svakodnevica. Moćni motor te propagande su dva ruska državna medija, Sputnjik Srbija i RT Balkan, koji imaju velike redakcije u Beogradu i takvim informacijama „bombarduju“ susede Srbije. Srpski mediji preuzimaju te „informacije“ naveliko, obično bez provere, jedan kroz jedan.

Ovako funkcionišu dezinformacije

Kako takve dezinformacije zapravo funkcionišu pokazalo se ovog meseca na otvaranju novog gasovoda od Bugarske, članice EU, do Srbije. Kroz njega će od sledeće godine da teče gas iz Azerbejdžana. Ali, od 85 miliona evra troškova izgradnje, EU zemlji-kandidatu Srbiji stavila je na raspolaganje 75 miliona – 50 miliona kao poklon i 25 miliona kao kredit s niskom kamatom.

Ta važna informacija samo je marginalno pominjana u izveštavanju srpskih medija. Srpski državni emiter RTS čak je tvrdio da je reč o ruskom gasu. Na svečanom otvaranju, predstavnik EU bio je potpuno zaklonjen fotografijama na naslovnim stranama novina od strane onog najvažnijeg, predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naslovne strane novina lojalnih Vučiću, Beograd, avgust 2022. Foto: Rüdiger Rossig/DW

Rusija čini sve da Srbiju što čvršće veže za sebe. Zato zvanična Moskva, kao i ruski državni mediji, čine sve da podrže Vučića. Pre nekoliko dana na primer, naslovna strana beogradskog lista Informer, koji važi za Vučićev „megafon“, pokazala je kako izgleda direktna i masovna pomoć u kampanji moćnom čoveku Srbije: „Strane ambasade i [američki investitor i filantrop Džordž] Soroš stoje iza lažljive opozicije“ - tako se predsednikovi politički protivnici demonizuju. To je, kako se tvrdi, otkrila Russia Today (RT). Desničarski nacionalistički časopis Pečat je u svom najnovijem broju objavio veliki portret ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova sa citatom „Brinem za Srbe“.

Naročito se kritikuje Nemačka

Svi srpski mediji veličaju bratstvo sa Rusijom u Prvom i Drugom svetskom ratu, i to ne samo u izveštajima poslednjih nedelja. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko stalni je gost u srpskim medijima gde tvrdi da se Zapad po istom obrascu ponaša na Kosovu i u Ukrajini. Ruski i srpski mediji Kosovo predstavljaju zajedno, kao keca iz rukava Beograda: Rusija (i Kina) su garant u Savetu bezbednosti UN da Srbija može da nastavi da polaže pretenzije na Kosovo, koje je gotovo isključivo naseljeno Albancima i koje se otcepilo od Srbije. Nasuprot tome, „Zapad“ želi da tu bivšu srpsku pokrajinu konačno odvoji od Beograda.

Mural u Severnoj Mitrovici, septembar 2023. Foto: Keno Verseck/DW

Rusija se takođe u srpskoj predizbornoj kampanji predstavlja kao prava alternativa Zapadu. „Zapadni NATO-gospodari kreću u totalnu ofanzivu i naređuju da se Srbija konačno baci na koljena kako bi kapitulirala“, pisao je pre nekoliko dana Sputnjik Srbija, a bezbroj srpskih portala prenelo je tu lažnu vest. Ruski i srpski mediji u više navrata su posebno Nemačku optuživali da želi da izvede državni udar u Srbiji. Kada je ministarka spoljnih poslova Analena Berbok nedavno kritikovala nacionalističke tonove u predizbornoj kampanji u Srbiji, optužena je da se „grubo mešala“ u izbore. Nemački političari „pričaju o divnoj budućnosti EU dok rasparčavaju srpsku državu“, navodi se u vezi sa Kosovom.

Moskva kao protivteža Zapadu

Vučić, koji kao top-političar svoje Srpske napredne stranke (SNS) praktično sam kroji izbornu kampanju, iako mu po ustavu zapravo nije dozvoljeno da učestvuje u partijskoj politici kao predsednik. On zahvaljuje Rusiji na pomoći u izbornoj kampanji i kune se u lojalnost: „Borio sam se da održim prijateljstvo s Rusijom koje smo decenijama gradili, da ga ne uništimo preko noći“, rekao je on, misleći na svoje uporno odbijanje da Srbija kao kandidat za članstvo u EU uvede sankcije Moskvi. Na kraju krajeva, kaže, Rusi su „naši tradicionalni prijatelji“. S druge strane, on dozvoljava domaćim medijima koje kontroliše da konstantno šire vest kako zapadne zemlje finansiraju opoziciju u zemlji kako bi ga svrgli.

Proruske demonstracije u Beogradu 4. marta 2022 Foto: Stefan Stojanovic/REUTERS

U svakom slučaju, ruski stavovi u Srbiji prihvaćeni su širom zemlje. To je virtuelni svet koji se tamo stvara i održava putem medija. U stvarnosti, zemlja je mnogo tešnje povezana sa Zapadom nego sa Rusijom. Dve trećine trgovine i stranih investicija dolaze sa Zapada. I nikome ne bi palo na pamet da traži posao ili studira u Rusiji. Kada je u pitanju privatno blagostanje i privatna budućnost, samo Zapad dolazi u pitanje – po mogućnosti Austrija ili Nemačka.

