Ruždiju nagrada za mir nemačkih izdavača

76-godišnji Salman Ruždi, koji je teško povređen u atentatu koji je ne njega izvršen prošlog leta, ove jeseni će primiti mirovnu nagradu nemačkih izdavača u crkvi svetog Pavla u Frankfurtu, kako je saopšteno u ponedeljak (19. juna 2023.). Ceremonija, uključujući uručenje nagrade, koja je dotirana sa 25.000 evra, tradicionalno se održava po završetku Frankfurtskog sajma knjiga (18.-22.10.2023.).

Renomiranu nagradu za mir dodeljuje Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Berzovni savez nemačkih izdavača. To je profesionalna organizacija izdavača i knjižara u Nemačkoj, koja odaje počast ličnostima koje su doprinele ostvarenju ideje mira u književnosti, nauci ili umetnosti.

Salman Ruždi je živeo krijući se skoro deset gopdina, jer je tadašnji iranski ajatolah Homeini 1989. izdao fatvu kojom je pozvao na ubistvo ovog pisca - kao odgovor na njegov roman Satanski stihovi iz 1988. Ruždi se skrivao uz pomoć britanske tajne službe i menjao skrovišta čak 56 puta u toku jedne godine.

Ruždi i danas živi u stalnoj opasnosti: Neposredno pre objavljivanja njegovog najnovijeg romana "Grad pobede" u avgustu 2022. Ruždi je teško povređen napadom nožem na jednom književnom događaju u SAD. Od tada je slep na jedno oko i ne može više da pomera jednu ruku. Piscu, koji je dva meseca ranije proslavio svoj 75. rođendan, iskazana je ogromna solidarnosti. Iran je, s druge strane, za napad okrivio njega i njegove pristalice.

"Jedan od najstrastvenijih zagovornika slobode misli i govora"

U međuvremenu, Ruždi radi na knjizi o tom neuspelom pokušaju atentata. Uprkos posledicama, on i dalje piše – "maštovito i duboko ljudski", kako ga je pohvalio Upravni odbor fondacije nemačkih izdavača. Ruždi "ostaje jedan od najstrastvenijih zagovornika slobode mišljenja i govora - ne samo svoje, već i slobode ljudi čije stavove ne deli". Uz veliki lični rizik, on brani suštinski preduslov za miran suživot.

Ruždi je nagrađen za "nesalomljivost, afirmaciju života i za to što je obogatio svet svojom ljubavlju prema pripovedanju", rekao je žiri. U svojim romanima i stručnim knjigama on kombinuje "pripovedačku širinu s literarnom inovacijom, humorom i mudrošću". Od svog remek-dela „Ponoćna deca" iz 1981. Ruždi impresionira svet svojim tumačenjima migracija i globalne politike. On opisuje snagu, kojom nasilni režimi uništavaju čitava društva, ali i neuništivi duh otpora pojedinaca.

Ruždi: "Pomalo uplašen"

Upravni odbor je citirao Salmana Ruždija, koji je rekao da se oseća veoma počašćeno i da je jako zahvalan na ovoj važnoj nagradi:

"Mogu samo da zahvalim žiriju na velikodušnosti. Znam koliko je ova nagrada važna i pomalo sam uplašen spiskom prethodnih dobitnica i dobitnika, uz koje se sada niže i moje ime. Zaista se radujem nagradi."

Ova nagrada, koja se dodeljuje od 1950. godine, 2022. godine je uručena ukrajinskom autoru Serhiju Žadanu.

nf/suc (dpa, epd, friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de)

