Rusi napolje? EU je podeljena

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je apelom da se ruskim državljanima zabrani ulazak u EU izazvao žestoku raspravu u Evropi. Mogu li građani države koja vodi agresorski rat na susednu državu da nastave da ulaze u EU kao da se ništa nije dogodilo?

Ne, kažu Finska, Poljska, Češka i baltičke zemlje. Te zemlje prestale su da izdaju kratkoročne vize Rusima. Nemačka, Grčka, Kipar i Evropska komisija su skeptični i odbacuju rigidnu zabranu ulaska Rusima. Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je prošle nedelje da se radi o ratu ruskog vlastodršca Vladimira Putina. Zato mu teško pada opšta zabrana ulaska koja bi pogodila i nedužne ljude.

Češko predsedavanje Savetu EU stavilo je spor oko viza na dnevni red neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Unije koji se u utorak 30.8. održava u Pragu. Odluka o uvođenju sankcija, za čije donošenje je potreban konsenzus, se ne očekuje. No, kompromis na osnovu kojeg bi se smanjio broj viza je moguć, smatraju predstavnici Evropske komisije. Jednostrani potezi ne bi doneli mnogo, jer kratkoročna turistička viza u principu važi u svih 26 zemalja Šengen-zone, bez obzira koja ju je država izdala.

Šengenska viza daje mogućnost putovanja u 26 zemalja na 90 dana

Koliko je veliki problem?

Prema navodima Agencije za nadzor granica EU, Fronteks, od početka rata protiv Ukrajine pre šest meseci, u EU je ušlo gotovo milion ljudi sa ruskim pasošima. Najviše ulazaka bilo je preko Finske (330.000), Estonije (234.000) i Litvanije (132.000). Uglavnom su to turisti koji dolaze na nekoliko dana.

No, nije izdano milion viza, jer ljudi iz Rusije mogu više puta unutar 90 dana da ulaze i izlaze iz Šengen-zone sa istom vizom. Pre pandemije korone, zemlje Šengena izdavale su oko 500.000 novih viza Rusima svake godine.

Gde putuju Rusi?

To što veliki broj ljudi kopnenim putem ulazi u susedne zemlje na istoku EU, može se objasniti činjenicom da više nema direktnih avio-veza između Rusije i EU. Zemlje poput Nemačke ili Francuske zato su mnogo teže dostupne. Prema podacima nemačkog Ministarstva spoljnih poslova, nemački konzulati u Rusiji u prvoj polovini ove godine izdali su oko 14.000 kratkoročnih viza. Pre pandemije i rata, u prvoj polovini 2019, bilo ih je gotovo deset puta više. Verovatno će ove godine biti manje ruskih turista i u Parizu: kao Rus, u Francusku možete ući samo iz neke treće zemlje, a ne u tranzitu iz drugih zemalja EU. Moguć je let iz Moskve preko Istanbula za Pariz. Let iz Helsinkija za Pariz, međutim - nije.

Veliki kontigenti turista iz Rusije registrovani su u Grčkoj i na Kipru. Četvrtina svih turista na Kipru ove godine došla je iz Rusije. Na Kipru stalno živi oko 50.000 Rusa. Severna Grčka popularna je destinacija za Ruse koji u zemlju EU ulaze preko Srbije i Turske. Država-kandidatkinja za članstvo u EU Crna Gora, inače takođe popularna destinacija za Ruse, beleži mnogo manje ruskih turista. Mnogi se sele u Tursku. Turska, iako članica NATO i kandidat za ulazak u EU, ne podržava zapadne sankcije protiv Rusije, već i dalje dozvoljava Rusima ulazak u zemlju potpuno bez viza.

Ruski turisti ove godine izbegavaju Crnu Goru, kandidata za EU ​​i članicu NATO

Može li se ograničiti izdavanje viza?

Teško bi bilo potpuno zabraniti izdavanje viza, smatraju u Evropskoj komisiji, jer prema međunarodnom pravu, ulazak iz porodičnih i humanitarnih razloga mora biti dozvoljen. Međutim, izdavanje kratkoročnih viza za Šengen-zonu može biti ozbiljno ograničeno. Svaka država-članica ima diskreciona ovlašćenja u ispitivanju zahteva.

Države takođe imaju mogućnost i da ponište već izdate vize. Estonija to već radi. Šengen-vize moraju da budu prihvaćene u svakoj zemlji – dakle, Estonija ne može jednostavno da odbije da prihvati vizu koju su izdale Nemačka ili Švedska. To je teško moguće zbog nedostatka graničnih kontrola unutar Šengen-zone.

Međutim, prema viznom kodeksu EU, postoji ograničenje da turista sa šengenskom vizom treba uglavnom da boravi u zemlji koja mu je izdala vizu. Odbijanje izdavanja viza može se opravdati promenjenom političkom situacijom i bezbednosnim problemima.

Koja ograničenja već postoje?

Osim Estonije, Litvanije, Letonije, Finske, Poljske i Češke, Danska takođe želi da ograniči izdavanje viza. Prema podacima službe za posredovanje pri izdavanju viza „Fragomen“, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija takođe su značajno smanjile izdavanje viza. Mnoge države su smanjile i broj svojih konzulata ili ambasada u Rusiji, što otežava lični dolazak na zakazani termin za vizu.

Sporazum EU o viznim olakšicama s Rusijom suspendovan je za diplomate, vladine zvaničnike i poslovne ljude, ali je u načelu još uvek na snazi. Ako bi se sporazum raskinuo, građanima Rusije bilo bi teže i skuplje da apliciraju za vize. S obzirom na to da Rusima više nije dozvoljeno da koriste zapadne kreditne kartice ili račune, nedostatak finansijskih sredstava može da se koristi kao razlog za odbijanje zahteva za izdavanjem viza.

Bista Dostojevskog u Baden-Badenu: taj nemački grad je odavno popularan među ruskim putnicima

Šta su „nacionalne vize“?

Države-članice EU mogu da izdaju vize za stalni ulazak i boravak na sopstvenoj teritoriji. Te vize za osobe koje žele da rade, studiraju ili se bave istraživanjima, ne daju im pravo na putovanje u druge zemlje Šengena.

Ruski opozicionari koji žele da napuste svoju zemlju zbog agresorskog rata, takođe bi mogli da podnesu zahtev za te vize. Nemačka je u prvoj polovini 2022. izdala oko 10.000 tih „nacionalnih viza“.

Šta mogu da urade ministri spoljnih poslova EU?

Stručnjak za migracije u nemačkoj Fondaciji za nauku i politiku (SWP), Ralf Bosong, preporučuje bolju koordinaciju i smanjenje izdavanja viza, ne kroz zabrane, već kroz korišćenje postojećih pravila. „Zainteresovani smo za zajedničku evropsku liniju i u tom smislu Nemačka može malo više da se pomeri ka istočnoevropskim i baltičkim državama-članicama“, rekao je Ralf Bosong.

„Mi Nemci idemo malo više u smeru ograničenja. Pokušavamo da, poput Finaca, više odvojimo turistička putovanja od ostalih svrha poseta. Da bismo to kompenzovali, otvaramo druge načine, bile to humanitarne vize ili vize za radnu migraciju ili slično“, kaže Bosong.

Ruski turisti su u Tursku, članicu NATO i kandidata za EU, dobrodošli i bez viza

Šta traže poslanici Evropskog parlamenta?

U otvorenom pismu visokom predstavniku EU za spoljnu politiku Žozepu Borelu, poslanici Evropskog parlamenta pozvali su na vizna ograničenja i potpunu zabranu putovanja za najmanje 6.000 članova ruske vladajuće elite.

Lider demohrišćana u Evropskom parlamentu Manfred Veber (CSU) smatra da je apsurdno da Rusi letuju na nemačkom Ziltu, a da ih onda u restoranu poslužuju ukrajinski konobari. „Teško mi je da zamislim da imamo izbeglice iz Ukrajine i u isto vreme Ruse koji ovde uživaju u životu“, rekao je Veber za nemački javni servis ARD.

Šta rade druge države?

SAD su prestale da izdaju kratkoročne vize u Rusiji. Prijave se sada mogu podneti u ambasadi u glavnom gradu Poljske, Varšavi – ako Rusi uspeju tamo da dođu. Američki predsednik Džozef Bajden pozvao je mlade ruske naučnike, preduzetnike i uspešne ljude da napuste svoju zemlju. Taj „odliv mozgova“ trebalo bi da bude podstican velikodušnim dodeljivanjem dugoročnih boravišnih dozvola.

Ujedinjeno Kraljevstvo ne želi da uvede opštu zabranu putovanja Rusima, ali želi ozbiljno da ograniči izdavanje viza, najavio je u jednom intervjuu ministar odbrane Ben Valas.

